EU säger ja till förslag om ansvar i byggkedjor

EU EU-parlamentet har antagit ett betänkande om underleverantörer och mellanhänder på arbetsmarknaden. Beslutet uppmanar EU-kommissionen att se över regler och samarbete för att få bättre kontroll över arbetsvillkor i entreprenadkedjor.

Foto: EU-parlamentet/ Adobe Stock

Under torsdagen röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande om ansvar och arbetsvillkor i underleverantörskedjor, särskilt i branscher som bygg och transport. Betänkandet antogs efter att 332 ledamöter röstade för, 209 röstade emot, och 33 lade ned sina röster.

Bakgrunden till betänkandet är en fortsatt hög nivå av arbetsplatsolyckor, arbetskraftsexploatering och arbetslivskriminalitet i EU. Byggbranschen är en av de sektorer där arbetsolyckor är vanligast och där användningen av underentreprenörer och bemanningslösningar är omfattande.

Hållbart Samhällsbyggande social hållbarhet Transport
publicerad 12 februari 2026
av Carolina Högling

