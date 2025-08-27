Forskare: Upprepade värmeböljor åldrar kroppen lika mycket som rökning eller alkohol

Långvarig exponering för värmeböljor kan påskynda kroppens biologiska åldrande i samma omfattning som regelbunden rökning eller alkoholkonsumtion. Det visar en ny studie publicerad i Nature Climate Change.

Studien bygger på hälsodata från 24 922 personer i Taiwan mellan 2008 och 2022. Forskarna fann att varje extra 1,3 grader celciusi genomsnittlig exponering under två år ökade individens biologiska ålder med cirka 0,023–0,031 år.

Studien visar att organ som lever, lungor och njurar påverkas negativt av värmestress över tid. Särskilt utsatta var arbetare som utförde manuellt arbete och personer som bor i landsbygdsområden, troligen på grund av begränsad tillgång till luftkonditionering. Forskarna noterade dock att effekten av värme på åldrandet minskade över de 15 år studien omfattade, vilket kan tyda på viss anpassning, exempelvis genom bättre tillgång till kylningssystem.

Studien är en av de första som kopplar samman värmeböljor med mätbart accelererat åldrande, och ger ny insikt i hur klimatförändringar påverkar människors hälsa på lång sikt. Enligt studiens huvudförfattare Cui Guo från Hongkongs universitet kan även små förändringar i biologisk ålder få stora folkhälsokonsekvenser över tid.