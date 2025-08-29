Antalet företag som anslutit sig till Science Based Targets initiative (SBTi) har skjutit i höjden de senaste 18 månaderna. Enligt en ny trendrapport har antalet företag med validerade närtidsmål nästan fördubblats, medan antalet företag som satt både kortsiktiga och långsiktiga nettonollmål har ökat med 227 procent.
Explosion av klimatmål – SBTi når ny milstolpe
KLIMAT
40 procent av världens börsvärde täcks nu av vetenskapsbaserade klimatmål. Asien leder utvecklingen, medan industriföretag dominerar bland de nya aktörerna.
– Medan kritiker menar att näringslivets engagemang svalnar, ser vi hur företag världen över går all-in, säger David Kennedy, vd för Science Based Targets initiative.
David Kennedy. Foto: SBTi/Adobe stock.
Totalt har nästan 11 000 företag antingen mål som granskats av SBTi eller en aktiv åtagandeförklaring. Tillsammans representerar de över 40 procent av världens samlade börsvärde.
