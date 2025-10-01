Så stoppar du PFAS innan kostnaderna rusar

KEMIKALIER Att vänta med PFAS-åtgärder kan bli en dyr affär. Föroreningarna sprids snabbt och är svåra att sanera. Men tidiga insatser kan spara både tid och pengar.

Så stoppar du PFAS innan kostnaderna rusar
Niclas Johansson. Foto: Privat & Adobe stock.

Sanering av PFAS-föroreningar är kostsam – men att dröja med åtgärder kan bli ännu dyrare. Det visar nya analyser från Naturvårdsverket, SGI och Chalmers tekniska högskola. Slutsatsen är tydlig: tidiga insatser är mer kostnadseffektiva än sena, både för samhället och för verksamhetsutövare.

PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser, är en grupp svårnedbrytbara kemikalier som har använts i bland annat brandsum och impregneringsmedel. Väl utsläppta i naturen bryts de inte ner, utan sprids långsamt via jord och grundvatten.

Klimat Miljöarbete
publicerad 1 oktober 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Miljö & Utveckling

