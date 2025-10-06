Analys: Det betyder bankernas klimatreträtt för hållbarhetsarbetet

Kreditgivning kommer i högre grad att bedömas mot bankernas egna kriterier och riskmodeller. Därmed ökar variationen mellan banker i krav på övergångsplaner, KPI:er och datakvalitet. Samtidigt kommer EU:s regelverk sannolikt att väga tyngre. CSRD och ESRS, taxonomin och kommande CSDDD blir ännu viktigare referenser för att erbjudas lägre kapitalkostnader. I praktiken betyder detta ökade krav på tydliga, kassaflödeskopplade omställningsplaner och kvantifierad Capex/Opex, det vill säga investerings- och driftskostnader kopplade till utsläppsminskningar. Det kommer sannolikt också att ställas ökade krav på metodval som kan granskas, till exempel SBTI, PCAF, IEA-scenarier.

qZ3acP7ZsfHAFYpXPRTfZze5fafI3OAWtzXwOJ3f0WBL/7pseRRHckG64S1DGxxf5W+AEE0PjHq3kZERpvMmrcBICGPpX9ysGVDVGrQH0yau2ikKghzafP7o0Vl/xc18Sv151Fj3kwbpGb59JHahQ+1/2YpcCO+RfecGmE44u4TjvCWhf8ZSHwc8VTATt70452UKcnDc2cqsGVqg20gJsiQj3Lu65tcY3lIQUCJGiv/XH3uuDGrt25R73y5Y9RmV/Od8dfFlqMvZCGRDrVNSooGCa5IUzM1vbUWENR0Wtr3Tej6ZsU3GxfSR3+WlhMxPWGp3omzrEtqjINhew4Gjsc0fj8hev9yzLiJip9CjYBmtK1gGWiU4/ac+7q1cUXIUwJ2HY2Uk/SmpRqppeM8c+Ray84ije93ZWRaPRpe1+VtClMxqB7ZECf3NMZabNfGRs8w6bM3L+Mui7W9mFnBtfdGQcZ30RyI4pIxzWaH1Rq64bapxezW93M3M7/T6JIEuXqyT9+RsLTh6Dpy9iXr529K5PCDwU50U6t8YB0Mlp4X1T2h4fXluEOScQtWBEsUu6iAuqO4SFbHTSx3ONHcqLQ06zP83BimYhUvocl+WeZPXLTsMhF6KQgsNw6Y3LTRDJ5FreJbe+tySIwFFtn4Oh+2x+M8eEwE8HkDQBiLKFSRgKYjLnjsrL7h+W6Vr9eQ4GhwYjGrqdajMyvFHBLXxMm0BHOB6l8UfvaNKGYHkPpQE+E6PpKNPR4rueDB/fjOM9GO6edHbPVtWSsuH6tC1pbkidYjrVxfoQx9MkIg/X+UX+pEXOPQam1RiAE9cadybMQ8A4iikZh7Z4Ljyf97xY+oHTRMHUEFDOxvf4Kp0nP5b7nh6baeElm7YnnzpgcgtVyDWZjYy1yQw1xZ/nr9hlDV1dWmsUdK519MlR4+U2A2pemNHZrsrEusVvYcntKfmkd04HwkoYjEmIaHb682ImftVVQZmcevNY48aAmjbyOCS7wJMQ2MIJ2cjy3aQr+vvjKFLfJrMOAMjDucJMPVZVe/kjBoWmvU5khM4JaE3mZvQLVsErssiKPZBp66ONsx3WTBN3GvQ1VMmpPmm3FLMgT0zfrw29khprDXjYR/D/ERGAjitnq4oiK1j7bNQQ++0mobc3nZEc7vQID3PsQl/02Is1Pdy/lXfHBothy5r85OCbfDx9u+ToUgIki+7pJto5lplj/OFGbkUCRYdOQTF+PY2cM1svzwxW3lF2dbSytxOKSq4qJKgjGRIRaVBYDN3hIioCCNFLZsIVKOsx+VagUsB644+kqerOOkvkyku2OCE7woNeFUDfNERGMj5WcvQOkK+7ddP06o1GeqfGtpLZxKJoN4NQ1kdLb6w/QRX/rYRCs6bpQVLcFyY2TBlOokt96/UGpSVm5IyxeUr5WKnC0Ns9IP99Y9rgTr8vdaBcl9U7eO/sLLod/Rrhl5vBmKVdJDfU89A+T5wfUBXduVnfhYFzhLEeenOyALj9sdlxDJCHFNT1O+ZhI2xOM0VEi3APN695SJmxc6PKepXR5NE0LNT0Qlc3DV1cXgzWv+O6hOl50lNgnuB8OlMSQoqrhxJtHEnvRRnM1bxwelpai+AJWkLxpH0E9ecKFT8Y6/XBL2LH2SshtkmfFruY34MArQCXN4hkydRke8C5saAtw5k13stOMTuVuLaE+3QPUOYaQsW+bbhna6mvOKSDWDqFUT2