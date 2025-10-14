Så kan PFAS kopplas till förändringar i barns hjärnor

PFAS, eller per- och polyfluorerade alkylsubstanser, är en stor grupp kemikalier som används för att göra material vatten-, fett- och smutsavvisande. De finns i en mängd vardagsprodukter som stekpannor med non-stick-beläggning, vattenavvisande kläder, smink, matförpackningar och brandskum. Ämnena bryts mycket långsamt ned i naturen och i kroppen, och kan överföras från mamman till fostret via moderkakan.