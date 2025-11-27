Svenska Miljöinstitutet, IVL, har i ett pilotprojekt visat att det går att återvinna sällsynta jordartsmetaller ur gruvavloppsvatten. Tekniken som testats, kallad HFSLM (vilket står för hollow-fibre supported liquid membrane), har körts i kontinuerlig drift under en månad och visade god förmåga att hantera komplexa vattenlösningar med mycket låga metallhalter.
Sällsynta jordartsmetaller kan återvinnas ur gruvavloppsvatten
Dagens M&U Ett pilotprojekt visar att det går att återvinna sällsynta jordartsmetaller ur gruvavloppsvatten med över 90 procents effektivitet.
Jordartsmetaller kan återvinnas ur gruvavloppsvatten. Foto: Adobe Stock.
Sällsynta jordartsmetaller, såsom neodym och dysprosium, är avgörande för grön teknik som vindkraftverk, elbilar och energieffektiv belysning. EU är i dag nästintill helt beroende av import av dessa metaller, vilket gör tekniker för inhemsk återvinning strategiskt viktiga. Tekniken ska ha testats under krävande förhållanden – gruvvatten med höga halter av störande ämnen – vilket ökar potentialen för industriell tillämpning även i enklare processmiljöer.
