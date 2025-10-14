Exponering för PFAS-kemikalier under graviditeten kan kopplas till förändringar i barns hjärnstruktur och funktion flera år senare. Det visar en ny studie från forskare vid Örebro universitet och Åbo universitet, som är den första i sitt slag att kombinera mätningar av PFAS-nivåer hos gravida kvinnor med avancerad hjärnavbildning av deras barn i skolåldern.
Så kan PFAS kopplas till förändringar i barns hjärnor
Forskning Kemikalier som finns i allt från stekpannor till smink kan påverka barns hjärnor redan innan de föds. En ny studie följer spåren från graviditet till skolålder – och resultaten väcker oro bland forskare.
Foto: Adobe Stock
PFAS, eller per- och polyfluorerade alkylsubstanser, är en stor grupp kemikalier som används för att göra material vatten-, fett- och smutsavvisande. De finns i en mängd vardagsprodukter som stekpannor med non-stick-beläggning, vattenavvisande kläder, smink, matförpackningar och brandskum. Ämnena bryts mycket långsamt ned i naturen och i kroppen, och kan överföras från mamman till fostret via moderkakan.
