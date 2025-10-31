Klimatet på hans axlar – Mattias Frumeries väg till FN:s förhandlingsbord

Cop30 Mattias Frumerie åker snart till Belém i Brasilien. Som Sveriges chefsförhandlare under FN:s klimatförhandlingar är bördan tung inför Cop30. Men hur hamnade han, som skulle bli affärsjurist, här?

Klimatet på hans axlar – Mattias Frumeries väg till FN:s förhandlingsbord
Sveriges chefsförhandlare under FN:s klimatförhandlingar Mattias Frumerie. Foto: Peter Knutson.

Det är torsdag eftermiddag och regnet öser bibliskt ner utanför meterhöga fönster. Klimat- och näringslivsdepartementet ligger inhyst i en stor byggnad tillsammans med två andra departement och i entrén blickar man ut mot en liten innergård. Där breder nu vattenpölar ut sig.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Mattias Frumerie har skjutit en halvtimme på vårt möte, och kommer några minuter sent. Han har gjort plats i en intensiv dag – inför Cop30 växer mötena. Han är chefsförhandlare under FN:s klimatförhandlingar, och utnämndes 2023 till ambassadör för Sveriges klimatarbete.

s8nQW0fm/SNw6vkBgXOMrvRYuDyOQtlwAOEx9AC/5MEaBMsw+hkET5/s+hUlW5ebX6GIAUfl/QNMerO5N9WMKLYu+8zMFXJF86AIaaVfY8xrmpT4eGktjd01nVI8tjEfwmrZA5c8f6jnVYwNgOP2KV7IUj1hz/2MJAtyPc5lJSRonuPQzdqYESGs2q6lOTZnE18wtUWnJ9fIpPQwWqD9INk1XZvKEku5NkxUx7I9basJMrb1tV1WTc4ViElpi3B24WHxmKzXEsl4eekXFYdNSDgBx5F9OZSBCQ82K9977appb7F56qKe6QayeOzwsvZELGKCb5KtLzKSHJKbwGDZvRyaxo+E29c/UIHuwfVH3cDyvdpFQGIHEQuVhahm9hVom8SES2S/JE8eMYJXK84Sn2msYDZplZjhBNND+VtuLL2teqRc/pNqHCoE8xZ0AuCp+UOLm9emveD7naDFgzbGOrDBl1XkvrpAmQpyqshvVPs+6SoCrJ63C6Iixy0bYvC1CSzIcirw0kTd/oV5ui7JOhe8XzuzMSEClIavcHw0uM19pgUyGwS1E5xZfZXnMzuvcUr3809tpUbXVtpikmxwFF4V8Xhs6jKK71WC9Lthpk4g+tfHrtmTHHUG6N/wfIfdC/newkRETyyWgdOSIF1dTB3+nyEj1wJxCDc/Cvj5PTUPjclcGQZOjVPCoUiFRtodqjnEYvgvWPS5wWx9QEVTn+M1HfbFPVfLPLhpSfTF3QEuz04TSUWXDoh63b1bgbwxicCuhR1oYxt0k3cAjFV9ftV+DmknKml4wv2jb+PtN7wBcobdasu7Cwb/F/TuiOFtEKJXXw02+cgvsUfnXZ2EKLLqmZloAoLv9wXbXWhmQ+6MO3+O2TCW4OShUMH1OfaZgccC0BfgH+Flq5EV//Ck8Py0pQX1DFp67tm3twkBchrxw/3W/lE6w55z2D3rr+2DxWafgkrt/Kp3gwDBOWYbTc3ANsoAmxJvGdOwy/E3uF1dygZULVArRnx0Y0HB9wtuqBJeTdphvoD3gyHCFgSzLPbH/accYVB9/B+uYMjMThRBHvFGAMOKyFK1tODNIAV1F9VH53EvNeksK0HoFK3WWf8BtxPBCoJyEfUW7E4csLuUyj5C1BO5c/Ma7tLsSauJYEMCKFSypxfQ3WCdkOyxPI/d5qLVOuOS8M4iZk3Vxjk09Jszx3UrEy38uvFfJfQP556SH8kKLiCQ4CosRure4p107J0vsjTzniBGnOFiXqc+3N4XKAIQ3B1o4cMhztznDuRCWYCOjzg2LND9mSMNpFZLMVkcNr7jBFips3+s29LXrKLwcLAf+KQU0cTR2hNVggMwe0Wdfb/yw2Vu2dx+dj7hov+OKA8ayqKfpLuhoL0tgBbMq8gtblZ7PZ+nSsqZ+4BV4bYa52oqU0o4ooFc5x7S1ukMbEJZNpQUL87HJ56DXFb+ItNRpf+dmPC4QDaoWNNnxy0jBY+6sLmPD8OGL7qK4Zsg2/TxgpbNgb16Hmw+zpMLzN5PT2ApmB2fChKo9DFbpmhRpNPbcJTiw73Hz141HFzYU3qzBNgOSLeAtx4YGXuEdydqkGathjJUacV8UIDuxdpocSYjCKeMUpfQtZEh8lJmuKtJKPCDyZ5IV6PQekKpbGBwcXSdIVqc4QjaGXX6UyTSTwi1A7TyFV2nh+jnTwTQVGY6OCa3slYsp6W3V0TG9WwTC5DBbTHZulTT2CaCfPc2xR9pz4vHTNbWfnAU5e5BJWsafpwKLM04DHjrTtl0sA8+Q3QLFwyRDwGGSjLYSLqytajQ9CMro2R7dEWRQSvBN6JzRbguqp+EwAousnqvgZlPLiThDCoBmPqSEB2GVJtcrX9jkIhpmz7Hrtpw24chebt2WHG2qbsBU4lWMuLxvNGMs2ZHBwh5Hztf62BvdNkKIS7Sz+LVgrD04MpdjcXw39nsGQ3iu8UznhJ71Ej0Fx4TJ1R1UNJXloahskKQnAr7v9DHAeCjnu2mV8zzCfxIduA4W1VxPWrax5etGE/wfeAiCupmaD625+CKeIaRi2k0wGHLUMItaco2wWlzqP3XBpAmQHKj9X130rpsZy6FM5RyknCVLLAF29kVkP4TtBZZZ/A2MztqWcxhnV1EUNep4dP8MaXjwCIInyXGQy1ztxrXC9NrK6GoKKzH0PqkqvJMwfL07BckGPAuNa27LMi5Vg9KPDax/RMhSpn0X6KtBsaLoi4FnROzCwZXzR1TS0FdZ5RL8QIIiXN38O3Srrqlu4JTXf4TfQKezVAv8Nqpo7MEFZfXjlafydJk6SsIYtjmwok1S34VAdgkUQSli5fxcEAo7Yd6Ysur25U1z87ScyKREzpwxXAKBYEpd1NmkoTwMWQkC74CkaO5FKGyDvDQc/ueOumGuCBZcoRhG8jP0WxxmN2XxMwUOKxn4vwAgnRCt2zcF/KifG28Pn8iMewmCjbUcxii+7DO7bFcULIEY5joRknYWq4lF36nDWrc9gIJ6NhUW6bj1fcVrhglGlw5tmFgaIWsB1u5/Qej5g0tFnpCFgSzhGxIzlEJJNiNRCdTC2eerG7eMa+1GBsZGPozP3x4V0/S13Ue3ZEXAi+ugJkwD9X9bVqO1AtF+PykKfQ+kl0BXNp8sCyvi4wIQQlKb2kkqKYStj75CjkBDkiP8jjUJsoGirivN74xAbSnjEiIjeJygAf/ASuKX517vioxXPc3FlI/9jyWrIijnKdbH52IFiabFpra8PFnOCWSpLoHxSUrx9wqZO41Pa1uHWJhgI9ZEya554Qnc1d//mi4iZBxeh9G2qJ16OgF4oIjhFmf1Ton0X6WG0mAhNNrZq8lkKsiwNbHr0yRYuzahIs4cmENChPAC829PXcBcWg6p6zr+r7jexY9Qy93c89Ejw6cxWQqlPYiVkf2jMQzpHFpDcWLoyUCcFhG1kNIlh4cTD6k0v6jtyGk+7nXoQ5oeOetuNZrTukgeZPErgVM1/JT/9MQc2ktmvNuYIxHOsN4bAkc9nt2D21BBTNxTJfpOTShZpvVOrzhKetMZTSHWreLpXUPyPgGu3YUdUkGrDatphqSTnGWvTzXv2EiUYqofzY2bqDQHL3+faKoVbX8gw3lNjSrAiFMWpi3HY4D0IV7bmSCKF5dWNEJQslMygpb8I/2Jzz5qVxHkbIfyQJSqiFOMA8l8GmCyyfDSFv3E+JtiN6gZSs8M4ptbL+u4RJT0T34jV3O1Cq38PHU8Ho1t5nS6PRwEmIfK0sEvzMfX0Ua9H1o85A+n/GVYi5pILY3SdLpvfRgzIIOxLLTQryRKh2E+X2YPB8gld0S/TNLAHCwiSGIylmTnvrwmWTmS6NsKHmoQ3trRpRExpFk6apXT4p1Vsm56fkGokFkbzs2nvkKJbfDUWxLUkZToCLO8U0qonsENZ11/TyqhVh54rui0xnEYNk7sdkT0ihlw9QabWo3CP8qF7pOLH4SOS7XDoBnnC6SIzYaUxD7Wpwhv0HaQJ5sgQ5BjRZyZtp9GjfD0Ck2dg+Q20DO4puns1iRsApK+uCbIAZvThyVW3OgN/iSIdlf+k4vs5LKGcUK812sdERXis23OIe0a8Y9TShk0RhwnymxCkogJ6w94bwol+pzra1PuQrjiRA1TwSn0Vh8UK4JpUSIm/XYMocfkZvn/zo4CWFJ7C+WS8laoUI2X+bIiRI7BPFSrd2h+hd0HZjOcc7TTOpk3ry4tBv+8idJPUfFmMISgPCM/nrq7nc+pFFQ/iIqoLjoCP1jqAv1F1zJT0nPXa3LVtTNK7zJ9jphpX52cvmQnUB1+5PZydKu362EXytkAtzIWnBDVUU9/I48XsZ+cOqF5hx2gEX5eufNuqwjPCtA84iVEK2/wnmKvvWbUMWZetbSgr7RjyrGMSQi3kJuxFW/liU/bIWucur/ORhIrvFP3ySkGbo/YqTGIMUG8Jy3Cy6356RmojxrzTayErwzZlBx+Og3e2SoTNODoQPwB9WcCRZOzX1UdFSpVUVoQb4AT0Mb7AA4Vn8ORwI24bUG6OUN5YiUW4Xr32r/VkQxiv2Lk9LmtJcXqFOIenjx+fWGKMNbtUrEWquFW+RpfWwV5wZg00OFZ+4ERM4LFKmzGHwOch5L04BtjrL/ZFi2E/Vu2lACORnCq4S29q8ai2MNvwmmyg+IVsTG2x1K66wzNVytr9HqMctxVZ8TPSru1zZIHOUvy5ZlTK/L9p8M1h8+yJGSTRDxKEJOJl6WM+lNfDy4REqqR1xyewlzZ/fRKpK+OmRxWCrxEWcVD79EvZ9OCEMPlvdoQMP6+zHxTx6EK0Obg3+8HRae9NdR8kL+XGcPtGaHXOIcyt0vqZa0SgXUY+qHK4nVHgOjDVsvdO9ieIVWTlh3HJtk59fca2zyHVhMq9DI+CmsYExz3BGczLqcae1JhJY/TLpbDMq2u9PkRjHQtyaLaXHsRLp6vAK4K9j/i0ajdTt1bXdUIMouqRoQgg5VwCcSNQoNm3bMJ0Y2s9EhTHtLqg3Ok0eYMAHlgJJ9f3IMYhhRHhLD2LAro4vis0/1NEFc7AGasSE0CapIsA1un5gP5x5N1d2r9xfnX7woAQg1GHbWwU7Gh60z1GplNZjxyX4m1cHmfyfyYnIOr8h7iVDcp7v5m8tEIzILtpPfsV7whqXm9wBa9SbPru8obeypTZJpxHUR3YXHxLcTT3jaJzUrGdO4Q+lEzgf8YlmhIFV4QfC33DOpmQMrimaDqvNxwjqhjE2dxTVem2nNj4kqQw8JHbFjTO6JJvjecarSTq87BtJ9Lzj41CenGRu5ikNTbarMJcQqvnvhY7fwVKvTqq6aWglrI08MWVdvi87osn+sjaKoB53B6ulU9AKS0z7bEYhM9LopiWO1g5HKj3KKqTOmv+HkuJaQvEJ30LAQ3I9lnn1OeD4TqVve3r/OPB1qmHgn8hLhfo3yhYUd7VUiKBeH7cPwBG7cJ4kh5OTjuDPhL5b8cqd2IVIse/VyddiaE6Y4k2cvCau4vtbpQNIiM/5huhqnc0TmLevqg8nrP6fgX0XMdm2Bw0w7tSmLpUd4c+exv0+rNYREK2CSH9YwAF38boTozpYXIaJQDFo42NtFlLpaHs76Oocwna/0z1atm9VzJRqW9U0z1wTD4sdrV1rR9bHxZt/ga24tEPlO7R/i0K3uKkxbBlX66JdBQapw+gP7OTmWWUrG1FltYN038B2+Xnsi9ebBQlOU3E6+ya1yHed2hYvF7wbU2pusWHHLFuIQuhBXYkbUX32VWY89kJcUWw2Nj6ecH0ZBgAS4c4ZsHI1f70Q+/EqXsfZ/g375LTcIX5kg1bj8zM5YhLzeQ7cV9m32Iyos1L6S/5aKNJdnsoD7llOuCRWqBY5gxqRyFIm8hc8X5RaLeMp8oS6/eGgfKvXHSIffdhmpDq+9BuGtbDP5LRvALfp5M190KKF4r8T5nokKj4RdAvpfNgXq3nOu5X9zrRO84/JR3oZ2u5Sdk+OBPYbWiQFBT6bBbmPaW3cOQSKTaTF5cqFyq/dxFQSUuDPd//4BwCjHsmBRdlZHzWoAHOW5XneMcglw4sXKJrs46y87LPTfbkIRjRozzYg9fbAAR40SlJtfTOLJvTvNMW2BFYCSx6o2penx+odQ41wd6RmvGBMDt7gI9aJdv3gXb6UGkQQ/LxT0dnrf5BM5+OxRLrHrc096E28+EfCpsjScNg87uNAC71bi8Qzabj1pdo3W0k1va5AwFzG3hXlr8CR5jVV+HrV8gA/2I4Pl68IzzzpCWr2ldDd1+smQbv9UoGsbwcqI4mU/my3nVO9h7iPJ3gKqruj/g/MeEZGxxOy60/ZwhDbqleRpgbY7+uEXURNDLM7J35vvWv4bomSJfDc0KDbJj6Z4Ew5FvABcuLUI6BaNWp6vVkPBNjg/ftS/jSPLXuoovllbD1x7lnDDZdYQgaV2TscyuZVddIOk+dwGaTvJSMfH9zCzNiY/4dm4BDU2WZKJMu76liAmvGdsnnjpSDqreyqcYLhivRzd8CzO+cLhSbtgEo2vW9Xc0ZqzkTYOs7I0onuVlchRODYWDgp0B0182u1607Zr9XJ2k4n0WNRwXA4iipp6HfMr1rCW8aX/pjNEYtxfroxTiQoST6eJuDiD7D4NpLQHwtqFo/xbxFCNtsnVr/m8GNd6qiQMtffT5jUTLEis7pn3JK7FOe4gkMdI64LPNPMP7oSb7e36cuDKXghgLjd39QOSDT7M7ZRIhMYtUt1q+Rxh57c2pHofcLTYvzeBDZDYnNd0x++upa6Cnd99CZzjDlrApXten0Apt7Cpqwf/LZ0Yg7ZI3NopY4Z8z9sLOib/eU6+51DxHlpghd6nM4CvCmLCTJ0pfveYazbjsQRxPChGTSnkYHZ79FqNCELLTrH/gzRYn4CuxHfkhChL8FMoixrNqoJcKjqOxgpOglprPLNXSqXr9WqFwz3HsVrvg046bTMu3pDtlUjvX5HV5A1jnzWMzLiH0jJnMDX0BVrxpcrBAIlFNvxhyVA/lTKeSTSv8K5yaJyE9/MIjvLg7XmSmeb0IhwhvaEBJRUmzG9GNRUbhmD5uw8RDAiXUleA92wbb9CaTz1cXwbwvh+q4y7qOKEJjPFkKKz4FoUFJYLVHomlx+MlyONWMmwiZ6yRw8mL/F4Kz0EcRAGDX2gU6Zkb5id13aWxHkKEy1DlXrVKTfD0pqQaq4dZxYRH4oosKKbwb7lcVXXC7c7gT1G+22sIVlnfiZiOg5saRKXvNBDI5TdznFUU+OooVy1fwNy6Tln181vaBOcgsKnXEcr/B4q3pIX7t2Yv0eDIOq0lFSQ+toDdgSSJ+YMfdGbJdJdVSAMjxFgHDpOvEMd53tvfIGDNncujVJb+YKDtG/mV6/frlMl/4muToLl5txrHpdK84d3NtfTESMGxJkcni2BfozWpb0Em6IAmdG1HTOiEHfR2xM4wLXPx7+3bSq95psbH/Nudrlz+rJdaanZN7qzn3Iw3pZDomkqx/j/SYL4fO9QaYjs5DpGQELL3LlH8tO9GmWf+X0TJVcy4z8c7AXD6QZ5RKtYxC6XB6iEqWx1oKLqOQImpO7N45TYGYTB2aYRawDv+QVd8CXUkXnTpvYRkkv4HoByZq2S0Pl7+pdIDlfZ0RWsW2IKDGPZ2oYEsAvEzfI+6OtaySp+RFLoWfSVtxZf1f+4wUkgu/nQPXRJ29vh4QNhkgbT+iowvqZvDz1i5CPkQ8HhVt/1cV9MJINV0Xd4wWQeVcQ10z/dTqc6UeNOYkv94qnZN06MoHekimTNjswzoJc+zw6XPLmJ2m77Z8z8hqBpszTeoXpgfiyKePuenqEj5fOYyY7nKZ3hisDtmpHj6ca3pBfKQUa5MCb2IZjxkW6OB9T3An7JMmyP3WdtlEcAlFdgq+IfkD6sBhn13tQCBIfYPi8UQ3EIiJAM8EIu7C9pZaF7w9U6pseUh0uVfSfUHJgV93Qn2qxtCZn4OmXp5vbul313Z/fYV3swwPcmVAwutoHG94mHoAqmBprlVx5up9IUXDkZsgB0SeruTjur+m7iFOpi3YwzTWMHvr+Kcz8QMzZy49PzXi3IYuX45f+RACqzdg6SITrFcgBkR6uoFIDQcX/qAoThjT2dBRKZn6CHfTGXwBtLanFxeBWKeAe+WeCSXAxvxvS4Io/xAuXvqJtHtOiYaS7m1XVHyFjiawKaoZU8hXfLBA2X6yougcg7+8a5UklPVx9pAV/j+uznUSBDHrriowN8hSbvbB3mbuUCz0rcy1YFSSU4vx9svNKQeWlAz+e9A0C2Au/6CndceS6/eiFZZ7QKWFGtnlsZJnMqqh1xj3ulvMy8syvub0YfHHSgDX4y3+8EFH3NlTkkgWGx4z+my0u2pdm2uR0bw6NBOr1X7RPsxYrLmVR17FMqpXz3l2e0iHGnP5Y7kcwmu5z52baIB6YagQKyFmzF8zOoFhxARSSaBwojtCWo4ecEIfumbLQwNB/p2wjp3tc0RxaEJDAKWG0AxunrcxG7G5gji2O7ZZfziPI0etqsrOFMU4mtlJX3clKXArzMw/JDfSy04tWo3Y32DVVm2URUVrfE2x2Es0Ipu6rmXe18ZazBjtDKDbsQN9mXCLn8cBa8XJRyAdtXIZljkVMHkQeBUDRMZkKp8nBfnXEQkvAV9vgBog5n8UJjnTvTqSVEz03xTeGEss8jkqWWPVGS4Jn0mxi/CqCaVz2NFG/djIuCxhUJyL8+jna5MNY24xM/R8WgRZVaAHbaJu1zxk6HrusszoT9w6Y0CkSW6BKquwQMkJ5t1iTwVY6wBitEhSyv5rIOydUJd75sn1z9Ff9giBt2AwLMwBqrNUqSXzuPte4gw0oLxymnIAFl6FlVGFaQMrJDh2VQbVK+tD2HnKeM6fPWF2/2VJDdgNw6uhKsliTser5BoiQoJPqFcnl7wiWTv5sln9DiA95q7ZFTfWkguC+tLjXTXYFfMi18UPCHRAFi+pVZdAwsHdxks0i+5XsGH6a8i+iGhIoS/+92TGKGYjZngyORqWEOK/5kXEycvmgPXCrA9pw2pjvBzwlQarii8Isz+VU3Lv1tDpX4T09k0u+ilgtZCo5jHXRyzOVvqgdlFxMXXHNOkg9xY9B2HIJA9tKaIaQeUq2BqWmvvFQnMC7ndcCKakfjRpC39EzK0xsJyG9cHaCgDwxCretYxB89WTZeqc5cwQ9rluvyAdd6wO5XwF9xh7wo4PZIPoh2NLUSbDCnm9QpQB+Q2gzIMl+kY2MVVBUGCWhqseqpzmfQb/rXenKVfrvKiDamIAZ98+6NA7PPXnR1yEpE0n0bGMM5rV6Nha+dOmU2yqINtFEbHD0rG8DdMsjSU55CCORHXif9h+CxUVvUjVM4gB6jZqg0VjkrRgeF8jWeITU6LMzrU6Qd0iI3EBSJOnGlIbRJSZtX9Mvb5nlojaHMnj5JSDy1xpRMRirEk4Eyz3IS7WQXzNy2QO/fw/o0qiM1jMMoO6gXlqhGQlWKwrT23V6DG6um79fs/+nHagsTUpksN+LfxJH3hg1CcRZSDOWJ/tyMW+fuePlfs3dxDgDZf/yS8vSV2iSJn+8tdNyt6odjTB8+IszaGX7c+W8t2oRrTLJJVdOHR6NJ0Z78KIghKeqITh9UR9Ag77BYHBnvyn7ngkOaSZZizPGpcpwUnayYB28xFFFox0wKsXOL4rg3GGRnI3UYj6iww5EYqStJHgk66xQtpEzn8hbgqgRDV8TN+ANCgII4vkhXzD4u2GStEUOCiL6awi9brlVd9/1ocJxOvv2QYn/HZk4l1qtaF9GdNsA93jXKbd0q8aljn3w+rjyHFwV8YNNgKANh6mfi5bj5ENJs9pORqKGT2fIcQ2eq4BJbxzpXE7Fq1r0+TpHQac37J1mhm1nraxce26WV3ScmtltislcAxFpBegK0f2aFB/z6OysW97xl3/cjcYWrHFi+4DyZjcQGrNLKsYN2Jcl2ZHAUfkjQFrvNZb2BZKIyX94Vz6m9bAnhaWLM0AfKQj9pMtVf05Ws7L5MXvZ60ucInh/seQYaJZrRUhGwhDbjmVZ3NWMebP5JI8J2BBjDaLzqXiLoWEmVz/dqXzgYhAW8y/KQa3QU0m0rXv5g083EiSdlgq/rHBGSS7jrR3I9wHahfJBSEKcvG/gjjlp1rKEve7ZzEnGFvJW+tcrdEqJDYT9Lh1ZQUyKOthBwCXwPNsVbfUXUunU7Qj4HMtiJsfvaq/hg+ftzv+X00ldt8FZm1Q77ddag5Qa2vwxOCupya88TTG+R7oMgUDslcd94Koxz5VyyZIVNyti02wKka3R2/3QZS8Y9+GRDyZu9n/AnhwGAOUULY+4z9cF4jY+1opwmwuEc4VVgTFUkrjVBA0Ij33Eka6l+wNOb5vTgvWwfqdPWl3BC3nrKR7QWRPAchjeIeUeF0+m35lXGsUbqvC/Lb5Swq6ZAfVxeZlwZ6+UmZarDQkjMGdYSnylakmWgh96RCSjq2BmCRY/8HOVUsnyQ8N5DhApkZsFGbqEquxaZEFbdDPjuOoDooWW98NMQs2uOryZp0R6JPuU1Kh8jHRQ3IHpjter5RSzZRkMMS+KJkQun5hCwUSlnUJJ/k+KSiLw90euwVQqCO4SVL88rnzYIDqQGoAcrXz0oYhc0jONEDJDQtsQ+3m8cz2mfcN19+kJzFdJ060UUm5+IpATliZmjnMl6cbhYkTZHsF/pLCf98KdMkZiCO6lVfuXbDo7ZHynb44RHG8ZZQP86IK/ErqiPF9yhGfg8S8G19nrC/EQ6i+jyQ3MlNb9vFeEneL6qctvXOfX6FSzD2JWGMfPxExozZEqoaiJIszaP98Hw7t+IDopm39a+We/Vfl65kVGXoGiTi0sWY0lMwnAi/SwtOMI/cI9gBWoZ+8iFgNEg21kwlGUo9q/iBi+QvkhvfH2P/8G/OP5Ni8g5EF5MOeaJ6vcMtUrl6rH5IMl/lK/xTy+dHVzFmAGLkq7C/Kwpm407YcRyM3YMCB2niJNXzmuxY05ah+4QKPdHO2fuBUH3MwWP0Ipd2pw21uI6CTMg0Ly7UlFTfTizaPCe0vYuCL3Qor35VE5rt68mBoH+Ba43P3QKmzyi1xpDkDkgSFkrS9qvkNeM6CfSBKNE/L3xjrzJuAR7MQbfp9cytdt6iFaJNut5I0hBRPP2C6BlvP+twSHfOI3rQNPVNsn2FpZtP8XkwXVJtvqJU4UiLqFtbX7SIHnUT/DX2/2+nJ9BhdB3p0fi5i0Dd9PRmELGahqILKd+LRNzHOOwEixn/MttiQVdF8xRS4wQ18UTLxicUMDbIQJO8juNwBtsR+MQOkX/RnAeebn81s+k/UqUM7Xbzjg7/gBDTWZ/B8C1IN/ANTglXh+hvLT6js1XJADjszITxAB2N7ZsZqULNxO63HlhnXR9EEoQBdybYw6EFsEJKIzIDqGb2osObwYptcrKd1A7V91F/NGVbS7K6AN05vgqJB235tHCdh8r8+KSm8kBtaAgs/Zqhr+P9KqnyBwLmS4kH/a6YSVoCEHKYWa9UgaivY7sGflYzYP96c1764HoWVQCOciTSbOTMikPn/ueDeYwK6WRWi/d0rhUbihUjpX9FkXtTQmDmf71ZyWx0nqlnbqyclN5ln/Rjny02+GN8NnKvFYLYv/jWQE0xhlqgEHkOlxBYMd6gYTWJHvt1TJU0u4Cb5H7jNDQNgzJNKLviV39IHvZNJeyK2qL/Lc/Fh7B3Pn82H1vjxCxVU0/KoOTFXO+5ZKkHP6CCD3SuZ285Ep1ZfKUnkr1feOwJcnWn3SBjeiotr4EGWlg+ZtS9cfivXV5P5weZ5bOAlrx2nqJb9ws9YyVUVZWTTc3KQPG5O/eXfcWrG6dcdc4MmIWtrGZ+DmfsM00UMkPYne75I2clhtKZSBz3BYMoRvK/JFFYYsdI90VitYmGN7gFdfL1Shz18YCabYjsjiAZbrXdD7uYrsrn37ccKBYwI270eEk/yqyn7CuDheN+kPUzNwMgOBstkx9UVQFAVEM3Ku1/ELas/eK/zU99B30s0W9eEPzZ68+cjQKhgzWS4YFZnTo/CFTqLFllJFwoVsz0EDo2hOBysW2VxUca8r5OZiIw2rs/LdT1mtGq9hHTNacnERQRVhXZJQYnwxuTxFQfxSKHO8sf5H2Gr1cKWUmW1QqbMW37lnpu5MZK7IAdrN7kB3xEe31Ino3VZqg660aOU8Ixwbu6oTqsXT6gl8zj/BSzkf2xowRTK+BSVVP2PoZNN/VpdzWeMjBdDyqaff83MzuFFd2GUv6CtolxSsPWq6XHi6zUTte9Q5QKpGM5lZT9ixmtaONr9Z+yItbjIZVPUQLkqiLvVy/TLkqw+eRapNI298/QS+QdYi9cq9JklC6JWrYVehbuTinvtZMy+fe3SKLUrx2EnsA8GaAUM8N0GmiQsf4+CuZFEeiZYJxaaZRQa0xYNflua1AXm7naGi7yueTwNGuvQQhmSiVfKlaNnfaRfg/Sd3/ctb2RW1L6o9Lr0alNsqC6XSBilpQBCgqR0fIkdbgqZN2Bu+A7LU6YBqX3nXV08lEbdSWGCUdrOB+gSCbUoyTKehuxt4yk9I+Q2On/ny1JUUXo1PGxhkdkYVjq+ihnPXHim5xZ2o8WMv/oef1pirqh6JD+eNjS5ALqCGH/iFyPGXeQzEnz3chUAUrM/WCAG39bj4aq5GP1/+dHGJmkiajTjAqKgixiVwDhEWAJejkBNPhIQQ97jUgimJW9Yk6mEBHKoeHmL/GSOp1HAepflcuFCJ7gP6pvsjhtDcU706FkyA2+BndcwoyaFHSk7ak/m4c017wXARjI/OsKUC3NgdhYKTf9soItBUOI3XqYCvidn8EU3Pui0M2uawBI0cddHfDNB/5xkyuUEi2Nq5J4y6BlfR7PKjrqTgEV/ebjWK0VTVyx4rqBLGTPcSO9zFI2gSDXEeQjuoikIiyK9QnHaR/8nb+kAhEogl/BtSGOF/9uJxN7WxzAWkCVnKwLnBuql2WRDHxL2p+qYlyiOdo2Okj78maPxyG1IWNph8eJA2IXR5fnpjYOOZqvE5A6cEJsaxFZd2p3hfI7xTycOxTvNcCm4uwflezAjdXdpvh65deijAvBBBvzsiQkPpHQNKMdJ25bG6y+WzsQ/rS37YoBx3+T1xWFPQYkBqwO1ZhQuwaH+1wcEcScz7krm1Vl4Udn+e3hhXyLM8xJ4F3vJY4sx6by3zpVKOnn03cfwWvkbi7gbdpLgSYBfR/9awUSN+BpoFhKsP0CAZXL4CVkDXW8b/ohG6n7bOKfv5D/yGtV8SaeHGZ5FZ4uapMkbq3gqxG4ujqQmu73K064zDyyEAJW3vNAdfLw1+H1Gyr+DQxyLWwe25gO6CHFY/4/VzmgQpDCWmo5Tf5cpg2Qzt5WuK0GAki3ik5MwRQmfpqlRzLCN5UqdWSfsuoaxoSxcrfqiNfxz7LnaszFqFbF2DqvtZVyjcre1BZBeVSMXpm3fbVRu7MEtygGcSlBu3Aq66dQaxA2O7g0aLeh6uxk/fS30KwR/h5BUfneNXnsBJpwRk0355FrrFU5377k1AauljAe2VTQ0DQHt1piG3gR9N6Nd6+TLkx8FF01CC4qIBDtDL8LyK1HdLOGslGNcfzu48Oz96s0Bo01s2+/OdQJN9gDL+L5DBEzRsComWfGRz8eiIUslvS3IydIkpqGU2P2gVw6fgQ09G5yj5sgcftnluGAp35Joc3KCa2OFXm1NdAbxxtuFJ55bsdrgghx1SbmggskUNosQ40w9296oc/MKqkyQoppjQC1gsRdN4hXepdl4k5LrLDtdvbmZaYth30nPM4qPTcuI9LTiusZHrUVbx9s/+oMPyKWr4toupD5YUU7ELqJss0DGwTL+pI/4eSEhmWBIyIIDrxVkUScjJswy4psmIkLBB1K7U0xEBIsjawtd0LcIfPUxFsEnymjkJnYpczOQnvFKl8bvqwcuWfZJ0UTcN10Y/9dJCJu5rLf5xW9RVOpDb9fvO8xFlklOZ+yayH2F+8vsl+DRMl7EfHuMvsG7L9DuJKb8OBkilxKvj15atYumZ/QFbDq+ih2okUQIXAy1fKcj1bWO4M4fhbZgm8fYpa6XyH//pW5ogBaH8lJ5DENtEf4Ws8+fs01C/F3xag96nY0wXrP2mUaqqITi1LGr51cje00X0Q/HFuvQ+Y9if954sYDOFBpmMMhdl1FRjR6lRdKdXMLrli5aPXhuYuicTRTaQzmw5EEZamXA+BbxhOQieH8FQcbMOuK4ZN/Km7NbhuDNBJ3RWr9bAqJMEnB5d1XIgg/m5yxVAZSgL7O6GSGVEyqsoiU2DmccwF39/imr67/Ifi3BVO61l4PSzLi8uNUSHkzeoi7Zmc1Pi2iB4OyNnS3CzzFGBiuSr7HgXkABnHP6nJmJeKoVSZRayHemUTfDtqR5vCnlWCDLK7qeebeWjMRGprPnWInOecUwoJLNTvLn/j7mswrAHk/JtLjlANIRQBPLDrzOgiaF+SL4AwhiKfIuqsZceqNSpsj/GCPIqoa2nAe/Blk5ZjhdhuXh4i3nRne0cEteXKKXu1yc9SPh/JcxjkWZ1UI0TIJDnVtX9CRq8OnSRtJWlw/c4JT3ZprwOXPqPKvUydjwaTFca0K3kvF3KlRfaDtBnYzdK2cCxLMTFhyUNiBjcw7IfEBEBPjVx6pP4BROENN1JpIqKYl2mwNwzY8EEXg5sQGS1QHLo0wLilzF82I3ldGVJl5OEXJmxX5GeT8hKIPTFdx6w11tDTINxuc2rH6RaTJsTZg7UPCnRo1CCezfLaMd73NLzcp3vUF8oPNeym0dLqCB9gAM+93WRsge+BBKVhKNpN8e1LiGSrkKSH16fzG+pN5EYIdrF34S1313V56w91qML/aE2cLOIF33VrygGFSVLDKLzdOHCaFNp/Usn+JOK0ns6/LXeIQr+ZTjTjWr5jaC0Xt/apOC8dzKhke5M/nVS7uAMMkvXxBUd30uubLh1axaS2LphwviONg5/hymxR4GOoU4/PsA0BOQzIxgwRIS14TstP8GMGZhxl/3yWy1yFx9S10KF6RDmQYpdLquoYi9rcLHe5pjur5g1cOz0/Yb2XvwNVucmZkeFl0tJBz7KtQaezMAJPA3Df0rc0PJrQbY+sO7+axe5EnKyj8gP/rtuwlnVdTmDNwSr4XdgOp46T5HEkmEUZLzFwLaMEKGmfW4WLcQoH8C+NrcNXGCqLzCbNRoRnFks5XUhTqAShy3yGKLhzkznC73d0GJ6gvORU14pdott80nxiamhMVlSN1a2x6SueLjuMnBIcCx04vlu/fXKllw1cKmocHHgEW1r/aC/XT+AesG6EzmMqexh7hOsiyiO5vqqgE49zs/h/cmMZ+XNjBPoiaBcVHURRezhtigidSYv12YRa8bg2A+pvtb16hwl/RysPdLbTZlTt1gR0XNWjeCskYzwvUoPyLnyEIMiXFi7jQthi4zMu1dUT0h6WzZkNV4MxQZy9FvlT0wDH8ZhNdCAb0+3iIG+eJ9K0OQHM7sKz4GgFbyhphxJkJZ6lc8Uz+FWUqD/lKS+pBSycfnMsYWG+VYbZO56anJ4QVB8f91cQ2NBy9oxK0gMonCQOkHspWBiH+DzePdAcZh4H0626Xf9ZE50Pf70LnGt/NNJBY5Re3lN7LKhMqKRRPWp21+hBLzK7AE3XJC5QABSBaH19dVUiiOkA44Xf2KytCzzvl571rpWuPu/m5E5tP+8BlLPW7xBlLzdvG2oLHa27f6esaVMCOCB0AU1fBUH24L8Af552SaBB6TLaHwo81bR01z+TCvfiXQmoIZGP5DLUMi7jY0eLlSl/up5vdXF+teBusviQVePZPjWxPwH2gQDkhsEwivxky+jTEhf2PKQ1B1jWV1LNgcPmXKRkVzADY68cbySVNNervhLpLVUuMtugOGK1f8knVh14ws8UecqyOx1QI+u0x85B8ubb9+nLhnnsJcaNNiqw0wCpnhRLyNP1iQeYFVpJ8NIV3hCCtDwxq51/gD/2oHatbxBwdYoD1NPI3aQTyjDx3ukzxc5cVUlseMcwgyFK4RJmxzqyODv39Gqfi4v8+Xnq2iLcivYVqV0rqf7NiDp5EwZ8whyG6y5YGUj06zk4blvtHYIyPOVjUhEPsgIxmhvM0Wg+FLdT/z8JveX/PRez7p75Y4QUO8SUmQ95yj6YNMuLal0H41y/jxcjGzEKc9Dg2ySq4Pf+SbKV7kxVWO9EngFy5aFifydwHEZ9R+2Jpdfl79VzCcbxZmtuijzl3HZ/gmWF3t74kI7PDa7jGa+2gh9XlLavVXjdXbKYb5LEtyyWHzld4cFwqOoJFDNN7OSCgxEB5QyLpLZQwSzfQdLm5MAf2o/1kgQUi4ua6we26A+OMXticDtyoKuVSUB7jBCLG/nHfMFdj6LfajXovuvxxHZ9lV1akWIfCIpjBRITN6kv0SNgu050V/CD1XUQCOK9+Gi8Lzf5dOKv0xgffIjTa3o6+LAO8eJN0b1BNGvP4k6GeJRB0TrgGigm2GOaBuUK+UGUPDKiTD1gIeDTiXo0QpaL4VFLPnyK6hHMCILqaeS4qiAPv+y35+t21MMn38155Fp2kpC1F5YzpdMJaPaxB2EQzdYUBPGf+pKiv4cHuUKhH2RdHmEFpVvL5j4eVVyLCbCYGCKaPsmu0/J5IaZO2QYzzAYhGva2y12nI4f5o43WnfU0QBvoC9hcQcp10bMuTmkcwd32accOlumYqGAxlUjorFkrt9I/lJqE1SZ6nNhHsCs62UaNKV4T+kwOEsRA4i4zn5cjScBV9EweBEpHNlFqvKzyjwhhXpgj0Yq0h8iskCHOPb7GHyH664pqAWIY9lFahlDUDDBcU115MKndv2SRp3x0YjMP4JfXXN73bFyfPHELowU5UD5bKHFZR4oMNxtlq0x3OzPLzgNGp6xAr6I6JmzL3jJ+DDYGzjKAvuezl+UhOuIxY15zXcJduVpVVusYjk9mK9OQ9+pHfGlUydYB7NGVaFNZl8kIDDFbvM1dQ8XcCh7RWlyx58DoYpmA3bW0/6e5z2Y28/G+2bwVQ3a4S8F88oTV7GJqMwZHtqTDmM0s8Wf2wM1pHEF5DGS5Ke8R6SNM0Pijewz4tiybSJmSvqxBmBR/S2ATR4AfvMuH9ySykOj2sgpYUGHjhhqsUKBN+FQAwneaSGpHlDQ7bK0vvq1XZ0SMqdsEWWkbsbHUfWAdoQ2OOel/CO0YlBzU7JIXaNJwf0Tl7X3X0r4LX7mTARVcGL5RevbGLnu0ndM8AypYpAlzsN4RtllCRX/16jwUIhaZKcMgBVFp81xoh4YAHGI/H5nPWmpvBgr9WQDsY9usgFW6utSfMzoUYhW8ZUJFsprvf0oG5cXle9yzC0j44atXvBUgGu7mcqfl3ShxbqvQxAoDq1T0O5ZIM1GPMGCnoAaArHBCBusnLy+UEcVdKKlqoi+VdehX9070LJ2wcDL9Wed3M148M5EGCRc60AgX2sSaExljEFQhJyjUi9BklFmYMfljhkYz0IpmTPkxunFjAe2n8XDSvIpHaRX+yji45udbK5jw1QVExDZKhnwu8O2EMDXQgoLy/74M/Q9geywJSfM0crKniEkGF4JrhMdvLWVY5V/SNOQuJ9cd/GzUfAokLLnX7WUftVTOSaCI8V0Kgye1V7o93Ck5HWgg7W/k+uyBMae7G6WSw3GkI92hnMv/Kj6JWbQDJ4KtxkjKPMOF7k1bxR2QSiaRg0QvgK2fBtvNXrbTa/fl1DJUgNnhYmp14n8QQt//InhBcr+03f23HhBipsa53TXci45jAz+MH31yGT2xfyA21UhaXXHT/LJ5ObZUNMRiYih3OYwNM5gMQItTdhpvtXA8L+xagPnZ7XKDa6G3IN+b4hiccgCIXkPQo9nvxxcrAuukLeUyGxI8lWC/21k4gesmbDct3FZtnsqgRLtawXzqGjx6Lf+nOQzQIU6UzeU5m1OzkthhKyodeh0xATsYTtobZp2Rc7kedl3Ne+134K91sYk8dylFrNSwQGEuCSbantNREnqdaSrjlDElsblR9/seS3VjP4xUAGbSzYVTFYV23tBELE3EE7l6gwmBT2jfiWT6t5Zp5kFV+Oy3E1w5TrGh+hD9oEz/7ig27q83u2JLKOw8o4Kip8qxBzLsquFpp/CE3GNWhDos6tvG8tGkHo77N32cpNxK9X4mZibD8xA5fDqNpRuebXRGoTJ7VT/FtG8EdBQOAsW63HuCCBSEK/zonLPufKtOhtGGTIL+82yvOSf1Hh3Ws5G+jR9r4JtjDM62UBZNq8dLh3c8k1SbuRNJosM2yf8Eh4JALyEPx28mRcKjCK9mTYYZgFgY4otwimZ2OzwH2aOlUmAqMUwIEFg6ZEkqCGgLIAmV3IumUuPgvLS8fgW6SzJT+D7z6kMjN+xl4MP/L++JDq48hMJgbBFMWytd6Q+8YwBDwLMhy0E247IBi4fVXm4jrgNTASsPnaoF4SdHeERP0+JsDprEZGYVzHhpZlZXXE824g2qxl65Wga2HShMECYBVUqZuORtiKCXMEDDTcwkAJwo24v+oKn+XpVzLBJRvygrkASykSpn19fU43emvuEE4TfBkqgAF+FPDWCY/2SfTUwI5f/j3NehT9FzvWNXngl51Ekud1heaTW2VNSM3HdDU+EVURcrSs3efB0au0m+YF9ZXm2Be/vTcElEOyrMnX52GcswB5NV9m0ATpCOdUZJ87UvCic3RfYL75MLfMdyDuBPcIHMEzU8ecJYmdBvh62QoOWv+NU8aAkB6l+njkNGldkub68mGjBmSdptuzGbAMR0yuuBWDd7lsjY1pJgTvluuCdEhLU1+G+8EffcFZNl/kL87AAdEJcogbF41FWfqAwXIpzg9SBmgHTX3ei1BcjhoJkSfvtTHdOD4wqCZFter3I2uOP1tKGFVWbriN+ZqRbPr5xwRuF5eUjD0mT7Xo9h5M215Pz51Uf5Sht7NFP8DWSI4+u45wzeLEJReRXa0hE6z+IT7HHiXfOXL/eRCF1q2IE7E8Fox07BGvxiX1RVTM/YUiqGeXzlTC6GFAQI3+rySi+WONNEbAy5Wkob3QJto29KBayX4kIXKQvU8NIYZV6/rkl+2gLxm6oAV67IBA2dVoIg5PMMTZLRpgQQV2I95+VHT2C/Z4hapUsFxL/04Y3aNKgCeUvMltMT5aDDc3B16XCD8VRJKrplnd/garFgbKJ7XQ8BGBoJM+nMCe0UB1m3GtB/537M9ocy8ZqzYqzfuAdq/S9AD47e642dLVXpYPp6TCWV3OeLduGa2Us9bjmIMu+Lka2nMdVBZLF1aYuaDMKw/lJbFcNxvZKUmpb4qfkBnbRApNysCmnQYlDwNDaSORE6UahTb5nMacmXHh29TbMKvfQG6/JDqm8tkNbUwqfZvz9d87+eOPu6bh0tZeY4rCV/f+vWAXfUxkRCst4tplvmiFF3xZY8dGpwZOcfPM+DJzW5KcLaaKcD0ZTeuXtVl2G4fFFwn2xh8kTzCocq06rqy45UihdyNK5jSh9bSc2eLKQGxbiU4CB+xV7SicZ8RHb9ThoppNadY3x/wdK4etFhGexaRzh7P731ulp+hQ/2c2lRslLM8CaJwnQ8T2H0m6rXAoi+fmQV/TobKtFvdrxsuQE3abcf9QzZjYk1pwWH0JY27JJSJov49aRirrRp4iqqtI+5LRGDQGribKilF9OadIRri+MNhiN9lPPXyIHuMRUPAHcPuy0Q1xTBKrIHf5cMksx4jU5pf9DS3N4t79vPG1+ToMpovOGtf3Yi1GXhlUjyzi60TOeiE/LBNp6sfqThZM2LnqSSPcQsWkQqK/wDg8bFD4tLl8LQbf3gJlI0fYCUjj7CU8gJh9LCpPQG2CekqWfT62wRD4TeBGutzuA/IWuHaaxf1vcKj1q5Jxs0PsosoJID5gd60HpjnYoCHixr8yyWsha1WWvFZfcxVLGgLUaqmrm4cRit0QYmP8up1D5l89x340gVzcPzx7OIBDxvLqP3PFkIgR96YZ9V1kcHn3V+ZsoBtfSH1iCY9n9SiuljRbAPT+wzerAtEOIVhK+jcT2AoXDexlsnsaN5+sQp7sUYzBf3FhCkrNy0SwRuQTxeRHQfX8hA1fboNzg8AMORMXBIBcIYFPVeaXAH+S7tPc8dU/PJ52XOzqgNkSl/X5FT+J0pV1x75SS/CRypqEk4Ws912n0T/jKrQHONdUZ7MwB2EkoI7tNVuL1GOdE7AopqDu2/p6AQaoDisYZ67plCppOHowVcVXNRRuKDWtgNe1TiMifpF8PCQDxiC+Jok2CuhexfxFn8tdl/h6jlMwyMIDcmY0gWGPOPmDnBa0Fpvwien8H7we9tOMqD+P4EyVFZwO2dZ8aPGfPcWrtSkeTrveGQ7gBVcdI9llFyrYcdVeBl+A1R6dZqeB7XIzklVZcCf2SPCFUkrxZmzqsz8XFgsnTvNoKsZpZPnJMF6WmfWVBMkUfPca9glGXVLfdftU4CtADytum+JY6LFm6+OIFNFPWqJ4iL82UwzzjXzcdb75WVOqdiZB8Yoq3UcH9RjfSWUJeg1WR21oh9+gQvea/QVyf1fQ+2GfmkcVbuziIkaddgrO/oWgZcAaF6DFMQQX9NmmWV0bvh7g7eOLX+DmKD46dByvBkiQ8RvUl6/SwKKZsEDMAiJerMJvYFGSatwOCrKurrOAJnK+lmO75sxVtao6ac6IQgc8XnBD0yJN6cg6JkDE+7Fpl1PvrY3h2LgDVKQjBUEJnZ67+kcc3MKJzxieTU+vcNmgbzt0OTZBLHrriwQAQKs5e7HXFomv7qWNXE+dHhU4IZAi3US4+sBYyF1/1I49mWesPObE+FikZcxRRZQuhPrlrvF/cE/afll8rM2e0HQaE4AbrUAXxo2ij+M7NXEm3agwvU0u02whGGsfoSaaIwkhAyKkCRBZutAA3+jcam6iSw5FNCK3JOzDXOwbpMGpS9uVdKIFlwxHcWHFJYAhZmAG72TOTucWa+57d/0vQD/3Cj375TPA6cQVW1ATE129QDztcf6nzIbcG0NkyzOQMqsOfW9Zt8dtc64D5bMFn/FAeHt3RlT7ZeOTZwrs/+KoI3V8hV6y9AqfhXoAJjT6NqfRp7uFOUEM/YOUvurVFTWutkNJgYpAAC5EXGi7UPwrC9iMUxEdqxArtkBQDgntn6DtAjbGTry8FJ0u+/MFaGrnUsvbnMsNqJl6VN2Hbeihie3MFFL17XTxDYjd1T4nFFJffgY0KWz6hGi9iCi+bpT24qrVX2Yo+18sWSIIWs/82gMfPwHoWxW+j5F7fl+/re2z5I4yYQ/eIgQX1fsGNLPqneJOnRR3V1kXqrqaK0/Sp8FaWRBlvWsnc7YJdgG7Efw/qHj5840qKtAuzTlRgP19owIn3mHhilPsu/3iGgvMUeEMGKM+z98QLy1NRy/k+gdoSLOh1YbJSnY9GJ4VSGHrABKzHljFC34Fpz0FrTH/YDVmjQKpAo33jcf58RF8fwFz9GB72uNHEalIM7TxwHrqtaTZeyk+dapulmMoJWvM2jaGupPSMKLhgF4iHJYqDuGBwuWaNkqHUXTIrYT9i2R53WNaZgydYjVXylXDTx4lgiKSMT89nT9LBfAnrwlLKkJr6FV5YKpk7NAIwfVZ8YRh/KJoIgdGOLdrtDEzO/5xMxmMtVzXioAWK6VNpTsh69mLCzIRcPrxYJReqiAd71oa3cxxs3BeWEAsjcxgphqRGCQuF8sbCVZOg8FjzGLDXaLeSiBww/PuHtl4/awknLIsp7rp0T+uBXTUSmpngRvp//XTZMWlimfvJN09pFSb3T61E3zz0yV7rLXMNhJ1QUh4yZBUqKJ3iQtfscBhhVbHrt+zr2kMuOg3TX/K1O9e+K3mvK4jCtWdElc35KrSG7NArj1bdjNopeu14oDaRnyxZvBObsOIiX4DOHcyQJ+beh4sEg5dJySWF+s12oDA3H6z364MoST5+VSdC9auTfBKrNO5ID+7B+2FY8rjqE5Y/JT6guijBU7LB9OC7UOuGoXaU0KvhV2SaW62i27laIqtC4QamO2qYcMYHl/C9t63TG2gdbR5MU3S2rLMkUBj8d2X9LJypAWzLpeFc6L/5sxYEkq2yGObohAjuOY1eyJOf57ihhxzCiClN0uzTyB1isVDYJNQZlACo4BDAXa7sqDMEAVdZ77tKypEo0og3CGkO26ablGgmKXd0F9NeFjhcZBUytoKdoNoXdN6HEnv4F4bKvAU6znBUJUlLVL36ZZjX4ujGZquyuY1DOvp2cli96X12SdmRXgsuOQHOdhdIQIj5iB5Gq9jCDh563lixEal04009EZYwX2pYxyU5Zp/8kEJghCjsEIxpRIkNNBxNCeS/T5HeoTXiNrhm5k5j6TEcp4m3U2hL8R9ZO7SRrf0BZCy5YuGAosht0TD+M8neBRh2HTeLTXmNU2f335tmz7r9OL21GeNEhPtZG9IysmZHpEESBnytcXunh02Rf4DglbEZUl7hH6uVwhGmZSztEc+OqJTJdb8J8nnU0npHx/5NqduaKvE4ePGfnuDSMm6hNkl5rG4AlocAsAOgEzxVhn8LpcmIDuReiRtmqcF54edkwo4JabwsIrQhzchK+UpIIhCCu63FiVQlFY08el+Zll46/CRQz9kxQVCVJyFUGj3EQF50xJmplg6f/0kqoMl4TtNLIUk7T7UXHCRivwEthDdEfK/CHWiniUb7Ccxnlzsxn03GCQyiCT0vF+lXUy8t2FccZh6eMkgV5B+P6zb7OfJEco2M9mp1AsEZ8kb9yIlKDAD6tud7GCOY2RxTyackIQBQ1mEmPpU9RR3UGwBBeIoFiOMHmyH1ZweYlc63+9iWFJ0sA2MRobq3O+CW8yUHgrY6K/S85cUq7lFKaFjjRWeivVXbrbXcuHk5UNTatz/Zmb8UDr6jV3Qsla3GxHQ1yjnApMDQzaK1qc+WvarKT6Np1txVP7MmQBG0HDwRmwdS3mjwRL+OXDqfsqEw9JGN6/TqhSccnsILfMfppMafDIvpTLbL6GcrlmSSvir9pVmwpgNvfw9kyz1WLhmmJVwbhkALhJXL5LiGgxjdNhiY3/1YtFofbS4xjq82XPiW9z2B/YT3gD6iZP7+kmHp7CsZaoVDnfjxMcHBjba5EM1tZpB6nuaNa8aT7NxPZU/D1Qnc8kvxoNuaJrYiNJK1Vd5qpOCIUFt3Phy4QiJB+XjDR25ITCPfBXd5N3Pvz9M8A7eFpLPeSA5S/V+JBvRlivQdpz+QiNI7Q8jZ4fcwiLf5UINdafxthGp0Pe1V8cT4pkwuC73jHewUNVjbOPH1+n04ol5KE2l1aHtsPJE1ro/+bwozT5K9o8VtSOSUT9TtgzcZ11QVZOs1MNNlhkO2431ShpJE2DOn5R86X7v3t4tyZUo4H82SlCkmiZcrDkB7oY3kdmQhRNfYa/tl8kj2/PamCFWy1jH27Jx1YzM1OTvxt6Cjb6qjMhSlqV7TyAunP7wBpIh4cTGwe9187+SRggGZR/2YR3zKRz1gr5ojNd81QTjq2hLcmE7/pyRJFWQbvzVuaInzS+3CXpIf7M4NWXNVwOLAKbCgIMWzMymDK0e/pQ/gT9KcDkg8DMCXSHlP2OAFRvqqUEwU9yv83YwQl2WmLqN7MIAG3YctmqF5LcnkV5tIW/7araQTBeQhtXjcMCWJkBL/BrKmxy6yAl0wun1inAfjqdDE/TYur71nlP1AQXumEGj9V42LI9nxB3zTTnwcDsngqcEMNLGlPwe1MAveNBBV7hycLF2MehFeB0SuO+GbL46SGkJ7QaJjYrFt39yPxbWBSIPWJP1QDO4KyI7x7Q0W44OBEtpGgdlllkLuaDsIph6nyoyzPsCq9PO5hRI25TXcUjiI6FoKFS7uCvf+3f93aeQSKABVNMaMtZEMLqqlBTRSvEsQm6gji3dDWteDDR3pooStW/6fnFlUciP45kmklvTXQzoS23afPHOZKPk4dpQUC68++TtXrZ2bodH7P1ZQzsqrlqDpG9lYsaxhi+9D4ep5VmdTzGIuNPKiyFJKiTNHhVsTj5Z0SegbsbH450YCcJHdELvBuHaXSOAKoPMrCePMzu/RA+Oz1UKYDoL0RMZUzyt1Llun++IRg6BpnH3EwOiUvcYDz7zgfpcauxr2paHJib4QUQJYSj5ZU4JKdvF0sAVamu+y7NEWjAGxCHLMoSazQ4HRgSy6JS6KjnNzcBVdd51aiDDLKdwBs6YGnPvpYnLExuqye2UcBRdrIV4jnBUh5pESG4DpsOFp2zQ0wTNxmspVT2zB1bCEZvM9hM7oWD8jC6qvxR+o4m8L2qWIhoQ+2fKmcpu5C/yiDXHfRX1JvO10uxSEgphdLug6pXzc6ftX+fBRUHC9W7F+zGeminwSBLcRHTa08i9zfdlZHcffjygIDGCMkxbV3bHHW9vHYKSA7X+IcU0s3JcHX95F4auEm5K9o89XSY9zBps6kR7sf5syOgMOpYrUpHxdFX0yvh3yT1zEiYhSGFvwSHM96PaLXMTrrC55iK1TWRH11vjIDYwuGjvgGsTrljKyed+NdM0oOWvhWAojMgtvKMi4pBUT4Kg8/cW5xXR8Mpjm2rOOfHuk4dW0AdhSMPIlCgSy3PxbkZjjhMHP93DDumnK5Ry4cHwhWWAL0lVhFy5Q3wQalCy8VbfV77m/BU7isGeBJ0shz1V0h3yiry5vwb/2GiqqSNKpWdvW7k/IAb/eUyUpNoLCVpg6/1KM9pd53jn5g/0iOg8cQu2HiD9YhH6peg2RouRf/RtFoq5J2GKfCEKhTmozTzVOey/Mn4r5YGdmC/D8caFztnsms4rm2I62wRfAmvU5g29VgytPwJ5v36W10aulee5BQhDe5nHPDSymKJlUDb9vNbkRRF7cHe/+kYLfZKssoKgQdtmUBVFFxunz6iiXvIvAiOk9C3J7n2vDHDqBd/W4RG61i8OGjGt+yM0XEt7O3SFgRtjxX3VmaqRJ0ZbmZyMloGoPbDs+dleGhiCxkrOyBZgcrBkh5aOIAv4XhxyS2E2/kMswlNLDvQPBFwKzjipG4L9ZD/mkfq2/9q6b0ymg0vUmesEycqiPB0S+CSIYJSEBUt7Pu21g3uEthtPZQZXR1hAUrr9wC+vnYGBywK4samIO6EB2qJW1MpH9fQmoDqq65eQLYEyLpYDLg6lZQVNO9kojTkka+EPH73ok6TnF4dd/f0e6JCq+IGaelgNFfaWRgLrXYr6POqew80RTbu9NMRwAJTIoRwGCrkCKcDw3S18oetlJqvsqJ4nGKnG5jN8AqJRqYIkHZybchH3bULli5gXijTEU3T71MzKnuNH7I9yZcnL9tTPq3HJTc9Lo6XLmfz4grfYGo6ax1dH6wkLK9gFXENzm+16y3ZKPMejnCXC+FUqPIpZOXYZfX/LSr9aJigkuUAyvWw3H+J+OO/bCPSZyrauDcwjBR3uZHva5hoEh3UDgE42d5pBSyugyJv7aQWnRYDL2vzSgF0etG8UkjBU9wTC06SYnfE/mdxIvLs3xqPgVtYvRTKGTWuS1TbXBo+iBW6AypSEyhtU2Itbj7Qp8+B1/MfLfHREgnsdp6QIYfpqeYgJqhTZHH9N2ikIqsi/hQQeWwbzRFbYCpuvNLnjimJ5UlmHq0d0/Cu1/ymPUbeG4bEdEaQZ9idZd6fzcXskQ5JWjv3Rovr6CKez2gPz1P0hdP1faHpk/1YiL6823iJSbZgK733M0femwzyhGddn/W3Yf/s8ocltanNNcFRNkaASnK4rnPGliZm1qK2TshC2Q3O77bJ6LeYFnUir+xpA6/m6a8gJ2GbMoVBFPku6pnplGRkVQmEEdRiH04NH2Vvpjffhit+ndGae7xWVRZLdpMD8cpWNzIlW5YHO/rwskc+v8KBs7eRMzBLo0BVuZ5OiUvd8Y/rZjTLYwXjhmpgmRSQ2YeNT9LTtJ43hoxqQOXKmFUWDIBZEWX652ujW9SHjJ2JARAL+vFQWwyUTR/0Dmr0ImNV9nT1RZW7qShuwkpVdNhjhmSpT0F1M32aSTaG935aNe4dDyfEp7SCyCD1at58fBykXEAuVoACtOuccjas3KZduq15jmBZFAkYngdsWtkUclv48+xAfgweJ7LjlDRMo4HYz7NgO2QtHDO8qfgTae8sUTg5thgLhnDGB9IVdd/xRUgqixDxEQvI0edFPwAM9o/e7OxOm/hu5qYfiKSBnMZfDvs0JmxUjcdjRyeP7cMtI7nAh3fXq1Pop8SiW/39hD5zEmGXK/PsyydhkPtovVoA8zi7BFIbq1PRrY1J/dYrLZB9kJ902djiH+ELxD0/QH3iuE9Iho6ScGVRsqfFPvmL5WzT/EDoNmibhVg206ahSa79BypJx5lNJafs/UikvXJQHYrU/K7mfai7HcFK500iA+z53CrlDWyhrchwubEg8tQzoWWn9MR7mrOltp/CW+5Y1P2VOwk0WyRGiWnKcTR8ORlf62G9lcH7txNvk2/1RfO4Cp72e5a+SbzXakyee3Yrn74arcRhC3vtt1ThYtV8FoJaZ5CBsIbMg2iBNOxJaqAfsvYxALABOEwLOogwkgz5Z1pr9ctbjlwgZDC0hxAiR9p/a/XKdoCCmXMVaKTjtd3EoLW9p8scxdvRhz/8IeHgB+Hh02Nn54/R37YTS7LYy1P3kGUOHMhR7KYeZb3TAYjBjkvkmyY4rW/XLGi1Iij+n1Oa+vCEa3Xi08SI6fodQjpCGHoZDR/FWhdr7J3nR319cY0Qw3aewZ/zKxPgi8iLwMlqQa6pX2l+C6dm3xVTyy/nw47wdxPpiFVsLFzqUs0a4n0zDWTSRsE17Oh0/usKLF5cjhfbYCChO0T3Vu1IebRWdw7LowQ7VffV9f8Y5/CCT/SI/zFzaY1eqxZ1F9lI7AshuWLi2LQ/8VDD6lfaz08vvDC20Wldtldq0D/HOba0FcM/84cD0cGoBIC5iHVuuqhy45GT3Z79UPGnvCEvCzDsTz493oFzjavfiVzjQJUD9WPKziabYrrCx9R3QGooeHlKM3XCqaAc+WmymBP2Jz8FO0iOgKzjw1PEIYrh4iN95NTCfZ75B+2WwSauwRYm9ZYpmv6HVjzaQ9bed2jVRBzadRRmvduiWG7hQCneL86Nr8kX2bSFyCFcuQx6AdpDOaIFjevYvfXRTrkLp7O5jZrptVEcvGbG/csZvRsXxWOE+gxzMIxy5NktDtI8NAn8I98SlT7Gcg62HuMQYAzZZizjr93M8KeChKEGRM4O/uhgFFT09FbzOQfIuthvyVbkZ6uXQDFBUkrJ5NcY2BmRleIyzPYo4Q8NTEmwJ52puu2PqpH2be6yADes5Tof7G+pcaWbtTxKA67lRsNilOgGWhuf0x67wMF03JTWi3DEQuxgw1tkjHZlAAYSWr+vUCADUZnCCYf06R20RbgyC7Iaa8h8GT+fUmN3k0qIdTokPBispDvF/kurFOeYrY/MyVx9Md1uy77Bg7/UEJo9I5cpSBtawwuSkygdq33h6BWWGnLCPDQ97Uag+s2yeqsX3DRWwPcG8b5BKTexD3RU1lKtcmyrtGrVi+ORgwF2/wrWCARNHTu4Tv7KyRg1RhVOT34i95iyRjU5ZljIb1odXe0hCh4QYTw1+t9c3i+ndJ5wNJEXfnMQsiinIWem+T/SBodtyuz7zIPAi6ptfKVNdc8gRFe7884tHLrhQx40r3HzyeBxgNnQ/IsyAxq1Fc9WeouSTmrI7RwodCQdtJ0WptTUQcq+JXVUIRTY7doutpf1ZSoUFWMlNYXUm+azNeY0CKjlzlcG6oJ9G733bPPN7NPKiO2YruNwGA2bK0Q7ffuH0qGMFPdGli9NM5T6OTxmQSOdvsxw4ogon7H4oKDagMYiENtrbsrmOV3zLhjxzbRrEFyazEt0w6yyLuO6xMHqFQaIghNoEFjyW1QEDcaLzdCGu+7PbWA/TqqsYzMdgjRaAdEk6HvXd6qDuJB7ByXZVfEeLKjTWBPuoIo4+O88Wmhp6FFhtuqjjQyypeGDy8DjvtqtGD0fi7Xy48sYt64JPwA4tQvS4H8QBH/T+x/ddPohVc2U/L8qeuvEgOep/by55NczQd0vmGFFHtHqF/nR8DNh24rbptr3iln0c9FpJmiqAjrjGJ4UDnDUjpnZ9xBHzr8SJVryBWLBg4enAwodL5sQElnuQ0IgbBYT0oRoHyJNmumGrp1IkH3MvzducMC1dZoMTHT2ZazyXOjQG9QlT/PLD/btXn9mrSRxrdYQlKot8isCkMr/sfuo5zlnWG4JMWxSJukZDPA45pVYdUVb4hDH16syW2plWtjZWRh0UU9aoZ6bjSxhu9hDElTWoSW4lqaKU96t+xdbuMsUPvkAK2Z9+NerdZIq/lg1cAoxXlUXi/lVV3yOgBK36xyR43b2Z7aBoQMAJSw2v5uv6yZ5ege5Dlcdl6athtsCcuJSwlL4zcVRykmnKgLuoxr0BtuJQ4ZYSa4exsVg7J3g5JJP5319xo4ZtvJoD7d1xZqAbiBoXFBMGNVeK8S3pEio9PZ8glNIFG2rRCotXhBrZnNpfKlxB5goyoufiECXZb5JATJ9A0llEq7Yy8SQ6l5x7nNjkLZ6hY9Y4aST4OL8uVrZy72ovcQZcvzPoIxtBC/w7p5Bb2IUpefNG5FVe/Uco0VMZeazDwt68CeaT6E/SAd5S88VxHrtCOsJz6K3JdCc8V1vKLaM+OnLlGIHH3mI1pAcnTtRxLJsgrhXn5HIE3Y21CdnEOPYKsM/bOZlp6BhhfkB+rwl9+nBeuyK97F/fRmiLlDeHds6DJHQakR+6/KyxNBEFHMFwtfe5nkJV6lBBIEIYut/yVhe3hOto0BY3qUWab/rwiKjwgzbciS1fUkfdnWifUfG3ZANUWp9XXQahtCH7fjLFHNJn7NfAWvatR5fRGOW1VCeHS10ZJQGTEkdmOGPUX+mFHRY8KP7YfzIGDDkFrx78vVwGxWqfx3PjA8urepJiBgHDm9q0Bj3Rb4TVjqIL8V2z5s3lLRju3aWqhyWE8bNqA7hKQ7xQaT2QxDthDHFtMw3mfD9wxnJXNNgl0V2cFBYnSTRQmjLZBdYuq+QZHcqtdnGPSXsLrUWMvMgC/D3a2ZyrJ2+A6mBhf+6376X1938qrnKRBm5K6fws4MqySLhp8vGqPWpaiqjdPWvU7h7XyC5byACqVwSepA7B9Gd0Q1snroCDI93iSs0npS5DuGN3Mm1yr27Sjzdgy3duG2NEi/Atg6vOIPiB9dSAboCycth3bI60EiofH8MVzN6aoGk+pREZQI4/P+zL3RvYFFvLjz7+YrRqFwImlFUVDIgW7j588vWgtw8lzUgb6QCjF+EC3/WqHKqJQ8Qh0W16u1l9mx2MRCIqPKqR+UqI2RbCe55V31i0cV+wNTbYNdWjC7VgsbAAplFtb/8nEfrNoZXGiV2FU5ojQ0DKAES+HLiQD36BfzEuPqKkOF9rmwpxZsyckmoD4vlulwolOlfB4DoF97+3ydNKJJd65ZcGephMn1HhbONTH1TzF+ZRkcwnBIcrb16XSsQSKbYWeyGHZpqW3s74ULVOeSP7bY2ehJLm3oTDls3KPESiJh6F6dPExmYK/1IGqqPmGW8Ombal+FScQFYScuuHzVr8NI9o/bcXDspnq9NLyD7JwrxSNFdBiKYus5SShq6xT8bkGwkSY1Cs3YhKoqpaPR74+IURuMi8shzGfAs58q6fsfS44CWfWFAIQLd31QnDIOAJNw54xDFzXdESrzI5wrkN+VcBfHo8Jxla/DHwfW1rtwXZJ3QuvG4doTdvNSdsdC6macpj/3Xnn0WqNp2D7zu+1KDX4lITOBr0Qu/E3ly6/rxcZCfLtLM86GyClkobDREhWePDTh3j267ix2/DZBia+ogEhVsT2WdH4l8OGo61+Hko+9wPz2W0erfCmvp2x2m8vzsx9WnSUl5hMBEUuLyL19mcnrcP32qq2cRCrHcaw5j5QOR2xvg/Zv2RJ4rStx4deP/+GygqsE8rBaMRORKlKCTvmAbrnDkWOUbRPQn40h3A69IhgRbQH9Mf48yKCV+5y/MHEHBo5oCHjhg6USRZsP1M9WkLmoh1lyjVsKUbcoogUw7ajTwMqk07oipNsB+5ATM4N8IhFkcgy+cIzHYpEJUFPmXFKaZf7VuOTVKBaiep1mI6rVyJgRzssuXn8wuJcjh+UQmldNxZYUtiMx3AikDklujT5rQf6EEaHcu2WTCbmG4LiCIgYIMj6ji91SdWz8yCFlYMgoe2OEEkccT/pK0GF35KdvMeWEd/SFdrA04YSWZEmtzI0c7NnA9f8F6JvWNy/69XaeXpHPfdprd8YT4a/hAsIOhBSuUoJDehztotyP4tZd4YKi25PAWih3DIEY8TINdV96vlRcmFDxvDSbitZMBwMju2kFZEyjpGkQmKTPMLAoExz1GqgSJQUT8KT+/BIdycFnGK7Zt6Vey5ghQg5d/1JsG9I5N3oHuuwKfpQLcQc4YubAiO5DfN3T3mCGYJeNGRCpUi/T4mx5g+hmiEEq0CmXfVnpJuw0KjRAKsHmWX0wPOjzb+p7xSz6U8msUcHZQQI+s+Wnk1t61BohV1dW3JrmrFKbC/zHuxfxDOiVZnjjcDuclVecuDuBP/+2tw4eHL0A6stoxiqqVTVQqaUVepyT1M1BmqoK0EmNm/IHVERwugh92jb+cxoVOa5Qc7kF2PnLENP46wC2leB0iKf+a7BKqMYmviR8SDXjT8vC/NpCq+9Z+5uc6N/qdTuQ08Ub8E1BAAkIo4aWVm8IRKhsJ5hRWUz/a9HrSm8ApOdxpnOzLLaM0YVXV6+/3YMfxMB3WKn1+ZfKmuJm/xbrtU13cxkpzXgiEXURGfom0gMXWHu5Czc22T68kKvd+lqEU0bxmc2UlrhIVZkqZ8QswL+5E1H1Gg+nhAzSC/v/pWUlgQLYQVWY16bMNizOMDuzCZqbKThZbB5bhdwSPfrYZfVmho2LbrCHEFJZo+ven/wHixVXm7o0pQXqKuVzFBveEMejgoI9IhHGd+OPrOtEBuIaogpZ1SbDnEsJEMZErGtV0uoDg4ok0+t2lIyggpwJor47/SGjTxdbSLujZXOo+kDuUPUNUlykVbMJpt+bH4X8iw99UVeg2tkSwCcCHHNC0RN3qt1xfIniIje+Xc9DKqbYMqa16ledIwtOAoyorxL05hieFVfH97tWc7OQ42H7bnPljfo8pDcR9AFI9cNKdiy48KiTRr3YrA8w63t8r2Yf7v39OeC99xDK8qM9vI5qD/48+J/WJFg6k87VgMa7UALvNUUos4kzquwMo9VVxXMstfpxfZCDtUo9V48ubNxiHVJQWe7NUtFTou1DqXNBpb5c6nByCpdSjOLrcdHSZMLhYssb6V7SWEMsSUPuepsKGYPDzzm2jL1T3HtxrH7lYAoh11yXCQnxA/8+jaO1XjCS41t+Yb82A3L373WYyUMR0x3Z85JSd6OAI34ASeKts7oMv5VV40WIZcTWW18zK+HnfDrSBwCrwM6nyW2sKJ0VqFsavzKkgBEOKv2o2jHa9Ijm5V19CsQLrp1D7bPGBT2JrEjKZNqtXFeq0u9cuE6lCpU6F0+0SiWOe7OeEwHunYy0bgj8Ovqkd4EZdRUPjuDQUTvnu2tB5UN6UriiK2m7jb7++8AiX60mjN4O+NpOIFZRNgE+PNR6y1JV34GS9WhF6iglgBkExQO+Qbp143Hz4fDA9RiP6HI8u52zsslNmmMsk5Xt1oPPaFpWB+pThjjnYlzwsSQ+4pw94fwF9eYOaBD9K4KMbXYLUwJ1JQJYF5AuoYNdZv5oeEnmsNORiOUeGW3nV9XKRY0h2ZosBHunVLzBOXvPsum7py3hKhNRF6GTRyCpCiLIamXQAX95uyiSvOJCudl1mm1DxLnRYQR0KC95qhUrlpR7f5L/eWhnwA+oL6uNl4ash3oArwwI9hKqHykS9/tbIzFsu1kmHksiG4km4GNgR1KrdMJnTuGrZFJYTJwCfJ5V5OUdlnpUCj4jMJ5LD5jgAycyONu87Mt/p5KkgHga6iMeulaDGXp4zAt4LPa9kCiSZ7W2EEfWW+7VmcUHSFGN+ZW+LZ1/DrikOjJRqSmmihsh3M1A=
Internationellt Karriär Klimat
publicerad 31 oktober 2025
av Ebba Kulneff

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Elektroniksvinn ökar i EU – endast en tredjedel samlas in

52 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

”Tidsmaskin” i Amazonas ska visa hur regnskogen påverkas av framtidens koldioxidnivåer

27 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Färgskiftande tomatplanta kan bidra till hållbart jordbruk

19 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimat

Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

28 oktober
Premium
Avfall

Så minskar du kostnaderna för nedskräpning – 4 tips från Håll Sverige rent

27 oktober
Premium
BIOLOGISK MÅNGFALD

Sverige pratar naturvård – britterna gör den lönsam

27 oktober
Premium
Textil

Duon som gör återbruk till affär – här är deras bästa tips för hållbar lönsamhet

24 oktober
Premium
Redovisning

Experten: Lär dig integrera barnens rättigheter i hållbarhetsredovisningen

21 oktober

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Reaktionerna: ”Viktig signal” och ”olyckligt”

23 timmar sedan
Premium
Politik

Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar

30 oktober
POLICY

Cop30: Här är näringslivets krav på politiken

29 oktober
Premium
CIRKULARITET

Guide: Så produktifierar du avfall på rätt sätt

28 oktober
Premium
Östersjön

Sverige överkört när EU höjer fiskekvoter

28 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Elektroniksvinn ökar i EU – endast en tredjedel samlas in

52 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

”Tidsmaskin” i Amazonas ska visa hur regnskogen påverkas av framtidens koldioxidnivåer

27 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Färgskiftande tomatplanta kan bidra till hållbart jordbruk

19 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

En människa dör varje minut av extrem värme orsakad av klimatförändringar

9 minuter sedan
Premium
EU-svepet

5 nyheter på veckans EU-agenda

1 timme sedan
Premium
Cop30

Klimatet på hans axlar – Mattias Frumeries väg till FN:s förhandlingsbord

4 timmar sedan
Premium
KLIMAT

Kolsänkorna sviktar: ”Vi kan inte köpa oss fria”

21 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

KTH-studie: Klimatnyttan med algfoder till kor kan utebli

22 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Elektroniksvinn ökar i EU – endast en tredjedel samlas in

52 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

”Tidsmaskin” i Amazonas ska visa hur regnskogen påverkas av framtidens koldioxidnivåer

27 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Färgskiftande tomatplanta kan bidra till hållbart jordbruk

19 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

En människa dör varje minut av extrem värme orsakad av klimatförändringar

9 minuter sedan
Premium
EU-svepet

5 nyheter på veckans EU-agenda

1 timme sedan
Premium
Cop30

Klimatet på hans axlar – Mattias Frumeries väg till FN:s förhandlingsbord

4 timmar sedan
Premium
KLIMAT

Kolsänkorna sviktar: ”Vi kan inte köpa oss fria”

21 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

KTH-studie: Klimatnyttan med algfoder till kor kan utebli

22 timmar sedan