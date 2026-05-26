Rapport: Så kan företag stärka konkurrenskraften med hållbarhet

Enligt Gabrielle Tillberg, policyansvarig på Hagainitiativet, är ett syfte med rapporten att konkretisera hur företag själva beskriver kopplingen mellan hållbarhet och konkurrenskraft. Hon menar att rapporten också riktar sig till politiska beslutsfattare.

– Det är viktigt för att fortsätta sätta press på politiker att se sin roll i att stötta och möjliggöra för företagen att accelerera sin omställning, bland annat genom att undanröja hinder, säger Gabrielle Tillberg.

Enligt rapporten återkommer fem typer av konkurrensfördelar:

Tillväxt genom ökad efterfrågan.



Den vanligaste kategorin i rapporten är marknadsdriven tillväxt, som står för 47,3 procent av de identifierade exemplen. Det handlar om företag som ser nya affärsmöjligheter när kunder efterfrågar mer hållbara produkter och tjänster. Innovation och produktutveckling.



Den näst vanligaste kategorin, 23,6 procent, handlar om att hållbarhet driver fram nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Energibesparingar för kunden.



10,9 procent av exemplen rör lösningar som hjälper kunder att minska energianvändning, kostnader och utsläpp. Ökad motståndskraft.



9,1 procent av exemplen kopplas till resiliens och klimatanpassning, till exempel genom mer robusta leverantörskedjor. Lägre kostnader i den egna verksamheten.



9,1 procent handlar om effektiviseringar, minskat avfall, smartare logistik och bättre resursanvändning.

Rapporten lyfter bland annat Nordea som exempel på marknadsdriven tillväxt. Banken uppger enligt rapporten att efterfrågan ökar från kunder som behöver stöd i omställningen. Under andra kvartalet 2025 genomförde Nordea mer än 700 hållbarhetsinriktade kunddialoger. Hållbar finansiering utgör omkring 14 procent av bankens totala utlåningsportfölj.

Inom innovation lyfts SSAB, som enligt rapporten har lanserat ett stålpulver utan fossila koldioxidutsläpp för kommersiell leverans. BMW nämns också, med produktionen av BMW iX3 där koldioxidutsläppen uppges vara cirka 35 procent lägre än vid konventionell produktion.

Flera exempel handlar om att skapa konkret nytta för kunden. Alfa Lavals nyinstallerade plattvärmeväxlare uppges enligt rapporten göra det möjligt för kunder att spara omkring 50 GW per år. Det motsvarar enligt rapporten uppvärmningsbehovet för cirka 10 miljoner europeiska hem.

Rapporten tar också upp företag som kopplar hållbarhet till effektiviseringar i den egna verksamheten. Essity uppges ha nått kostnadsbesparingar på 1,5 miljarder kronor under 2024, samtidigt som bolaget minskat sina Scope 1- och 2-utsläpp med 27 procent jämfört med 2016. Axfood lyfts för sitt arbete med att minska matsvinnet, där bolaget enligt rapporten nådde sitt mål om 50 procents minskning jämfört med 2015.

Hållbarhetsarbetet kan också ha betydelse för arbetsgivarens attraktivitet.

– Att prata om hållbarhet och på vilket sätt hållbarhet är viktig för en verksamhet gör också att man attraherar arbetskraft och unga talanger som vill jobba för företag som har värderingar som är i linje med ens egna, säger Gabrielle Tillberg.

I rapportens slutsatser skriver Hagainitiativet att hållbarhet i ökande grad har blivit en hygienfaktor och en del av företagens affärsstrategier, snarare än en separat fråga vid sidan av. Rapportförfattarna menar också att förutsägbar, stabil och långsiktig klimatpolitik är viktig för att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga i den gröna omställningen.

Gabrielle Tillberg pekar på att klimatpolitiska styrmedel har spelat en viktig roll för företagens omställning, bland annat genom nationella klimatramverk, koldioxidskatt och EU:s Fit for 55-paket.

– Det är det som ger de här långsiktiga, stabila spelreglerna och spelplanen för företag att förhålla sig till när de fattar beslut om sina verksamheter och investeringar, säger hon.

För företag som vill använda rapporten i det egna arbetet är hennes uppmaning att gå längre än att bara beskriva mål och strategier.

– Fundera över på vilket sätt man kan stärka konkurrenskraften, utöver att vi har en hållbarhetsstrategi på plats och det här är våra klimatmål, säger Gabrielle Tillberg.

Enligt henne handlar det också om att visa att hållbarhet inte är en separat fråga vid sidan av verksamheten.

– Hållbarhet och klimatfrågorna specifikt är inte ett ”stand-alone issue” att hantera, utan det är integrerat i näringslivet, säger Gabrielle Tillberg.