Nya tekniker för att sanera PFAS: ”Kan vara jättebra”

Kemikalier PFAS finns i princip överallt och bryts inte ned naturligt. Nya sätt att sanera kan därför göra stor skillnad. Nu har två nya lovande tekniker tagits fram genom SGI:s forskningsprogram Tuffo.
– På vissa ställen tror jag att det kommer ha stor påverkan, säger Carolina Ersson, programansvarig för Tuffo.

Nya tekniker för att sanera PFAS: ”Kan vara jättebra”
Foto: Adobe Stock/ SGI

Lagstiftning mot PFAS är på gång från EU-håll, men eftersom PFAS är så spritt och inte bryts ned naturligt är vi också beroende av att kunna sanera. Därför kan två nya tekniker, framtagna genom Statens geotekniska instituts, SGI:s, forskningsprogram Tuffo, Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden, komma att bli viktiga pusselbitar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Just när det gäller PFAS finns det ett jättestort behov av nya åtgärdsmetoder, säger programansvarig för Tuffo, Carolina Ersson.

n2Yk1s9e9hs8p0z3Y8eSZZCb/ojA8MJDAGQFJqKdC3KxBzxVB8RWeFlQizsA0gvac7vaPoFI5onqaoE4sFBznJEp4V3aLx6LnvoCklrO851nDS2E9vm3hLZcX/T05+/7CG3LgAo8ePw+A7Bk3aCfTEjh/uYldkvq37NlpRLOtxeDD6A+V1tOgLCrmPl14AJkEwkoZkT+0B6mlSfQ46JPBR1zGqLP+IEDaRupl2OZtTJRmQqPjdBUOSzIngMCEKlTNIgUyJb999J9cwuSzglLTv854WMWNhPKCySLJvN54EpS+pBs+mAgzUUI2LZ07/AqfGQq1Abq50sUs7RFEIqlEie2OaN995SWhtpmtPBIWZEc+K3tm7KM2OsLn+ZyCp2+DAwprr3VsPfl0xagkHC0FJQGI0+ZYLBB0C93Xogf/sQPp/ypbObE7PfnLsVwYbU8Dx9xSRgW5YyNiJG4kiNDY0mWjaBuFxdiLwfDM5mNiaEyJvFzkrZsVE5FcCKNdeKlcrFbq6kOwDf60MV7wDmT1Lt21uFqlQoeYVF3bh/N/qtZW0g9nPpKe4uzstMwa66wpVMe5zpCaIwIP28Kb8KYbbIvB3w1oYOCbAaUkA2dhKeXOnJyDXIAsKWu4DN0f4wSJ6Z3BsDcalILzxBkYHy0Iu9jIPyUe+iiUAlMcKTZKt2KxFhAqDIo4NjYJTMZXXT/EFGt5c9OtL6DN/ii26rBvOeOr4KWUwePWXfESzNb/brn/gmtIUfmzxRPqEAX8qQM1IwMeWv3e+NCOw6whgpoo0cYUzkCrroiOUptXLPYkZOeJ3AlQzQCOvozJN8WxRZmugSdCVUfjbrc7qzniHaDQ+SEIxeA3MyrcgteXI0XXXnwuR+Vqv5h17QvwZ5C3fk5h6BHvcpy7QVGZmFO35gmorZnX7XvJzuwJ3hPxugfc+Eux8f826O2kJY3hwReNKERph4nC/h6Ji7TRNbTGuvk+hzrzjTPzESdUqhHucP7pbF+IYwP3hGwBZO2653ijB9mkQdr4eIN/BH1Z5GuOCaYoYz0UvcGIUgPP1mQv3CKZQmRjdS3CGeBUJfr1A+UqMkxsKdt77k0KQPAg+GdDbFdc7zuumisgobWgQk39kClgz7ai4Ky3VAq2TXczHZ1gWn6QO++vYJVuG7c5yJODsV7gJhIaNMV/ll637LLru4lTe2biPxRzyFQ/aZURBXoXNv+pcSSoLR5lGFEVigJinltkIMqsqe5JMy+Qwcvq6F+ly3Gf/LnOxYWdDXnxdLeT8GQ4zZ1IQDirRGErgoq1exSnunJdCkwYH/XRU8EyEtV6dl0HFB/xs/aBQsSjb3tdAvxl5hqLkFsXsZJ8QUhtpqJmoVVB82Ox4Zq8niaW3pZZm+IkT27Rc3TH7cFsNS5WT8RURu3Oj/SRrMf8Y1pikS4T1FtTDwg9VcC59TDxtHJN/NPGWS/xNg5uh+5eyWcF1paNZA5hWsmzOVMVXu0dGxxa7f6KtpLTnnMsxs8LJ+1dJH2Nt1+d+1A6hV8Q4mejwOWEcpQ53rPmOl5YyG7jJo/K9pC0b+QANO1ZLZzrQ3vZrm4PU1LEm4mBCgTqlUTV6jubr/rpZdRMsk3HDGDgAmJrYIuiYC8WXioHDAs7JByVo79mbrtw69QdQEYvKDnacvG4n75+/qjvqvsAeBZWPQDyikjBDOuepfSrGbA7599Hxq+conDqrvIkhSBZ3zUTLhXYkaxcaMMOqz4pl0aYdGFxLeDc/JZrzIhqCGK2Zflo8FAM8DAlUUNwLPS1czj3E1thaN00s75OZQL48jrMcRiO5QAvg+WwJmGG1M5bHGXYO9vkqw8o7opgi86+Dor1nfzIwKr/1XcdhA7PpPf5U9Xe15Yql3XbY9tc2Z4gnI0Gi15L+aW+7XwNxfrzXUoxElSYUghGeRls1VyppzwTES3TMSk44RbsZj3ubB/jdMUCo1riTHm0JXhP+IIz+i2RNSK5/pWhlEtTOC1X5vszzqXXmbzb+V6u26i0BaALrojjLWlns0zmQqWbdFSNrsNaiE6Q0954pz+BXuHfoxfmQZR8JrIUJc7Oj7ntMHZ4qPJmBg19hiF4OGYLwSfxu9iKTx+F5rcrXqPusALMAqLjMfmjvjQd19vmYfH2/36QmeON7ReRTQpOhDidNMEIybD6l+DAmf6TWn3Ui6vZetVLxyrkGM+7i4YqigEiX5jhRizU+l4ncky/KdFvSEQv8lkfyWmP9Ifz7z00oj4feJAq45MdG+2Y+L+O0XGgI1aKrmCzAqBfCLI7NfM3WOpBUs8GSAcf3xC7YQRvl4V8s3yyDcbZMwcer2OPFZ/cg08JuB7HuXw36n8j46Io2G97zPwwpMnl82ILOTAGAxxrCgvp8VjzGELzyhimKcxeMSv5kITacduTLFVOmBybB2SGEe8PyEry1XIIGnkUKed6PibcyffyJCqqPK2vNDzfrHvIWSxbYelRZLkwMJvBmReP1/KFQQUyRFnbQvxTilrzImzlOcbPg93kz5bsqyqTlt9Kkxh+pZQC+eQamFSKkjCu1FEudHKQgRSehSBfpvn4eM4ez5YGyUWraH7zgw98QUBPpH/P21b+9AlxWs2pvvCarb/OqPZacMZuQraMYszvxLfSpridJBFr2gIlQbCJ2yJ+uZ6A37kycllGX3pWjYLgL9eqkBk7uhHLN2CxuIpVRmDGEHhAofKJkHXBz/Mh+CvVsn85KO6Et4UKvTT9mQtE3KaM6Vqbq5pd3Ezt4uxX4dzqeoQ9yxsrW1THavI1FvixSy/0IfO7DZwh5pwomT8bKgbR3QpSG8k7uqvDn571pAcXgnODxG/lzBb6tS5ZpPgQGyA0XFRw6520aSPIcz/jQMylyidRHBaWPEt+poRQol8VWOnROl5gE/AapB2bUXwyDczNOP2kTJNElaEUIj8CeKo4HSAg/3icc0Y7Mmbc2hJF0dEDdb0EYXXrHZQKMNYnVxnN9vQvQxBtJ1M5K4/Sp/k/cmEB3j11ExEOJkFpH8xSEzoxE/JzmlWhAREuS6EOPqoqddw1hHLb9qbzUrFQh+gHX3WojtM3TWmBojHt3HnPD0qw6pm40X4wcMp7Z7iegNzrg2l1HripPMocgEWeBvWiw7JHF5IF8eVHaB4V5BD+iBR2v5aJjV2/H6pOLn5PT66wpz1HN4jhmT/DYHmEu/C6+zC/A8TN7HzNmz8B78wTvMXLKD3D7VPJ6ZiRvbPQ2MBCcJES4zy+v4gp6iuWk8uleGIxjCdk5vE/HJYO9aX1uuKVCRTukbAsq0ptuDvyaJy8ubKMvwyquVnbaSp27RwLBBD4+tBAPnu+wNWf1pA58DCSvQbxdHLhTtaTtsgO+TpGfh/2CJh5coGa/NnpEuosXO5gwK9tSRIxP9nRhrMDFOumDK22b0V5cs6tNrFO5CxW8U/8mEM/OMohCZdBhTDPyDU2oF92rwoT5z4uTfjTCk4jDuoVJgMZaiRHekXcmK8zP0gqq3k3RcLviP5j6ZmuvYVnKezruSQGurgVJWPfLPgL0aK8+iWl+NR4LcPPT4D0JKzZYvOdXtYzTDN0KxMfjpnteHEqDg4FWBnpK1LIHd7pwRFoBBib5jKqToBiL5M20qFwnON1lv5J8G4me93bNWub8mY+VDLiPf2pULacnxo9BzopjisrmwsuKbnUZqjEutj6hPatPalydojrIuRFrQpZowOqV4XjXKgNrVCR5FelhB5Ou/RpzjG3RNwo9tXUoQ=
Avfall och återvinning Forskning Kemikalier
publicerad 6 november 2025
av Ebba Kulneff

Senaste nytt

Premium
Kemikalier

Nya tekniker för att sanera PFAS: ”Kan vara jättebra”

17 minuter sedan
Premium
Debatt

Debatt: Minska återvinningen – rädda miljön

20 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Krav höjer licensavgifterna

16 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
TEMA: UPPHANDLING

Överprövningsspöket – myt och verklighet i hållbara upphandlingar

4 november
Premium
REDOVISNING

VSME i praktiken – Danmark visar hur

4 november
Premium
Avfall

Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet

3 november
Premium
Klimat

Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

28 oktober
Premium
Avfall

Så minskar du kostnaderna för nedskräpning – 4 tips från Håll Sverige rent

27 oktober

Juridik & Politik

Till avdelningen
KLIMATMÅL

Hårda reaktioner mot nya klimatmålet: ”En katastrof”

20 timmar sedan
Premium
Politik

Reaktionerna: ”Viktig signal” och ”olyckligt”

30 oktober
Premium
Politik

Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar

30 oktober
POLICY

Cop30: Här är näringslivets krav på politiken

29 oktober
Premium
CIRKULARITET

Guide: Så produktifierar du avfall på rätt sätt

28 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september