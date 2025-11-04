När EU nu rullar ut den frivilliga hållbarhetsstandarden för små och medelstora företag, VSME, har Danmark redan omsatt den i praktiken. Landets näringslivsmyndighet, Danish Business Authority, ligger bakom verktyget Climate Compass – en kostnadsfri digital plattform för att beräkna utsläpp, sätta klimatmål och rapportera ESG-data.
Danmark visar vägen – så funkar EU:s nya SME-standard
REDOVISNING Hur får man småföretag att börja hållbarhetsrapportera? Danmark har hittat svaret. Med EU:s VSME-standard som grund har landet byggt ett gratis verktyg som redan används av 16 000 företag.
Sven Gentner. Foto: Adobe stock & pressbild.
– VSME-standarden kan spela en nyckelroll i att förenkla småföretagens hållbarhetsrapportering och skapa ett gemensamt språk i värdekedjan, säger Andreas Hauptmann från det danska EU-ordförandeskapet.
