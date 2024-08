Studie varnar: Värmerelaterade dödsfall kan tredubblas

Höga temperaturer orsakar idag 44 000 dödsfall per år i Europa. Den siffran riskerar att stiga till 129 000 dödsfal per år om den globala uppvärmningen når 3 grader. Det skulle i sin tur innebära att antalet dödsfall orsakade av värme kraftigt överstiger dödsfallen orsakade av kyla. Det är resultatet av en ny studie som publicerats i The Lancet Public Health.

– Denna forskning är en skarp påminnelse om antalet liv som vi riskerar om vi inte agerar tillräckligt snabbt mot klimatförändringarna, säger Madeleine Thomson, chef för klimatpåverkan och anpassning vid välgörenhetsorganisationen Wellcome till The Guardian.

Vidare understryker hon att studien endast visar på direkta dödsfall kopplade till värme. Missfall, sämre mental och fysisk hälsa, skogsbränder och sämre ekonomi och menar hon är andra saker som orsakar dödsfall till följd av extremvärme.

Så bör länder agera

Studien visar att Spanien, Italien, Grekland samt delar av Frankrike kommer att drabbas hårdast, särskilt i områden med hög fattigdom.

Forskarna uppmanar regeringar att investera i sjukhus, skapa handlingsplaner och isolera byggnader. Ansträngningarna menar de bör fokusera på regioner med hög arbetslöshet, fattigdom och en åldrande befolkning.

Slutligen understryker forskarna att det viktiga för att undvika det värsta scenariot är att ta tag i roten till problemet – utsläppen av växthusgaser.