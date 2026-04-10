Företagens klimatmål ökar – global trend mot nettonoll

Klimat Antalet företag som sätter vetenskapligt baserade klimatmål ökar globalt och blir en allt viktigare del av näringslivets strategier, enligt en ny rapport från SBTI.

Allt fler företag världen över integrerar klimatmål i sina affärsstrategier. Enligt SBTI Trend Tracker 2025 fortsätter antalet företag med vetenskapligt baserade klimatmål att öka kraftigt. Science Based Targets Initiative, SBTI, är ett internationellt initiativ som hjälper företag att sätta klimatmål i linje med den senaste klimatforskningen och Parisavtalets mål.

Vid slutet av 2025 hade 9 764 företag validerade klimatmål enligt SBTI, en ökning med 40 procent jämfört med året innan. Totalt hade över 12 000 företag antingen satt mål eller åtagit sig att göra det. Utvecklingen beskrivs spegla en trend där klimatfrågan inte längre ses som ett sidospår, utan som en central del av företagens långsiktiga strategi och konkurrenskraft.

Särskilt tydlig är ökningen av nettonollmål. Antalet företag med sådana mål steg med 61 procent till över 2 300. Allt fler företag kombinerar nu kortsiktiga utsläppsminskningar med långsiktiga mål om klimatneutralitet.

Det finns en skillnad mellan företag som har gjort åtaganden och de som har fått sina klimatmål validerade. Ett åtagande innebär att företaget har förbundit sig att ta fram vetenskapligt baserade mål, men dessa är ännu inte granskade eller godkända. Validerade mål har däremot verifierats av SBTI och bedöms vara i linje med aktuell klimatforskning och Parisavtalets mål.

Regionalt är Europa fortfarande ledande i antal företag med validerade klimatmål enligt SBTI. Samtidigt sker den snabbaste tillväxten i Asien, där antalet företag ökade med 53 procent under året. Länder som Kina, Japan, Taiwan och Indien driver utvecklingen framåt, men även tillväxtmarknader i Afrika och Latinamerika visar en tydlig uppgång.

Även mellan olika branscher syns tydliga skillnader. Industrisektorn har flest företag med klimatmål, följt av material- och konsumentsektorerna. Det är också dessa sektorer som har stor klimatpåverkan, vilket gör deras omställning särskilt viktig. Samtidigt växer engagemanget snabbast inom hälso- och sjukvård, informationsteknik och material, vilket visar att klimatarbetet breddas till fler delar av ekonomin.

Rapporten pekar också på att klimatförändringarnas konsekvenser, som extremväder, störningar i leveranskedjor och ökade affärsrisker, gör att företag i allt högre grad ser klimatarbete som en nödvändig investering snarare än ett frivilligt åtagande.

Klimat Miljöarbete
publicerad 10 april 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

