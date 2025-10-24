Miljöministrarna får i uppdrag att fastställa EU:s klimatmål för 2040
7 nyheter på veckans EU-agenda
Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
✔ Miljöministrarna får i uppdrag att fastställa EU:s klimatmål för 2040
✔ EU-parlamentet stoppar CSDDD
✔ EUDR införs enligt plan – men med förändringar
✔ Sverige riskerar att missa EU:s återvinningsmål – plast största problemet
✔ Ny statistikförordning föreslås för EU:s fiskeri- och vattenbrukssektor
✔ EU antar första lagen om jordhälsa
✔ EU-kommissionen satsar på självständighet – 25 lagförslag dras tillbaka
EU:s stats- och regeringschefer har beslutat att överlåta till miljöministrarna att enas om unionens klimatmål för år 2040. Beslutet togs under torsdagen vid ett toppmöte i Bryssel där ledarna diskuterade klimat och konkurrenskraft. I slutsatserna från mötet uppmanas EU-kommissionen att fortsätta utveckla villkor som kan stödja både industrin och medborgarna i arbetet mot klimatmålen. Miljöministrarna väntas fastställa målet vid ett möte i början av november. Det mest sannolika utfallet är att målet blir en utsläppsminskning med 90 procent jämfört med 1990 års nivåer, i linje med EU-kommissionens tidigare förslag. Motstånd har dock förekommit från flera östeuropeiska medlemsländer, som vill sänka klimatambitionerna. EU-kommissionen har bemött detta med att erbjuda ökad flexibilitet i hur målen kan uppnås. Beslutet om klimatmålet är en del i EU:s långsiktiga strategi för att nå klimatneutralitet till 2050.