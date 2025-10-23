Europaparlamentet har röstat ned ett förslag om förenklade regler för företags hållbarhetsrapportering och så kallad due diligence, alltså företags skyldighet att ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i sina leverantörskedjor. Det var det ansvariga juridiska utskottets förhandlingsmandat om det så kallade Omnibus-förslaget som röstades ned under en omröstning i parlamentet under onsdagen. Förslaget fick 309 röster för, men 318 röster emot och 34 ledamöter valde att avstå.
EU-parlamentet stoppar CSDDD – det händer nu
EU Ett centralt lagförslag om hållbarhetskrav för företag har stött på patrull i Europaparlamentet. Efter ett oväntat utfall tvingas ledamöterna nu tillbaka till förhandlingsbordet – och tiden börjar bli knapp.
Jörgen Warborn (M), ledamot i Europaparlamentet, på en pressträff efter onsdagens omröstning. Foto: Laurie DIEFFEMBACQ / EU
Omnibus-förslaget är en del av den bredare lagstiftningsprocessen kring EU:s direktiv om företags hållbarhetsansvar, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD. Syftet med förslaget är att förenkla vissa delar av reglerna, bland annat kring hur företag ska rapportera om hållbarhet och ta ansvar för eventuella negativa effekter av sin verksamhet i hela värdekedjan. Efter omröstningen står det klart att Europaparlamentet inte är redo att gå vidare till förhandlingar med ministerrådet.
