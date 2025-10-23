EU-parlamentet stoppar CSDDD – det händer nu

Omnibus-förslaget är en del av den bredare lagstiftningsprocessen kring EU:s direktiv om företags hållbarhetsansvar, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD. Syftet med förslaget är att förenkla vissa delar av reglerna, bland annat kring hur företag ska rapportera om hållbarhet och ta ansvar för eventuella negativa effekter av sin verksamhet i hela värdekedjan. Efter omröstningen står det klart att Europaparlamentet inte är redo att gå vidare till förhandlingar med ministerrådet.