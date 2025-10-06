Net-Zero Banking Alliance, NZBA, har röstat för att upphöra som medlemsallians och “cease operations immediately”. Ramar och vägledningar – som “Guidance for Climate Target Setting for Banks” – ligger kvar öppet, men utan uppföljning eller sanktioner. För svenska hållbarhetsproffs innebär beslutet en förskjutning från gemensamma bankåtaganden till reglering, marknad och enskilda bankers policyramverk.
Analys: Det betyder bankernas klimatreträtt för hållbarhetsarbetet
Analys FN-ledda klimatallians för banker, Net Zero Banking Alliance, läggs ned efter att flera tunga medlemmar valt att hoppa av. Det här betyder det för hållbarhetsarbetet i Sverige.
Kreditgivning kommer i högre grad att bedömas mot bankernas egna kriterier och riskmodeller. Därmed ökar variationen mellan banker i krav på övergångsplaner, KPI:er och datakvalitet. Samtidigt kommer EU:s regelverk sannolikt att väga tyngre. CSRD och ESRS, taxonomin och kommande CSDDD blir ännu viktigare referenser för att erbjudas lägre kapitalkostnader. I praktiken betyder detta ökade krav på tydliga, kassaflödeskopplade omställningsplaner och kvantifierad Capex/Opex, det vill säga investerings- och driftskostnader kopplade till utsläppsminskningar. Det kommer sannolikt också att ställas ökade krav på metodval som kan granskas, till exempel SBTI, PCAF, IEA-scenarier.