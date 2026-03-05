Den största utmaningen är leveranskedjorna. Utvinningen av mineraler och metaller sker ofta i områden med hög risk för negativ påverkan på både människor och miljö, säger Peter Nohrstedt till Voister.
Så ökar Adda Inköpscentral hållbarheten i it-upphandlingar
Upphandling Offentlig sektor behöver bli bättre på att använda digitala enheter längre och ställa tydligare krav på cirkularitet i it-upphandlingar. Det menar Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda Inköpscentral. Han lyfter både återbruk och nya incitament för leverantörer som centrala verktyg för att minska it-sektorns klimatpåverkan.
Peter Nohrstedt. Foto: Press / Adobe Stock
Adda Inköpscentral ingår i SKR:s bolagskoncern och stödjer kommuner och regioner genom nationella ramavtal och strategiskt inköpsstöd. Inom it-området är hållbarhetsfrågorna särskilt komplexa, inte minst eftersom omkring 80 procent av klimatpåverkan från it-produkter uppstår redan i produktionsledet.
