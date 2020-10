Fem roliga djurbilder som garanterat får dig att skratta

Och vinnaren är…. En sköldpadda som ger fingret! Bland över 40 finalister har juryn utsett ett antal vinnare. Och den som tar hem hela tävlingen om årets roligaste bild på vilda djur är Mark Fitzpatrick med sin bild av en gestikulerande sköldpadda.

Terry the Turtle flipping the bird är titeln på fotot, som är taget vid Lady Elliot Island i Stora Barriärrevet.

Fler vinnarbilder

Men det utses fler vinnare i denna tävling, som har som främsta mål att väcka intresse för vilda djur och att lyfta fram hur viktigt det är att skydda vår biologiska mångfald. En annan kategori är Alex Walkers Serian Creatures on the Land Award, som alltså premierar den roligaste bilden tagen på ett landlevande djur. Här heter vinnaren Charlie Davidson, som fotograferat en tvättbjörn. Eller en del av en tvättbjörn.

Almost time to get up heter fotot, som visar en tvättbjörn som precis vaknat och sträcker på sig.

Slända tog hem kategorin för luftburna djur

I kategorin Spectrum Photo Creatures in the Air Award premieras roliga bilder på djur som kan flyga. Här är vinnaren en slända som kikar fram bakom ett strå. Sländan är fotograferad av Tim Hearn, som beskriver fototillfället så här:

”När sländan sakta vaknade så upptäckte han att jag var där. Jag hade ställt upp mig för att fotografera hans vingar och kropp, men sländan reagerade på människan med kameran genom att placera sig på andra sidan vasstrået. Jag tog bilden ändå. Det var först senare som jag upptäckte hur karaktärsfull den var. Och i hur hög grad sländan liknar en av mupparna.”

Hide and seek (kurragömma) heter bilden på den slanka sländan som försöker gömma sig bakom strået.

Folkets favorit – en riktig artist

Ingen tävling utan publikens val. I det här fallet heter utmärkelsen Affinity Photo People´s Choice Award, och vinnaren blev en mycket liten sångare från djurriket. Fotograf är Roland Kranitz, som skriver att ”hon har en mycket trevlig röst”.

O Sole Mio heter bilden av en skönsjungande sisel, fotograferad i Ungern.

Flera hedersomnämnanden

Hedersomnämnanden går till en rad fina bilder. Bland dem märks bland annat bilden på papegojorna, som vann Miljö & Utvecklings omröstning om vilken bild som skulle synas på ett uppslag i magasinet. Men här finns fler godbitar. Vad sägs om de här två lunnefåglarna, fotograferade av Krisztina Scheeff? Fotografen skriver så här om sin bild:

”Lunnefåglar är häpnadsväckande bra på att flyga och deras talanger för fiske – ja – som ni ser så varierar den! Jag bara älskar den andra lunnefågelns min – kan jag få lite, tack?”

Seriously, would you share some heter bilden på lunnefåglarna.

Den årliga tävlingen om roligaste djurbilden grundades av två fotografer, Paul Joynson-Hicks och Tom Sullam. Tanken är att skänka lite glädje samtidigt som de vill lyfta fram den viktiga frågan om att bevara den biologiska mångfalden och se till att vilda djur har en bra livsmiljö framöver.

För att dra nytta av medieuppmärksamheten skickar de med ett budskap, som i år handlar om att man ska vara en miljövän hemmavid: handla lokalt och ansvarsfullt, ha en blomlåda utanför ditt fönster, flyg bara långt om du verkligen måste och bli en ”wild influencer”, alltså en person som bryr sig om miljön och vill hjälpa till.