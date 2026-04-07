Guide: Så prioriterar du företagets klimatarbete

Guide Företag ska i första hand undvika och minska sina utsläpp – och först i sista hand använda klimatkompensation. Det visar en ny guide om hur företag bör prioritera åtgärder i sitt klimatarbete.

Foto: Adobe Stock

En uppdaterad version av Greenhouse Gas, GHG, Management Hierarchy har tagits fram av Institute of Sustainability and Environmental Professionals, ISEP. Ramverket, som lanserades 2009, visar hur organisationer systematiskt kan minska sina växthusgasutsläpp och betonar nu ett ökat fokus på faktiska utsläppsminskningar och minskat beroende av fossila bränslen.

Bakgrunden till uppdateringen är bland annat den senaste tidens volatilitet på olje- och gasmarknaderna, kopplad till geopolitisk oro. Det har lett till ökade kostnader och tydliggjort riskerna med fossilberoende. Enligt ISEP behöver företag därför ta större kontroll över sin energianvändning, sina utsläpp och sina leveranskedjor.

Guiden är utformad för att ge stöd i strategiska beslut och används för att omsätta klimatmål, som nettonoll, till konkreta åtgärder i verksamheten. Den betonar särskilt vikten av faktiska utsläppsminskningar i hela värdekedjan, inklusive så kallade Scope 1, 2 och 3-utsläpp.

Så prioriterar företag åtgärder enligt GHG-guiden

  1. Eliminera – Första steget är att helt undvika utsläpp genom att förändra verksamheten. Det kan till exempel handla om att planera bort utsläpp redan i design- och projektfasen, minska transporter eller ta bort moment som skapar onödiga utsläpp.
  2. Minska – Nästa steg är att reducera utsläpp som inte kan elimineras, till exempel genom att effektivisera energianvändning och processer. Det kan också handla om att förändra arbetssätt för att minska utsläppen i den dagliga driften.
  3. Ersätta – I tredje steget ska utsläppsintensiva lösningar ersättas med alternativ med lägre klimatpåverkan. Det kan till exempel innebära att byta till förnybar energi, elektrifiera verksamheten eller välja leverantörer med lägre utsläpp.
  4. Ta bort – Först i sista hand ska kvarvarande utsläpp hanteras, exempelvis genom koldioxidinfångning eller klimatkompensation. Enligt guiden ska detta inte vara en huvudlösning utan användas när andra åtgärder inte räcker.

publicerad 7 april 2026
av Carolina Högling

