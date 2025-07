Extrem värmevåg i Europa – 1 500 dödsfall kopplas till klimatförändringar

Av de 2 300 personer som uppskattas ha dött under perioden var 1 500 dödsfall kopplade till klimatförändringarna, enligt studien som genomförts av forskare vid Imperial College London och London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Enligt forskarna dog flest äldre personer – tre av fyra som dog var över 75 år. Många hade redan hälsoproblem, men den extrema värmen gjorde situationen livsfarlig.

Så genomfördes studien

Studien omfattade 12 städer, inklusive Barcelona, ​​Madrid, London och Milano. För att avgöra hur många av dödsfallen som faktiskt kan kopplas till den globala uppvärmningen använde forskarna en metod som kallas ”rapid attribution”. De jämförde verkliga temperaturer under värmeböljan med ett hypotetiskt scenario där klimatförändringarna från mänskliga utsläpp inte hade inträffat. Resultatet visade att temperaturen i flera städer var mellan två och fyra grader högre än vad den annars hade varit.

Genom att kombinera dessa data med epidemiologiska modeller – som visar hur dödligheten ökar vid högre temperaturer – kunde forskarna uppskatta att omkring två tredjedelar av dödsfallen inte hade inträffat utan klimatförändringar. Studien visar därmed hur mänskliga utsläpp av fossila bränslen inte bara påverkar klimatet i stort, utan också får direkta, livshotande konsekvenser.

Baserat på resultaten konstaterar forskarna att vi måste minska utsläppen av fossila bränslen för att förhindra att fler dör av värme i framtiden. De vill också att samhället blir bättre på att skydda de mest utsatta – särskilt äldre – genom till exempel varningssystem och svalare boendemiljöer.