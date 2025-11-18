Dag 8: Mångmiljardfond, metanlarm och urfolksprotester

COP30 En historisk skogsfond, ökande metanutsläpp och en massiv urfolksmarsch satte tonen för dag 8 av Cop30 i Belém. När ministrarna nu kliver in i förhandlingarna väntas de första konturerna av det så kallade Belém-paketet börja ta form.

Sonia Guajajara, Brasiliens minister för urfolksfrågor, deltar i ”Global March: The Answer is Us”. Foto: Hermes Caruzo.

Efter en första vecka präglad av tekniklösningar, nya initiativ och hårda låsningar i plenisalen – något Miljö & Utveckling sammanfattade i våra genomgångar med Mattias Frumerie och analysen av förhandlingarnas dubbla spår – går Cop30 nu in i sitt mest avgörande skede.

Från och med i dag följer vi mötet dag för dag. Och redan under måndagen, toppmötets åttonde dag, blev det tydligt att pressen ökar både inne på förhandlingsgolvet och ute på gatorna i Belém. Samtidigt gör länderna stora satsningar på natur och klimatfinansiering, medan oron växer för att flera centrala frågor riskerar att låsa sig när ministrarna tar över förhandlingarna.

publicerad 18 november 2025

av Elliot Klint

elliot.k@miljo-utveckling.se
publicerad 18 november 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

