Sällsynta jordartsmetaller kan återvinnas ur gruvavloppsvatten

Ett pilotprojekt visar att det går att återvinna sällsynta jordartsmetaller ur gruvavloppsvatten med över 90 procents effektivitet.

Sällsynta jordartsmetaller kan återvinnas ur gruvavloppsvatten
Jordartsmetaller kan återvinnas ur gruvavloppsvatten. Foto: Adobe Stock.

Svenska Miljöinstitutet, IVL, har i ett pilotprojekt visat att det går att återvinna sällsynta jordartsmetaller ur gruvavloppsvatten. Tekniken som testats, kallad HFSLM (vilket står för hollow-fibre supported liquid membrane), har körts i kontinuerlig drift under en månad och visade god förmåga att hantera komplexa vattenlösningar med mycket låga metallhalter.

Sällsynta jordartsmetaller, såsom neodym och dysprosium, är avgörande för grön teknik som vindkraftverk, elbilar och energieffektiv belysning. EU är i dag nästintill helt beroende av import av dessa metaller, vilket gör tekniker för inhemsk återvinning strategiskt viktiga. Tekniken ska ha testats under krävande förhållanden – gruvvatten med höga halter av störande ämnen – vilket ökar potentialen för industriell tillämpning även i enklare processmiljöer.

Avfall och återvinning Cirkulär ekonomi Forskning
publicerad 27 november 2025
av Ebba Kulneff

Miljö & Utveckling

