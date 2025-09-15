Forskare uppmanar SBTI att behålla naturbaserade klimatlösningar

Hållbarhetsredovisning Mer än 100 forskare och experter varnar i ett öppet brev för att Science Based Targets initiative, SBTI, riskerar att utesluta naturbaserade klimatlösningar ur företagens nettonollstrategier.

Forskare uppmanar SBTI att behålla naturbaserade klimatlösningar
Foto: Adobe Stock

I ett öppet brev till Science Based Target Initiative, SBTI , uppmanar mer än 100 forskare och experter organisationern att behålla naturbaserade klimatlösningar i sina kriterier för företagens nettonoll-utsläpp. I brevet, som även skickats till FN:s övervakningsorgan för globala koldioxidmarknader enligt Parisavtalets artikel 6.4, betonar forskarna att naturbaserade lösningar som skogsåterställning, skydd av våtmarker och agroforestry kan leverera både kostnadseffektiva utsläppsminskningar och viktiga sidoeffekter för biologisk mångfald och lokalsamhällen. De hänvisar bland annat till IPCC:s beräkningar som visar att cirka 28 procent av de mest kostnadseffektiva globala klimatåtgärderna kan uppnås genom naturen.

Forskarna riktar särskild kritik mot den så kallade ”like-for-like”-principen, som innebär att utsläpp av fossilt kol endast får kompenseras genom kolsänkor med garanterad lagring i mer än tusen år. Enligt brevet bygger detta på osäkra antaganden om teknisk lagring och riskerar att bromsa dagens nödvändiga åtgärder. De framhåller i stället att tillfälliga kolinlagringar kan ge viktiga kortsiktiga vinster genom att minska toppvärme och förhindra att farliga tröskelvärden passeras.

Hållbarhetsredovisning Internationellt Klimat
publicerad 15 september 2025
av Jon Röhne

