Studie: sänkt bensinskatt dyr affär för låginkomstagare

Att sänka skatten på bensin och diesel leder inte bara till ökade utsläpp av växthusgaser, utan även till negativa ekonomiska effekter – särskilt för låginkomsttagare. Det visar en ny studie från forskningsprogrammet Fairtrans, publicerad i Climate Policy, där forskare från bland annat Uppsala universitet och KTH har analyserat effekterna av Sveriges senaste energiskattesänkningar.