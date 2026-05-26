8 steg: Så ska kommunerna få fler att lämna bilen och börja gå

Kommunerna kan använda materialet direkt eller anpassa det efter egna behov, resurser och grafiska profiler. Det får användas fritt av alla Sveriges kommuner för gångfrämjande åtgärder, men inte i kommersiellt syfte, enligt Klimatkommunerna.

I verktygslådan ingår bland annat grafiska element, färger, typografi, fakta, budskap och mallar för digitala och tryckta kanaler. Det finns färdiga inlägg för sociala medier, material till webben, exempel på Instagram stories samt mallar för infografik, affischer, rollups och andra trycksaker. Materialet kan också redigeras i Canva, där kommunerna kan lägga in egna bilder, texter och färger.

Bakgrunden är att gångtrafik lyfts fram som en fråga med koppling till flera kommunala målområden. I materialet beskrivs gång som ett sätt att bidra till bättre folkhälsa, minskad miljöpåverkan, mindre trängsel och ökad tillgänglighet. Underlaget hänvisar bland annat till statistik om att endast två av tio barn och ungdomar når rekommendationerna för fysisk aktivitet. Samtidigt bor många svenska skolelever nära skolan, men andelen som går eller cyklar har minskat över tid.

Promenera mera innehåller därför budskap för olika målgrupper. För föräldrar handlar det bland annat om att skapa goda vanor tidigt och låta barn upptäcka närområdet till fots. För unga betonas promenader som en del av vardagen, till exempel tillsammans med musik eller podcast. För vuxna och äldre lyfts promenader fram som ett sätt att vara aktiv, upptäcka nya områden och delta i sociala sammanhang.

I guiden pekar Klimatkommunerna ut åtta steg som viktiga för kommuner som vill arbeta mer systematiskt med gångtrafik. Guiden beskrivs inte som en manual för gånginfrastruktur, utan som ett inspirationsmaterial för kommuner som vill utveckla sitt strategiska arbete med gång.



Bestäm er för att prioritera gång

Kommunen behöver ge gångtrafikanter en tydlig plats i trafikplaneringen. Kartlägg befintlig gånginfrastruktur

Kommunen bör undersöka brister i dagens gångmiljöer och möjliga åtgärder. Ta reda på vad kommuninvånarna vill

Genom exempelvis enkäter, gångintervjuer och dialog kan kommunen få kunskap om hur invånarna upplever gångmiljön. Undersök hur kommunen planerar i dag

Det handlar om att se över styrdokument, interna processer och hur gångtrafik hanteras i planeringen. Ta fram en gångstrategi

Strategin ska beskriva nuläget, önskat läge samt mål och åtgärder. Kampanja

Kommunikation och kampanjer kan synliggöra gång som trafikslag och uppmuntra fler att gå. Visa att det går

Kommunen kan använda exempelprojekt, tillfälliga lösningar eller synliga förändringar för att visa hur gångvänliga miljöer kan skapas. Genomför och följ upp

Åtgärderna behöver genomföras och följas upp för att se om de leder till ökad gångtrafik och bättre förutsättningar för gående.

Med ”Promenera mera” vill Klimatkommunerna sänka tröskeln för kommuner som vill kommunicera mer om gång. Det kan handla om en mindre informationsinsats, en kampanj i sociala medier eller ett mer omfattande lokalt arbete för att öka gångtrafiken.