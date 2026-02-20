Lista: 6 steg för investerare att integrera rättvis omställning i nettonollstrategier

Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC, har tillsammans med AIGCC och Ceres publicerat en tilläggsvägledning till Net Zero Investment Framework 2.0, NZIF 2.0, med fokus på så kallad rättvis omställning. Vägledningen är framtagen för institutionella investerare som vill integrera sociala hänsyn i sina nettonollstrategier.
Enligt IIGCC avser begreppet ”just transition” att kombinera klimatmål med sociala hänsyn, såsom arbetstagares villkor, lokalsamhällens motståndskraft och rättvis fördelning av kostnader och möjligheter i omställningen. I dokumentets sammanfattning skriver organisationen att rättvis omställning är en ”nödvändig del av effektiva nettonollstrategier”.
publicerad 20 februari 2026