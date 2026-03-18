7 krav på företag – så ska klimatomställningen gå snabbare

Klimat En ny rapport från WWF pekar ut vad företag behöver göra för att bidra till klimatomställningen. Organisationen lyfter både risker med att vänta – och konkreta åtgärder som kan få utsläppen att minska snabbare.

7 krav på företag – så ska klimatomställningen gå snabbare
Företag behöver göra mer än att nå nettonollutsläpp för att bidra till klimatomställningen. Det är slutsatsen i en ny rapport från Världsnaturfonden WWF, där organisationen presenterar ett ramverk för hur näringslivet kan öka takten i sitt klimatarbete.

Enligt rapporten befinner sig världen i ett avgörande skede där klimatförändringarna redan påverkar samhällen, ekonomier och företag. WWF beskriver att ökande klimatrelaterade risker, som extremväder och störningar i leverantörskedjor, innebär konkreta hot mot företags verksamheter. Samtidigt framhåller organisationen att klimatarbete också kan skapa affärsmöjligheter, till exempel genom innovation och stärkt konkurrenskraft.

Rapporten hänvisar till tidigare forskning som enligt WWF visar att kostnaderna för klimatförändringarna kan bli betydligt högre än kostnaderna för att begränsa uppvärmningen. Den refererar också till analyser som enligt organisationen pekar på att företag riskerar att förlora upp till 20 procent av sina vinster till 2030 om omställningen uteblir.

WWF:s globala klimatchef Manuel Pulgar-Vidal skriver i rapporten att tiden för att agera är knapp och att de kommande åren är avgörande för att hålla 1,5-gradersmålet inom räckhåll. Uttalandet är hans bedömning av situationens allvar och behovet av snabba åtgärder.

WWF beskriver klimatarbetet som både en nödvändighet och en affärsfråga. Enligt rapporten kan företag som agerar tidigt minska sina risker och samtidigt dra nytta av nya affärsmöjligheter.

Sju åtgärder som företag uppmanas att genomföra

I rapporten presenterar WWF ett ramverk med sju åtgärdsområden. Dessa beskrivs av organisationen som centrala för företag som vill ta ett klimatledarskap.

  1. Redovisa och rapportera utsläpp
    WWF rekommenderar att företag systematiskt kartlägger sina växthusgasutsläpp i hela värdekedjan, inklusive så kallade scope 1, 2 och 3. Enligt rapporten bör detta göras i linje med etablerade standarder som GHG Protocol och redovisas öppet, exempelvis i årsredovisningar.

    Organisationen menar att detta ger företag bättre beslutsunderlag och gör det möjligt att identifiera var de största utsläppen sker. WWF rekommenderar också att uppgifterna granskas av en extern part och att företag delar data via öppna plattformar som CDP.
  2. Sätta klimatmål i linje med 1,5 grader
    WWF rekommenderar att företag sätter vetenskapsbaserade mål i linje med Science Based Targets Initiative, SBTI. Det innebär enligt rapporten att utsläppen bör halveras till 2030 och att nettonoll ska nås senast 2050.

    Organisationen framhåller att både kortsiktiga och långsiktiga mål behövs, och att de bör omfatta hela värdekedjan. WWF skriver också att företag kan välja mer ambitiösa mål, exempelvis nettonoll redan till 2040.
  3. Minska utsläppen i hela värdekedjan
    Enligt WWF är utsläppsminskningar i värdekedjan den viktigaste åtgärden företag kan vidta. Rapporten beskriver att detta kräver förändringar i allt från inköp och produktion till transporter och produktutveckling.

    – WWF listar ett stort antal konkreta åtgärder, bland annat:
    – energieffektivisering genom exempelvis LED-belysning och smarta system
    – investeringar i förnybar energi och energilagring
    – minskning av avfall och ökad återvinning
    – elektrifiering av transporter och minskat resande
    – krav på leverantörer att minska sina utsläpp
    – utveckling av produkter med lägre klimatpåverkan

    Organisationen framhåller att många företag har stora utsläpp i scope 3, alltså utanför den egna verksamheten, och att dessa kräver särskilt fokus.
  4. Finansiera klimat- och naturåtgärder
    WWF skriver att företag, utöver att minska sina egna utsläpp, också behöver bidra ekonomiskt till klimat- och naturinsatser. Det kan enligt rapporten ske genom att sätta ett internt pris på koldioxid eller avsätta en del av vinsten till sådana investeringar.

    Organisationen hänvisar till uppskattningar om att finansieringen till klimat- och naturbaserade lösningar behöver öka kraftigt globalt. WWF rekommenderar att företag investerar i exempelvis utsläppsminskningar, koldioxidborttagning, naturbaserade lösningar och ny teknik.
  5. Engagera sig i klimatpolitik
    WWF menar att företag bör delta aktivt i klimatpolitiska processer och verka för styrmedel i linje med 1,5-gradersmålet. Enligt rapporten kan företag bidra med kunskap och stöd till politiska beslut som möjliggör omställningen.

    Samtidigt betonar organisationen att företag bör säkerställa att deras egna positioner och medlemskap i branschorganisationer inte motverkar klimatmål.
  6. Samarbeta med andra aktörer
    WWF lyfter samarbete som en avgörande faktor för att nå klimatmålen. Enligt rapporten kan enskilda företag inte ensamma driva den omställning som krävs.

    Organisationen rekommenderar därför samarbete med leverantörer, kunder, investerare, beslutsfattare och forskningsaktörer. Det kan handla om gemensamma initiativ, kunskapsdelning och stöd till mindre aktörer i värdekedjan.
  7. Stödja och inspirera kunder
    WWF framhåller att företag även har en roll i att påverka kunders beteenden. Enligt rapporten bör företag erbjuda produkter och tjänster med lägre klimatpåverkan och ge tydlig information om hur kunder kan minska sina utsläpp.

    Organisationen menar också att öppenhet kring utsläpp och hållbarhetsarbete kan stärka kundernas förtroende.

Klimat
publicerad 18 mars 2026
av Ellen Sundström

Senaste nytt

