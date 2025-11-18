Efter en första vecka präglad av tekniklösningar, nya initiativ och hårda låsningar i plenisalen – något Miljö & Utveckling sammanfattade i våra genomgångar med Mattias Frumerie och analysen av förhandlingarnas dubbla spår – går Cop30 nu in i sitt mest avgörande skede.
Dag 8: Mångmiljardfond, metanlarm och urfolksprotester
COP30 En historisk skogsfond, ökande metanutsläpp och en massiv urfolksmarsch satte tonen för dag 8 av Cop30 i Belém. När ministrarna nu kliver in i förhandlingarna väntas de första konturerna av det så kallade Belém-paketet börja ta form.
Sonia Guajajara, Brasiliens minister för urfolksfrågor, deltar i ”Global March: The Answer is Us”. Foto: Hermes Caruzo.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Från och med i dag följer vi mötet dag för dag. Och redan under måndagen, toppmötets åttonde dag, blev det tydligt att pressen ökar både inne på förhandlingsgolvet och ute på gatorna i Belém. Samtidigt gör länderna stora satsningar på natur och klimatfinansiering, medan oron växer för att flera centrala frågor riskerar att låsa sig när ministrarna tar över förhandlingarna.
pPLQKtyEVcWzneBD7gJDSb7CGCaKkt+Tz7xl+DsVMq3PihXiB7J79WWtXuzh3oSBbuRDZGqsGAVIwJ35mHhF11VXwTXf3vKaLB0sICdoG9mmDP05uRKd5Bjuk+edyhbyg4FqAtmeC6ts9gs+035MDt8DAvx4Ts2fg8iep+iITv5y6SAAne3NjT1q+6Ag4nNZe5oovCLet66x74EBj8v3XH40jWUEurgo3rIqtpOD26if7IWlhXepzS/9iJNCjhhy43kpCscSao+TL/YtzJjllMFI223V/zNApy4lZC3oy1cqPW8lcKkakS591VL2SaxzIa55hY8i+aU2FO/BXn+3bJjEMtxot+U3knsZRQch1BHohjo5lEZCeFu32u0A2HGNTtM5xbf6B9Sw1bAQqwOyOxpQLk/Xs4NQ+PcfYg2CnzGUPO5bWnlFfnAY3jdjYNdPMRvx0Bub5OWP1IPnxC2QkFMLHlWItaYx2vRcp+TyTpn73pKW7Q7ELnGqUlPiYCRazQFbZkYZIBzOwVRGAfe4jRiQdE9JJOySLb4sL1pGbFvVpsHYhxARY0cmOesdv3Pj7VqpWQfdQxJyPmzwS9Avry2IoRFljyha6oTOp7LpJHnFOaP4LFMKHZpGZaii/8Z+zvAXQjoYb5tlfnPjQFMkOAhchlOBoo3t+kpXeYA/ll2y4+/VyvlPDi6IsNU8+XULvGVORqyHVwZbs8G/qSJUASwQDBPfCIX0NzylCR1Gkt0EIVw2g3Td1WYpexyKHF5ZaE1vuTK1ki7UlC/cW4bPkZqvcKSWGXE9cgJhsXXd4lea1yrjTdJxMbycoqucQz5COcqY0FLMjv1KwFmb+ptHkY0C2UWVqIL9ACMcRKL5R75fz0i+CpY18jB7FYOYaJdEDyzNiTGGMSfcD9m3mxJNuYt/lxsGA8qITxzqRNBCetBFqzIiUoUcq3yrQUGeAfE5Ic0sisS7LryOgn5uzOL9Zs/v1saCrdzMyID9cXNzNfp3y14KQem1fuHTuLsEA798VtZhGmF+UP10UvPwv24F7Qk9YEJzbSu0SEVJpzyzQq5+1gn+b2rI7Phjr0cgt0+009B0Fd0dbd10XusYs1gw08wUiO+pc7OS2hbLELEXj5hNCs1W8UCV4tpMNlYTyCwmVm1VQYp6YeeiMjxD64Yw87c3v6U+ZdbTckW24iLtwXV5Yvg+RkWA9TD0cuDYTYysJEtiE1FKqcDX/K1ldcIjMw5nWouYJ/Le5Yepnlme2jUlQvqKSw3wRQ3MdPjLW+VrgRf1mfTHKD16OR82aofjiByH4AyC5wSzEQ0YfWKHfkVZegaaAV28dItqetXjIgN1bvExOG9N7CNBbEf0wLwHrkmmvvdi8q3Ry8iNssYZ0eGH/KfPXjJSlobxztxBvE94HCGqoWls/vN+PfaFkfN5DzIWqEqbTNTe/yWHZQLf/DXW9fc3HJ9mrH4LVEJqsgzoEhRKzCoNqErNng0PdokzG2T0+ieuf+R6s50Ff0I6Lc0KmxdgHAfz6IxkR594bFBvVjQN/736bYOXtMCXMc+qteH59F86QtBKE8LytTzLw7W0Q+hjJ7yPrkxqt6VYCuKEhn1B2g/+y+C8/MAlqqLZLI7cad86YL+xoiR8AzdKcLD34zVGN8zJrQIdRAAAciLPh/3t7PULDXgPG4Ahz8l5IWwO+BuB4Fgtc19tt9P5rV4JZvSGB6/YqN88KdmxeHoESRXszf9SSKaeWA7n00eVqZsfarV4KYoHTh6xk9NHfkvjVyGWLBp2bDbRjjGuzjcZ7qIKwV7QyVcOe7p016vaOZq6rPem0rzNZqjsY9DM73YX9/oFe6woOuso3h+/SGBHBAeyi4dEBSfBqE4xAV1kAl4VxmGSo4VRwH/1XmtfH6YXepNjK5PuK8KDkJzzF7MxCu2l82eQmIIzwS7A5gOzOICIi3LKTBlmcTsyGEODhMsPkaXss0FfOYbecdQ/pjQMrC/HVmJ8KQdq3m4PIG4pih9tZK+pGyylgm6cOpgF/sWT90y8T675r+13mIoe30ebUijgR4X5krvR4658rY1HBu+6P/LVtqJlHdk0WA/yZiFn+46tDnmbKw7jM+8PtVMGvS3mxU6i0dS/kqPMUQI2CR5ZVaLh8uNYH5fFZjqvXaXu22II/dy5fZJ8nsE9qaAwkvjdwJvT/wyE6BB8VFu/ON2Z8dvHkZ/vITG7HjkFqOOos0Wh4+oTe/NRtaFP9B8PhE8/gyuMk8xMSsCFQGNxK8/8ovGn4hwKY7XdCX9JeUk39hYwq7L8NlkE71Yf8vFGdoH5/wcnav9pNX/g/Gulsh2E2y4qxBvJQ+68LAHOUOumipUiobOsjkA+eyXeyWwQPwBRiiuouQPipBE0DZfxbLkaUs3HhCh18LA6SbDbat7CptVlN6RhsSjvddDhtSF08bNLEjL8NMp9YBfoLZ45KoyVIsRoqcBLDd44aE6LzIhCt2AN+v+OEJjAmbnzRTJEyULiAtHJJJoEWcU3IPbidUoljS0TXPKiMI+oLe5jEpqHUoLvukkn6cNhvcQVmpGT5NfgDLtXkz2hIgmkq2YpbF80Pqh9GRPupsyJdj4Z4eA75x2IjwTmNyTceSWm6f9BKuQg/bZhO8TK4NuIPEfNnVDHQfQNArrr8zjEwyfQSwb6nJNTAIM8CPBVYoqZpcDHBmKEajYSPiIQfsl2QF14mo4PtaR2Mhr/PrrWwUCPvhZL3wDPBIcQEfu5M/R5rmNwT2LM/MNV1rjNsfMw862Cn1IWAySCboett4yiz4U1qeG1Nz60kRIF9Ep/zc1OzuzMI6FAHX+a37eTgIKm//INBANqBt1REYmY+GuwP+7eeAVXBHnM36MLy72Y4ZvJyljm9Iudu3dlTGBf8YWA0VoYRiT3grOu0SBEMv9LH4MtLWSuj2C2kjkO2HJ9HIQm9/zqC1jIye0WKXoNScdTkPHWdjSqCr9jEo7cgW5OuMlgNyrcDuKcbojN3+x0bj8BXKCLHeOMD4axQmqJxLf2C6GagXX7TbbU0kz7LeBIewDoFdZi3zHKeI2Rdp84G0ECH3qtFkRNrY98VdxwCmpEF1bG0sJ6otfhhVf3eX6xvPW2YJ/dRAgbtEspXNSNJywf5LNnO//yYz0LNUufvZx91TNHAEq6QjyyqCDD3kOIcWKPLoOMLriX+Djkdsj6XtQ4M9WrQDOzaDc3DKqaqYrOs/zrBCy5aAR5ndr0qQdTTLy/8tehPRyU4XDMX6Yj0cGfZzAnc1PEsLQs1btoxrVGTsbg8KVdHC6XwLmKfvjK8hjjY2VGubMGZpHQtitmkXZxTepP7dVfiJOWqPn+CxB4+c0wl/3F4+aLXw248Y5zmfqDRzjxp79s/PaX5UEpFBc0NUMY3dGiIflFjq2Dd3wgk9UP/SoPACIgzq2vihZtWwMPdsd7Oqg45cfqN08eiqP+XjNVDZ9E5GxtB4Z3iA2qqwc5gmiX0siZetruhfshrghN5JZwvQvkJ7uF9EexXyhbFJYnNefIL7IzxIE6a1Yd9ijzOa42A7ApBSAdk7jlgf7xEILO09ef2Q9Bc/RDYmbAH79fHgEub3aC/dG3XC9+4a5sJ6XdspOV9PjO/h+k/n8JmZ+KAV0byAP0vXyIggE3FU+9fAnncRYZfLls/n171JBxH9uV3f6KQLc7A/B1r191xKzLavvbv7Jnie6Xu9OK1Ky94OCkoQLJUwjIxisBz2rxHXjL/IXomSCL7IN425vfNsrcaXL3Z0vYWzBczBtPms9jTHfgBhQfuCW5Rx0RjwGFvtPaoomiBIC+gJQPcN0Iyosmd9nu7oMdTQVgspH7d9jUDNCRibB/FIDDb0KMbaGs1eYknk5D4Goy9uw5YlYR1qIrli6vYcaBek/5I2nNFMJfekt6gsvRom0+Qg2ot/ny+RaWYN1a6dtstbjVunoHwv4ORfeXTptz7T0YQEsng0oU4Srs7ZXu4WLqSVQTdFyLvo+TEMw7YYgWN6D1oQtF8i0DbC/ZBLBHMKhEgs3zImeuR5m2bwJV5U5MxUO7uGyz37krGsU5fXMWjuvcMlMySeiWndQ9NepcwhsLY3VyY30npSQ3uWWjltVFaY+iTNmK/6OobSydEYxZKplu7RpEoGuw9QEAP8DY7EGv+vtvv1fNFRlxzMDSnTN1GM4g7Jd58hGmZFVYHGmAxM8/OagTiymRCd/q1zgBqVK0KVVbc+NZdAhnJwvLePDlk29ojXaycSkfqsjhgOCt87Dm/Te5awr3hYaQFQ6U9NUZgb5IbzyfCF7972sBMqBQVz6DjcA7c07P5lAJgz2EJ+jrnrpjBUK9/I9vMRsnMvMVUBybXCym6YMFOhqVkNfpo22F95XKs0YPx0ZthtZDv4J5taZNz6Qf1W9CXA4qSxoMBunFgy5+zh2zX5r4AtnMzANNTZqh5/7AyYdV+SY9E7xlPRaL5tIIO5oZyDz+krWciYJQVE9Oe4sR5pUF62tcoSggATj1EYUp7WReBqnjdWYKtRQoKpAfbgq0qfk9qm/w0g2yoFQZ9nAm1Q5BeFm80nHnEIo+3LTYOw13UjKL/JfgYC9zPzwDRlS0U4ThjxR6A+PFBcMa6J9OW/DDN9mcSRUj+Kamigj819XM0PuI2r0tMLdUmEmqETEUXC1uWfJJLvmZC5cIeXphGnFn7RZYJyoFYJJPawXVOBPjy64PEIyos4GmHAlJnaSbapMJ406a1AekOUkB93wj4QxkVl+8rjwiAg4LVDHUUUAv0pXLMovjkOGrnjoGC7jNDn0qFdMbrVgdetrb6lm1ZAiNKF3UugHVqQkAODCn32tvs79gxZCkuEZ1MVRBoit7hFOz/q2+uGfyXGgluL+t5XeSmXkxmXnO3ly+2kJp85lJIZqbSOWZd19BSOfMbcjYTscBeNZl1shO/hDZZDXCcuw5ub/a9ZJdLloL+Zmh1fl8jqLPePpyq4jOAEam0iw7bZkM1vdj4+OGa/P0yhZDVphs0RFmfQkUJD9slW0lzrOy2pK0Bzc49uNJXduwv+tdN5jtNoZch0VT8UtEYWBJsOS6jZOVv9LRjh7M7xux5kIDdrPkygLAOukGZh0Dkz3wCEB3hkP5O6qweR1woXRZaVuGc/6dYkTOcetRcQxph75wtRUP+zRyAmk8FE7BWbcuYpi6dlTLfuUMbhkybE6mPTO28TCYHwjAap7Ibq6SIDbUUR6oex2/nKmnY5YhJOInUSxwkYu/wnr4eXbZ6HldrAuHEvmog9t6npFvFXQmF03mJfEiUukGAHEWBxbbfGMWG51R3NjQsSu4nGkGq4h3dDv3gPtEr7t8wsW4DCzrzIvCq/kXxpza5XytYS+l5iSQLTG3YfAX3xnz8TtVSNEEnInNjZxkP+zJ18eciLhhuSP/ZVJhVfS11wYpauLC7SUdpSoTx218islYG5wHvpau9hX4kcWkVVig7FUPPL1NJf4QjFc88hUpPsOrcHTbhckR6f0mIVCMnn/88Vuf