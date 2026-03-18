7 krav på företag – så ska klimatomställningen gå snabbare

Enligt rapporten befinner sig världen i ett avgörande skede där klimatförändringarna redan påverkar samhällen, ekonomier och företag. WWF beskriver att ökande klimatrelaterade risker, som extremväder och störningar i leverantörskedjor, innebär konkreta hot mot företags verksamheter. Samtidigt framhåller organisationen att klimatarbete också kan skapa affärsmöjligheter, till exempel genom innovation och stärkt konkurrenskraft.

Rapporten hänvisar till tidigare forskning som enligt WWF visar att kostnaderna för klimatförändringarna kan bli betydligt högre än kostnaderna för att begränsa uppvärmningen. Den refererar också till analyser som enligt organisationen pekar på att företag riskerar att förlora upp till 20 procent av sina vinster till 2030 om omställningen uteblir.

WWF:s globala klimatchef Manuel Pulgar-Vidal skriver i rapporten att tiden för att agera är knapp och att de kommande åren är avgörande för att hålla 1,5-gradersmålet inom räckhåll. Uttalandet är hans bedömning av situationens allvar och behovet av snabba åtgärder.

WWF beskriver klimatarbetet som både en nödvändighet och en affärsfråga. Enligt rapporten kan företag som agerar tidigt minska sina risker och samtidigt dra nytta av nya affärsmöjligheter.

Sju åtgärder som företag uppmanas att genomföra

I rapporten presenterar WWF ett ramverk med sju åtgärdsområden. Dessa beskrivs av organisationen som centrala för företag som vill ta ett klimatledarskap.