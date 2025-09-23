Att sänka skatten på bensin och diesel leder inte bara till ökade utsläpp av växthusgaser, utan även till negativa ekonomiska effekter – särskilt för låginkomsttagare. Det visar en ny studie från forskningsprogrammet Fairtrans, publicerad i Climate Policy, där forskare från bland annat Uppsala universitet och KTH har analyserat effekterna av Sveriges senaste energiskattesänkningar.
Studie: sänkt bensinskatt dyr affär för låginkomstagare
Studie Sänkt skatt på bensin och diesel utöver ökade utsläpp har en negativ ekonomisk påverkan på låginkomsttagare. Det visar en ny studie från forskningsprogrammet Fairtrans, publicerad i Climate Policy.
Foto: Adobe Stock
Forskarna har undersökt hur skattesänkningarna påverkar utsläpp, BNP, sysselsättning och inkomstfördelning, samt jämfört med alternativa användningar av samma budgetutrymme. Bland dessa alternativ finns stöd till elbilsköp, sänkt inkomstskatt, direkt ekonomiskt stöd till hushåll och mer omfattande policypaket där höjda energiskatter kombineras med kompensatoriska åtgärder.
