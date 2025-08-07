Totalt reste drygt 3,3 miljoner passagerare via Swedavias tio flygplatser under månaden – den högsta siffran sedan pandemin, motsvarande 88 procent av nivåerna 2019.
Ny statistik: Så mycket ökar flygresandet
Antalet flygresor från svenska flygplatser fortsätter att öka. Enligt ny statistik från Swedavia ökade utrikesresandet med 2 procent, och inrikesflygandet med 7 procent, jämfört med juli förra året.
Men bakom tillväxten döljer sig en tudelad utveckling. Utrikestrafiken har i stort sett återhämtat sig och når nu 96 procent av prepandeminivåerna. Inrikesflyget – som har bättre förutsättningar att ställas om till fossilfritt – ligger fortfarande efter och når bara 57 procent.
Störst inrikesökning skedde i Kiruna, Luleå och Umeå. På Arlanda ökade inrikesresorna med hela 28 procent, mycket på grund av flyttad trafik från Bromma, som visar svagast utveckling i nätverket. Under sommaren lanserades även 15 nya flyglinjer, främst till charterdestinationer i södra Europa – vilket ytterligare stärker utrikesflygets dominans.
Utvecklingen sker samtidigt som forskare och miljöorganisationer uppmanar till minskat flygande för att bromsa klimatförändringarna. Enligt Swedavia förväntas det ökade resandet hålla i sig under hösten.