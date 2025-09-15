Forskare uppmanar SBTI att behålla naturbaserade klimatlösningar

I ett öppet brev till Science Based Target Initiative, SBTI , uppmanar mer än 100 forskare och experter organisationern att behålla naturbaserade klimatlösningar i sina kriterier för företagens nettonoll-utsläpp. I brevet, som även skickats till FN:s övervakningsorgan för globala koldioxidmarknader enligt Parisavtalets artikel 6.4, betonar forskarna att naturbaserade lösningar som skogsåterställning, skydd av våtmarker och agroforestry kan leverera både kostnadseffektiva utsläppsminskningar och viktiga sidoeffekter för biologisk mångfald och lokalsamhällen. De hänvisar bland annat till IPCC:s beräkningar som visar att cirka 28 procent av de mest kostnadseffektiva globala klimatåtgärderna kan uppnås genom naturen.