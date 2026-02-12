Under torsdagen röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande om ansvar och arbetsvillkor i underleverantörskedjor, särskilt i branscher som bygg och transport. Betänkandet antogs efter att 332 ledamöter röstade för, 209 röstade emot, och 33 lade ned sina röster.
EU säger ja till förslag om ansvar i byggkedjor
EU
EU-parlamentet har antagit ett betänkande om underleverantörer och mellanhänder på arbetsmarknaden. Beslutet uppmanar EU-kommissionen att se över regler och samarbete för att få bättre kontroll över arbetsvillkor i entreprenadkedjor.
Foto: EU-parlamentet/ Adobe Stock
Bakgrunden till betänkandet är en fortsatt hög nivå av arbetsplatsolyckor, arbetskraftsexploatering och arbetslivskriminalitet i EU. Byggbranschen är en av de sektorer där arbetsolyckor är vanligast och där användningen av underentreprenörer och bemanningslösningar är omfattande.
