Att söka extern finansiering kan ge kommuner och regioner möjlighet att ta större kliv i hållbarhetsarbetet än vad den ordinarie budgeten tillåter. Men det kräver både strategi och uthållighet – och framför allt att projekten knyts till de mål som redan är beslutade.
Så hittar kommuner pengarna för hållbarhetsprojekten
GUIDE Att söka extern finansiering är ofta skillnaden mellan små pilotprojekt och verklig förändring. Här är checklistan, exemplen och råden som visar hur din organisation kan lyckas.
Tim Lux och Tommy Bengtsson. Foto: Montage/Adobe stock.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– Extern finansiering handlar också om att höja ambitionsnivån, få ny kompetens och bygga nätverk – inte bara om pengar, säger Gustav Malm, handläggare på Vinnova.
bCxADW8LqKnR3og/la/ti5Tn4WEW79ScqH7dOuvwvYSjzxOvl8MCogThEN8f8YOF/0gVn6RyMVrfiwfQXFY3llBwd5tNbk6jRAmSDyKFskieSTECQD6jLfMRVMU3Emu0SY39rRCeY6XW/ymBOAMm4Rn4W0wSov3CycrgM6iDwemSOjdMXQmgu2N3ceVlxvbQuKYarQ/+QBItG0jd4VhElQgWPYWxKw/bEFzkil0Wxg3Gk1mYxK/791PY9bnRdkDFPk0LNXDpZdNkXQsrZeF6osQ9IjVc1nLJiS9PsaZZGwVme30rs63o+6rnUWN75hbfmCN/hU0VgIqJEeP60LUzpMZhdpuKmNsD/zJ14fmjKcbu/zFQ5VRkwEIpAzbBIBFAxyxyudCTVyCAWzrSIzg421LKt7/R06oHfJJXlX4nPyzU+hsfTBII/ZUiuD4ielqTSN+3djb43c/XnDVIcMkSxLYNcKRkUOUH8s7dUlWbfYVYrFfGTx51CctcweGncuDFQUFtYmRF1DwwvLZpRRbS559D3MFBWMH+uGrTxIVsytjfqIQNKAxI6nygC0vfnZndNAq4WARABLf4pJdefzK45uwd6TvASWI3+J6xa5YNhQjj0xhiuPQRvQy+ZA/LLNBGSv82zEZB1ti5SObArNmCauZYZnHPSI63J83jITxfcPikH+6mQBHH2PDIyr344oe35qpYzZkV0kP/flVACBflQOaf/ZwtyWAgRp4Y929S9+Df8hXl/j+OIYBBHtINUxMMGdfF6vViC5LdTL+L0mSWN03oOhHNl1JnhNNq8NXqE4ytj/vdMccyf801/k+O2c39Rs6sJiOpIWdk/+E4fllTtD2y2q+w/753kX4//pkegLqbmmRSa3+Hczeu00NcEOqXmVCs8Xp/egPQSLBJvdHmp5/Yv12yWmk1jhUiKC2B4efA590g0LTaF1hccNwAS38AOLzL6KUnJ2o+3BcjatEHcezAsKbu5zmfmHBxzu4yHXSxxNFjeivcw3jqE1mtrZwrQfxmW2kvaMf764/PVzhZXZimZzf0Ealn6Glj7tDtpEBMon9k0BqH8hCkbXz1emgr6kiZhdN/zLcTWEfL7Orh+BDQTTBIN/mtTKWxvVGLSvvY2ITKtT+LooQicef1r/zGXtBjjzDUysgA101u0Lm8FBdyhVxkrXmDPr5zEZ45Mn7QXuShLxx0A+iMStxc0YV4sx2iIDSmZ014JDwGJklenqtFC9EHNe+IXeFUVMZCY7oF72ldpxHqv/E6r77updtO5pju8yP0zH6bAdmmrsvt4AGdX3LTNdceChVtL2zhPaU7M1SMDGeoVBFsYLMGUX0gHp19e8n3vor8lIy9dd/EczQDjhsf5TInHNsQXlFGIgx4PoUDcA1EAkL6BGPlrfKBkoV0gRCcxv8rzftTFNQx2W3ir0Bg33d161w8438tT8c/Fxfxs9ASeQ8zUxP3QnNK0JIsjDAgWFbv7miIRqUgGLhrYE5VcnnKMK7aubTuFRO1ckZIDHUW882R5H2Fio3PndfK9IVM2J1Lf10O475zWU2t5+sMgM4p9IuMyW16V++QDIAQSF9yqjhLVzp3CNpPj6EguKtNrGgv8dzp2fEJG9iFHeqKB7Q0mhyJT3rO9NW4tgFUqW637MysbNbLl9J162EtIEqv8R4450FaC3vO1f6CGjh/Sg3BJFwbtW/t0/BvQ814N6Ibvr3ufqYKBdgNJ49uMW/hNruRj+4/X7b/9rKu/wkhRZxiKKVajwka6Ra0CAyYMdJG5Q6Kkz8t6PrifbAP7CynMXqTDwxSvvYy0+0HBzV5Vr4efs1ZCrlGXyCwuwxsAFYVJ2YbBcodGAtUgTInBMvQdPudqJWSGIz2CALlECGbdkHGMu3R8fDOM51/otoiLJqKdnz3n0D0d9vr1rIeIYcbC2KMdaFvmprJhrogQcAnR2R6ZWlkRkEOaypany7Jga0wtT1kKmK8CYjF92TaFDKCx2zh38f8S8I1rYgQ+ZMVyLni14GtRVKD6BZXaegnHcBWd2jIgnHhBD1bpo2tnZgo6+uY/VqI4a83niM7ClEAAZwRb35DywlwPpXv0iV73LkhhFmqVU+t9h0fq7Q5rtkhVfOLe3EjzbENsxeopynlVdzXu76GcYgva7PmXwYAxs009brIMbjCn/HvNQLHqslIevUH9rMM3O2JYbRO2oA4UjNRcRmdt13iU2Deffl95qz1JimfjAI8JccDOUD0YGxFDdt6EDL4xjDcDWKF5SXQaP9uRbJRaItAFu2Tl95e3EiHsjmat/1PbX7GBxU2ZbNsi1Nww2HKOp3CfrASqBJi0a8UQv680xqd5UJTS0xca9PZMO7y0nrsb1QJ5MDiz7YgltjJeulfgTlYhd4eD83gF0GKDH9yXzsI/JO6/VLnhurTfMKWOmntqF2aOl5sSsk8BVgVKai+2N8d841zehjv8OuUILiGGVfErdWy0IdSqlZlNEFB0NlricMvkgEkxJjctD2U3zQjg8rSZf2c+NO9ShJLwS9J9gag/+BQkb243Qg0ywt+OMD1OaRTb6Lr+sGQizWX0a3i2BXoXk/mBrjmfUQpz2rEvFdNkmds0ANSnaqatYlA9B4/mOhMdC9lid6Beu4MD+DrJirmunPgSQWr4H3w+qud1i/xfOEwFk4UbEZlbmnuhHr9GWl51Gw6igyLyYO8YKkeHb7JWYCM7dWZlVJUFBha8pOQ0AscuvediZJsbF15RA+bIh3pqRb5csAzLRR6t1VfVdK/lC75oeR6Klqy1vdxK3vJFyO9q5h0c9eYK8dC6SOeQ+9WZpvBfFKgHC8j6D94oGcfyCsVwhOcPEMljJ6NP3oLTYtyvA1zDTpVxX9NaIUUIwiDc4LcWAhuKGW4AgcwmLUqeSBcwfZxTl32z8x93EO59zZ0nfZi/gUJUqfoPAyvU74xasIu/cyHol71lqo8ZymVT/I5cRD1nMKFP0Eu/D2/aiR/UfbvSXl3Q+j3yyIh6BFyIZcUsGCFnNY5zkuwI+Mjf8Q0FaE5LUQJZRGMMi965xaTIoav2hzrGh5MCCik444yUPWX2cUC5W+RvAAWF0/TGAOkxsg75OX3TYYnoZ28pT8RlooeRcamhVZvZQlVYkwQHdBS7r34/y0u2IRQNEV9NzZNIS2EpYp87CLtD3t67jhw7oIzqtMOyLSlJJB4xor/PWYD96G8rU2qpzgqjPXKOoFDDTTUoqaEYbjbAS9HPHKe4k1O2kcTnXuYjAxK1rRMVTjBlshV4k7XGkBmW/0Cbjkw5K9/g+ghzuISEwUUxbaH7R7nsfqpemp3H3XjYySeuguhOFoZhe1yP+uoMJz/L+EttdYpmXUNLnuiOYosuesP61arXq7BKRRCiC2/SqNuHbg+o1tXPBHfUT7dKP4EnUSeteaTa7rlwhieJBY8qTGe9gq3hTwZl9vmC49lGVRYirNttC+f3h57BVmaMEhIg+NGMyijjDmGB7/Kqal7SrGGfnxpk1HkqAnimFxCPssCJic/3oC0PzGIpZGpD5DPg5LDipQL+OkQP438yKeYfO8/7H2RPteSVWDwYgxny65FshhF5GOkswAaKWQ/49aOBuJodINUDMkI23SvDCB7nAfT0asJ5E+T2pu/sRyIHhFRdfKgjaSajlNf9sjo8iK4Qyym+GuyiAsO48ccMkhevnA8gSNw8NIZMqhbb0pYsKM/BvduIUq7GHnwsTZ+IUx4H5/CxSlYkpZOecVaERFCP6JzQegrLVberwm5sPiuLLGyjvdjEIglnfefrWAZVLEoqxxNhx3I+DL/YK6h2KwEh6WXP+Oqpw1Vi7guGBFZpEn+XaoG0N7HHq2NyF7K1hVLw391RgbLK5ntpSUm+oKVZWH469kruo3WYOSOksI6E8w6yYee7xdhifq+xBKyW7FVCu9kMl6dq6duXU/rDog7rLSwgmKYjWRrjEvB8KPXEG3OhzUipohOp20H4VA6nEeCyfuSEu2cm6SBOGLkVeSaYCfXAegLO3UDNHslJPP4GB0RYES7LVUhJsEbXxWI+bY7mtp9HahVp8aE0JTU5JC+aiBq8hfVKqZ8A8tAzZbwt5sHW2QKpyRfjkzEzsPHdyfBj+KQFrMNT+rR2nwp/Vx4ImtbMVX6XzY5nBq55uww8X4gydaOaSmc99oGuvVp7hgMFUOi+6E6k3o3dZu15H89VplBy1G1U24vrYmLWoCruYiG6Rv/praH8AA/A5oUKpAzVtUqATjjed3xDErAbCC1gwspdvPiS2thEbOv8RN3CKvtZSGQMfQ21XZrIycYnvTmORjHj/K7CWJuPUiqcZSVRSCHZ+XczxSxsGvoOaldZZcJRQ/Ryg25NP+fW6bTxPekDMQWRXCFOzHE3BkM2GDDbsi7//jl0mgryxfm1AIq2mJ1XZmU/aKHHVT28eYwh4WBjR5dIcNFF411+WYk9n1JWPAAj6Irdd9soxWpZhkhhcvSpLYdcomP/tlihIS09WQOhnIF5GmpaWsO+G3AgR8w+0Oacwd21XRUmy9/+KYqOd/vfP+JARD+/XMUBAOzy0LWsHBR+A3emZ2Wu6xf1NvwdL6RNzpr5u7uvU41/Y5vftdIKhhEnHPkYibeTO7roV3uj6qP5UuT4MLXZyxd/QzHOl5jvxLCuE0p5vehnAZYil28JREyOzVndWzpIO5/thVim+ql6lyWDIBOcJQ8S0j1VskFFCV5wuuTVUqCBbP/gR/DCYXGOn/iu+RSWSb909XpkLr6CyrZFo9utQzLQinxhpaqp7GF6u5ZYcsAF8VS8RPHAkxBzduo/cKeH6OAhxZBtlmx9J/L4OtijmljT5ClxmPis2u+BIh/b5ZCmjW/E08OOCsv5aOdu4wDem9E/hTB/ow/i/17mZvCX54JsXYDk7x4kDIk+jvoLTsv7W4gkB9Y7KCHeKSy91SeDq0tAodKoILD7PYXiaUdjsuxlyMt3M30sr8zsyDDopCA6vYWhmujjIDrNcuDPzSfmqKQ3yC6MsKCS5/HLsp8PsXwq8lHeze9aPzMwq4Js0RpYYOhoIvLIN6+cZD+r4/jpbYxVJ25loHH7Zb33JsJsjp58nKY1aINzeVJC0Cro30lIljOnaLrhIcCxN/bKYf45ZhwLE2l5Pocerj769CfX4lVHV05BW9SIlbxD8LrhoWTwlPsbftQLsOWGFPoFt87CXMm9kartpf7OGTh7tmBXAvZ2TUlkx7J9XgPapZsqJjvjmGX4K7sW5EHodjvZpLR5jtRu7b+Rknz5fKy7Cbt729zJduQ7aMZtipFoPYZvgAYq6nIl7MI4U5l8JxepTOBgMOe5miBLmfexMhJEt574KHHwijNHzXayP2r+7l1tZBgGPwyFsOSZUH72MH+bJywYV4zpRbVIRWy9Q/xh8MsFyfFJ4iQG+F5ML2kJsSsbcL3HunY7viHYUBW3RRWWmc9sR5yKcXAsMNGgLWbPH2vOJhx8C1Pge/76QahuoPbyBuiaX0qw5+/A4T7LAxthoXYwP61ATIwNfD8y3BuhMpDpNxbp/DNyBIdH2ScfxSJhx7SfSGLzn6hxryeQ5Hf8YmTljKtls8J6eYKBhYXpdI+lnhgeOYITk2QqXJnQ1kaLJTQ0MMCkTung+1+IV7w8wgyM1YzzlnP/Gb9JhbHsQ6iHL6LpTEO5kGnErvEaibP7hXnPp2CKrRzNDSavxCWwhtzTtjoVJIPwdh4xZDjkgmDIoTbCuao/DIlY0MT5XAMbLw1vUrzvvk7ZSG9C2xILsIkdHAKO6rM7Lfg1gfVngiDF9y9n3+R9PLWUYWmNu+FN4rU1fRKaAEsg5C25AUh5aQigeFjd+bEnthxlrbEOIix/QUcZzszqutDh3PFp4txzLygdfeO8y7IpmzPT3aKOdbpl73hy9SVls6TbcgVczvtUpE91zN9ZOBkCgFrYrKzhYAu2xCY4rIzv0PAlL95EungPIBP7gg4aWq3qgld1yav0FZ4UVW8EMvATkD3xMBJApL7T9KgV3paNwAw33pRYVPB/3vH2GmUejlnMxw7Rh0tG9A3lpWWgR00RTD9+VlJP/66b6/pyub1eNDE2R5Q5qaEDTPqZdyKryu9S9PuoRr17QjbhFtdqo+rLeZFW8aDqhWSB5h91LL2lkSCJ0aFu5mtVSF/lhCQr+8Ld0988PQxpLckm27TtBf4K2SL8bkKNo03JKWIfPws8SMV55X+uGVFxjZ2jjI3MerBTNo2crNdzoxqF/EQUjSGurFvFgAvN1MxUFHfR58CcWWcmcPf6qHxfiHb/kQRR+iquHmStNUW4T5XrCV+OYirt50gs0yMsXvT8w8VQ0vQDBGp5EFBsyqX2z7rJ1mTLbsk46bR1PY6aQBEhxcwL9LyUYH2L1HJJOFUSqYIXv6poeNLWTH03ZQSNqVgEcyjLs2OW48VfKaLNqxrCo3BZYiciBFV94mbLV1dOn58tPK5NM/trMiN1jTsvr4ZXlIzjzKpzAt7r3pUdKOiJLoYEpC8Pdz5KyZtdS7zNc29XBchxaByHQA46egtFMD7H7SlfeWoFFUwvyM7nMrLKLCEK1V9cNQ+aKWyb404uFm0VGrTJGQo9OhsXy7LdNI4LNbOFBRrb/Q0yCecqF4nakP9c6bkVvddn+WmcokJx0VO919RZMPVR+bESSklBGWfNM8lvT7Gi30iwDx4U8BFdSd3Y0RONZ8IMkYGbLmYWLS/2xd2bTGKmWD/aN/Tq4AfVr2zKpFCJQ5bAgXjxeNY+g3ZPeWF7YRMgGxNkZyF+suaBqrwWkG9iwskyFwfvVC0D6t7bKQnKe3iI3keZX65Z9apCzZRc5AK3R773EVIYMsGHspPFX4uo+AqwJp5BLivxmnCk6KgYd4iaquRsFWvhmzqgDPEWh1eSXr9CpQum5zbLTrmfFJXq+vbIyC8f66ryaiFGCFqnOztZpPtB0dDRZayCtLkWEyzg0UwRa21weXQrCwwCO37WdSfuQhqHKc84d8x8hvkv9wk/etYo6NLPe9tXn6syA+2ivP2iakHrvyO47C6PzDZ+aLEXMZ2kxFlArJLVi9auhKqaExZANNCr9glaWD9ZKSuLNS3+XiVgl6PBZ3+h6RI/x/1Kaph8Jw2XXJJZQOKFRY5oQaAgtrYpNHEmgBfkd7/gIJ+DzMXIFRFYQ3eVHlf19VASLg48zokTDRrOn9EQX8zdR8pCFls4yB2qRPLiBnzlp5A/IeGIg0HMnEKmJm+d00hghO5D3/tYSGyTZtxyc3hyxbsKRzQMX/V26eDebEHVpdiDhDi4o7KjgtPTMwlKoPA7bA997+bBpGseDkONGVSTYUPorWawy9QPeBbWvIw0FXaEdO4yXm+POIv849BZhUDYfPs7dKbpJr/B28EbQ0e3+OWzDDTnHRrCPm69AQfOYO2TSicaL0xlUg7ssYJ4Q5yztoA42Sqtzxz9fIUVHFtx8g65Vjh1D4cz8EJRru2HmzUi7YXxppscikIwdGY5ca0SUDeXKXC31Yl1l21RLDYS/jjVl81YODpVFx6o3n2WOMFIMu9s9r71RMn5Zk4VhUbJzgVaO/r8dDOFmjKKlA6xH0A8Co3ntAMKxMq2An9xufcmaBd7/u6+2wAwWM4kSfL3stnW4O5y/NvhDhF4VgKJBzTKnZJSc+BR8HGtAledWWgYln/rSlBR3sOpkg4ZGALlQypHBBQDqQY/Gvj9dL7bwVW0lh30oC+j76j252ss7KzKuts4lxssJqQFflHqbEXvFNX8/yvYw95YXAz6oqRN+y1RfouQ9UsQhNnDZxobQLCcqEc4ZAOzelmgoy1Hb5h2w5K5VHCCWk6WBtvdCQhtYE6BbePa7Qce8cUeoWTgsL8ahNnmMYJeY96tqma+5AreUTpHND65XHPk8UvqpnS0OqNq8wPH4XxidjNqA6YhcEEWHFVC1r6yrihJfnHpo7K4S4fwQUdVMqqukZPkpJk0sgmwPBiAG75tA75+spK0rLbWyEg+Y9laJ2bDHRid0nAFDviJGzTevrFcpsEImC+WRFrHcBKsXXktGJ3kaKFBAhDkos1lxIe5bx53ltFNhjBoWC2+CUprFKIBVsQQ2pZMQ/jUmQbJpgs5Y4PF83ICwJnUu+INPi7w/Gz88gb0Aka26nM7SZI/Wn1dp4wr6Jcwoz7kFSRKqIoz41rn8GrnxRwr0cAdPlfN8IggZbUQD5kuKk3R+T0EZaBvMfeOJwSeHpd8MukhmIU+SZJZwiD9xWH3nvJUGRHimm5I4k3DXuCvI825MZgN/pHl5zEsBfcVTjjEdSYcCojxWMQ3mmKtsDFIuRUlGLP6m+IpG+AzYfl7aGoDo13bUtup6b57lCzcb5qUOtxYDEjKzXcoB+b5g8EyoCDAg/fVfWo2NnigwzFzwtQ1HjdplVlTaAyrFizpBQ30XyN470iHFoD1uwF2KF0uvVG/pJmkueMPHoxT7gB/+9Nrz0EgEL88jYf/P7LbWiazk+Lw88NuQ3FxGaomfN91RoAuMzZqnQn5yiyY56KopE9eMA+RY4lR/yyy04aVPjJHNpzHiTMtMM2SLOZv9dg+7qVziaNkHDuvU3O70UY91Q9C63p+bup5far26mp51RljruGg1wD+08EHgyOhBTbAIKDElAGKFFHpBvNXCgw1aDW/J20wNRZRF4kVck+Sw3YlopCReloRaANmRqrWkM0ZLBz6kfCM5cuIS6035+ELkUa+iB7/U27GJlpWQeZaJeJKk8KfsublD3Fnlj1ut1GeyVG35iSNdeVEzyiz8AzxfT0qCDpQI9QA64nncej73OJexMKDDbVq8iT/ey1NWYFxrbQh7dDK7dkC0EfB8tZrboE5nvVlw/k3XYICY3BoLEs4OeVMaP+ZkZRpraHi66SEiz2L8plHX76NyICzoFU5k4RU8MyQn9yGeuObKSQn95ZV3Ojy68faqntdVkFUlLzgJxOtiLcFeuLAMBdYfBnQwsRsietP8DtxO1PGIdAV24TPiku4REWxTktwg+xP5b0QNAgJ+nqplqUJQvifezs7qB8fHvGFeHQaRL02kfGzyuRLcA8gGUHymBd65U9ywR/mFlibOuWsTakW9TYKau1yz0fH0LMJpjOmq/P/4k8fSr+BHkq/sO+t3DR2yleUDa4PhiCC/CdJ4fXvZ1aasFP0SLq3W0jPtokp3XzI87d9E8Ek//v2Z2LumzybIRKVFudYe4YH2OrI39ZogKzQ9YrSpQtrU3YPWzgBTGvD5Fx9UYsEacmOKsWHSjLmi+ChoST/rYj01A3+C0odFivCPe3GWeKTJMWVtsg9i31NJ+HGBlhCnVgNBiM1B4rKYzuoP43DS+J+fHGUkzj78Y+mH5eLpenFst/8dNO+6vNwmq0VrGJET286XIrfrsk8cLE1Ano/ELDn4x5JyXApeprqJldEYSGcnnkj2gqzrh9GUOyqgFZuoPzPsDQIv9YOm4QeXc1oseDrO3+B7Nw