Sällsynta jordartsmetaller kan återvinnas ur gruvavloppsvatten

Sällsynta jordartsmetaller, såsom neodym och dysprosium, är avgörande för grön teknik som vindkraftverk, elbilar och energieffektiv belysning. EU är i dag nästintill helt beroende av import av dessa metaller, vilket gör tekniker för inhemsk återvinning strategiskt viktiga. Tekniken ska ha testats under krävande förhållanden – gruvvatten med höga halter av störande ämnen – vilket ökar potentialen för industriell tillämpning även i enklare processmiljöer.

