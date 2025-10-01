Sanering av PFAS-föroreningar är kostsam – men att dröja med åtgärder kan bli ännu dyrare. Det visar nya analyser från Naturvårdsverket, SGI och Chalmers tekniska högskola. Slutsatsen är tydlig: tidiga insatser är mer kostnadseffektiva än sena, både för samhället och för verksamhetsutövare.
Så stoppar du PFAS innan kostnaderna rusar
KEMIKALIER Att vänta med PFAS-åtgärder kan bli en dyr affär. Föroreningarna sprids snabbt och är svåra att sanera. Men tidiga insatser kan spara både tid och pengar.
Niclas Johansson. Foto: Privat & Adobe stock.
PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser, är en grupp svårnedbrytbara kemikalier som har använts i bland annat brandsum och impregneringsmedel. Väl utsläppta i naturen bryts de inte ner, utan sprids långsamt via jord och grundvatten.
