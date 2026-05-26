8 steg: Så ska kommunerna få fler att lämna bilen och börja gå

Kommunikation Klimatkommunerna vill få fler att välja promenaden i vardagen. Med ett nytt kommunikationsmaterial ska kommuner få stöd i att lyfta gång som en fråga för hälsa, klimat och lokal utveckling.

8 steg: Så ska kommunerna få fler att lämna bilen och börja gå
Foto: Adobe Stock

Klimatkommunerna har tagit fram kommunikationskonceptet ”Promenera mera”, som ska hjälpa Sveriges kommuner att uppmuntra fler invånare att gå i vardagen. Materialet är framtaget inom projektet ”Gångbara kommuner”, som finansieras av Trafikverket, och ska kunna användas i kommunernas arbete med gångtrafik, folkhälsa och hållbart resande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Kommunerna kan använda materialet direkt eller anpassa det efter egna behov, resurser och grafiska profiler. Det får användas fritt av alla Sveriges kommuner för gångfrämjande åtgärder, men inte i kommersiellt syfte, enligt Klimatkommunerna.

I verktygslådan ingår bland annat grafiska element, färger, typografi, fakta, budskap och mallar för digitala och tryckta kanaler. Det finns färdiga inlägg för sociala medier, material till webben, exempel på Instagram stories samt mallar för infografik, affischer, rollups och andra trycksaker. Materialet kan också redigeras i Canva, där kommunerna kan lägga in egna bilder, texter och färger.

Bakgrunden är att gångtrafik lyfts fram som en fråga med koppling till flera kommunala målområden. I materialet beskrivs gång som ett sätt att bidra till bättre folkhälsa, minskad miljöpåverkan, mindre trängsel och ökad tillgänglighet. Underlaget hänvisar bland annat till statistik om att endast två av tio barn och ungdomar når rekommendationerna för fysisk aktivitet. Samtidigt bor många svenska skolelever nära skolan, men andelen som går eller cyklar har minskat över tid.

Promenera mera innehåller därför budskap för olika målgrupper. För föräldrar handlar det bland annat om att skapa goda vanor tidigt och låta barn upptäcka närområdet till fots. För unga betonas promenader som en del av vardagen, till exempel tillsammans med musik eller podcast. För vuxna och äldre lyfts promenader fram som ett sätt att vara aktiv, upptäcka nya områden och delta i sociala sammanhang.

I guiden pekar Klimatkommunerna ut åtta steg som viktiga för kommuner som vill arbeta mer systematiskt med gångtrafik. Guiden beskrivs inte som en manual för gånginfrastruktur, utan som ett inspirationsmaterial för kommuner som vill utveckla sitt strategiska arbete med gång.

  1. Bestäm er för att prioritera gång
    Kommunen behöver ge gångtrafikanter en tydlig plats i trafikplaneringen.
  2. Kartlägg befintlig gånginfrastruktur
    Kommunen bör undersöka brister i dagens gångmiljöer och möjliga åtgärder.
  3. Ta reda på vad kommuninvånarna vill
    Genom exempelvis enkäter, gångintervjuer och dialog kan kommunen få kunskap om hur invånarna upplever gångmiljön.
  4. Undersök hur kommunen planerar i dag
    Det handlar om att se över styrdokument, interna processer och hur gångtrafik hanteras i planeringen.
  5. Ta fram en gångstrategi
    Strategin ska beskriva nuläget, önskat läge samt mål och åtgärder.
  6. Kampanja
    Kommunikation och kampanjer kan synliggöra gång som trafikslag och uppmuntra fler att gå.
  7. Visa att det går
    Kommunen kan använda exempelprojekt, tillfälliga lösningar eller synliga förändringar för att visa hur gångvänliga miljöer kan skapas.
  8. Genomför och följ upp
    Åtgärderna behöver genomföras och följas upp för att se om de leder till ökad gångtrafik och bättre förutsättningar för gående.

Med ”Promenera mera” vill Klimatkommunerna sänka tröskeln för kommuner som vill kommunicera mer om gång. Det kan handla om en mindre informationsinsats, en kampanj i sociala medier eller ett mer omfattande lokalt arbete för att öka gångtrafiken.

publicerad 26 maj 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Karriär

Ny hållbarhetschef vill göra Sverige till ett cirkulärt föregångsland

2 timmar sedan
Analys

Mattias Goldmann: Halverat pris på kollektivtrafiken – detta innebär det

19 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Stora skillnader i miljöpolitik

34 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
cirkuläritet

Supporterurin ska bli gödsel i SLU-projekt

21 maj
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

12 maj
Bästa hållbarhetsprestation

Så skyddar Stockholmshem husen mot skyfall: ”En kamp mot klockan”

6 maj
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars
Premium
Verktyg

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

24 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Analys

Mattias Goldmann: Halverat pris på kollektivtrafiken – detta innebär det

19 minuter sedan
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

12 maj
Premium
 

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

8 maj
Premium
Miljöprövning

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

30 april
Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

28 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Ny hållbarhetschef vill göra Sverige till ett cirkulärt föregångsland

2 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

Mindre snack – mer hållbarhetsjobb i skymundan

7 maj
Premium
Karriär

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

29 april
Premium
karriär

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

23 april
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

21 april

Det senaste

Premium
Karriär

Ny hållbarhetschef vill göra Sverige till ett cirkulärt föregångsland

2 timmar sedan
Analys

Mattias Goldmann: Halverat pris på kollektivtrafiken – detta innebär det

19 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Stora skillnader i miljöpolitik

34 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Restavfallet har minskat med 23 procent sedan 2016

50 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Sigill lanserar standarder för klimatkontroll i växtodling

53 minuter sedan
Premium
Kommunikation

8 steg: Så ska kommunerna få fler att lämna bilen och börja gå

55 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Översvämningar har stängt minst 67 vårdavdelningar i Storbritannien

58 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

FN-metod ska minska industriella utsläpp av lustgas

1 timme sedan
Premium
Karriär

Ny hållbarhetschef vill göra Sverige till ett cirkulärt föregångsland

2 timmar sedan
Analys

Mattias Goldmann: Halverat pris på kollektivtrafiken – detta innebär det

19 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Stora skillnader i miljöpolitik

34 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Restavfallet har minskat med 23 procent sedan 2016

50 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Sigill lanserar standarder för klimatkontroll i växtodling

53 minuter sedan
Premium
Kommunikation

8 steg: Så ska kommunerna få fler att lämna bilen och börja gå

55 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Översvämningar har stängt minst 67 vårdavdelningar i Storbritannien

58 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

FN-metod ska minska industriella utsläpp av lustgas

1 timme sedan