Lista: 6 steg för investerare att integrera rättvis omställning i nettonollstrategier

Klimat När klimatomställningen accelererar ökar pressen på investerare att inte bara leverera utsläppsminskningar – utan också hantera de sociala konsekvenserna. En ny vägledning från Institutional Investors Group on Climate Change visar hur rättvis omställning kan vävas in i nettonollstrategier och varför frågan, enligt organisationen, är direkt kopplad till risk, reglering och långsiktigt värdeskapande.

Foto: Adobe Stock

Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC, har tillsammans med AIGCC och Ceres publicerat en tilläggsvägledning till Net Zero Investment Framework 2.0, NZIF 2.0, med fokus på så kallad rättvis omställning. Vägledningen är framtagen för institutionella investerare som vill integrera sociala hänsyn i sina nettonollstrategier.

Enligt IIGCC avser begreppet ”just transition” att kombinera klimatmål med sociala hänsyn, såsom arbetstagares villkor, lokalsamhällens motståndskraft och rättvis fördelning av kostnader och möjligheter i omställningen. I dokumentets sammanfattning skriver organisationen att rättvis omställning är en ”nödvändig del av effektiva nettonollstrategier”.

Klimat
publicerad 20 februari 2026
av Ellen Sundström

