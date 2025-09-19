Varje dag förflyttar sig tusentals kommunanställda mellan möten, verksamheter och samarbetspartners. Deras val av färdmedel påverkar både klimatutsläpp och kostnader – men också vilken kultur kring resande som råder i kommunen. För att styra resandet finns resepolicyn, som har blivit ett centralt verktyg i kommunernas hållbarhetsarbete.
Exklusiv kartläggning: Här är kommunerna som lyckas bäst med hållbart resande
tema transporter Åtta av tio kommuner saknar en tydlig trappa som styr vilka färdsätt anställda ska välja när de reser – och en fjärdedel nöjer sig med vaga uppmaningar om att ”resa miljövänligt”. Det visar Miljö & Utvecklings granskning av 226 kommuners resepolicyer.
Foto: Adobe stock.
Miljö & Utvecklings stora genomgång visar dock stora skillnader: medan vissa kommuner förbjuder flyg på kortare sträckor och inför ekonomiska styrmedel, nöjer sig andra med formuleringar som lämnar stort tolkningsutrymme. Resultatet är en splittrad bild av hur resandet faktiskt styrs i kommunerna – och hur klimatmålen omsätts i praktiken.
