Ny statistik: Så mycket ökar flygresandet

Klimat Antalet flygresor från svenska flygplatser fortsätter att öka. Enligt ny statistik från Swedavia ökade utrikesresandet med 2 procent, och inrikesflygandet med 7 procent, jämfört med juli förra året.

Ny statistik: Så mycket ökar flygresandet
Foto: Adobe Stock.

Totalt reste drygt 3,3 miljoner passagerare via Swedavias tio flygplatser under månaden – den högsta siffran sedan pandemin, motsvarande 88 procent av nivåerna 2019.

Men bakom tillväxten döljer sig en tudelad utveckling. Utrikestrafiken har i stort sett återhämtat sig och når nu 96 procent av prepandeminivåerna. Inrikesflyget – som har bättre förutsättningar att ställas om till fossilfritt – ligger fortfarande efter och når bara 57 procent.

Störst inrikesökning skedde i Kiruna, Luleå och Umeå. På Arlanda ökade inrikesresorna med hela 28 procent, mycket på grund av flyttad trafik från Bromma, som visar svagast utveckling i nätverket. Under sommaren lanserades även 15 nya flyglinjer, främst till charterdestinationer i södra Europa – vilket ytterligare stärker utrikesflygets dominans.

Utvecklingen sker samtidigt som forskare och miljöorganisationer uppmanar till minskat flygande för att bromsa klimatförändringarna. Enligt Swedavia förväntas det ökade resandet hålla i sig under hösten.

Klimat
publicerad 7 augusti 2025
av Emmy Westling

Premium
Social hållbarhet

Storbritannien utreder lag mot tvångsarbete – medan EU sänker ambitionerna

2 timmar sedan
Premium
Klimat

Ny statistik: Så mycket ökar flygresandet

40 minuter sedan
Premium
Rapport

Kemikaliehotet: "Ett lika stort hot som klimatförändringar"

3 timmar sedan
Hållbarhet i praktiken

Premium
Klimat

Så hittar du trovärdiga koldioxidkrediter – fyra principer att följa

10 juli
Rapport

Företag ser lönsamhet i hållbarhet – trots höga kostnader

3 juli
Premium
Hållbarhetsredovisning

Så fungerar GRI:s nya klimat- och energistandarder

26 juni
Rankning

Svenska bolag i topp bland världens mest hållbara företag

25 juni
Premium
Bygg

Så halverar du klimatavtrycket i ditt byggprojekt

23 juni

Juridik & Politik

Premium
Klimat

Minskad kolinlagring hotar klimatmålen – "Ökar kraven på andra sektorer"

31 juli
EU

Larmet: Nya handelsavtalet med USA hotar EU:s klimatmål

30 juli
Premium
REDOVISNING

656 CSRD-rapporter senare – här är de vanligaste misstagen

25 juli
Premium
EU

Omnibus 2.0: Här är miljöreglerna som EU vill förenkla

25 juli
Premium
REDOVISNING

Efrag-chefen: "Vi förenklar utan att tumma på substansen"

23 juli
Karriär

SOMMARTANKAR

Johanna Bjurskog: Från goda exempel till systemskifte

5 timmar sedan
SOMMARTANKAR

Karolina Viksten: "Vi gör CSRD ändå – för det gör oss bättre"

6 augusti
SOMMARTANKAR

Petra Hansson: "Störst nytta till lägsta kostnad"

5 augusti
SOMMARTANKAR

Fanny Sjödin: Samverkan är vårt starkaste verktyg

4 augusti
SOMMARTANKAR

Karin Stenmar: Klimatet kan inte vänta på bättre tider

1 augusti

