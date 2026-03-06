9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
• EU antar klimatmål om 90 procent lägre utsläpp till 2040
• PFAS-drabbade nekas möte med Ursula von der Leyen
• EU föreslår lag för lågkoldioxidindustri
• Forskare kritiserar EU:s gröna industripolitik
• Energimyndigheten: viktiga datum i EU:s utsläppshandel
• Kritik mot rundabordssamtal om EU:s vattendirektiv
• EU-domstolen bötfäller Portugal för bristande naturskydd
• EU-kommissionen presenterar strategi för jämställdhet
• Tyskt varv godkänns för fartygsåtervinning

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda
Foto: Adobe Stock/ EU-kommissionen

EU antar klimatmål om 90 procent lägre utsläpp till 2040

EU:s medlemsländer har slutligt godkänt ett nytt klimatmål om att minska unionens utsläpp av växthusgaser med 90 procent till år 2040 jämfört med 1990 års nivåer. Beslutet fattades vid ett ministermöte i Bryssel och innebär att målet nu kan bli en del av EU:s lagstiftning. I praktiken kräver målet att utsläppen från europeiska industrier minskar med cirka 85 procent, medan resten kan uppnås genom internationella koldioxidkrediter. Tjeckien, Slovakien, Polen och Ungern motsatte sig beslutet, medan andra länder drev på för mer ambitiösa mål på grund av ökande klimatrelaterade risker. Målet är en del av EU:s strategi för att nå klimatneutralitet senast 2050. Samtidigt innebär kompromissen att starten för en ny EU-marknad för koldioxid skjuts upp till 2028.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

PFAS-drabbade nekas möte med Ursula von der Leyen

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har för tredje gången sedan 2023 nekat att träffa invånare från PFAS-förorenade områden i Europa. 26 personer från Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Danmark och Nederländerna reste till Bryssel med stöd av European Environmental Bureau för att berätta hur de så kallade evighetskemikalierna påverkar deras liv. När mötet inte blev av genomförde de en protest utanför EU-kommissionen och krävde åtgärder mot PFAS-föroreningar. Samtidigt uppger aktivisterna att omkring 70 procent av de möten som kommissionens kabinett höll förra året var med industrirepresentanter. PFAS har påvisats i blodet hos nästan alla som testats och nära 23 000 platser i Europa är bekräftat förorenade. De drabbade samhällena kräver nu skärpta regler och mer omfattande åtgärder från EU.

EU föreslår lag för lågkoldioxidindustri

EU-kommissionen har presenterat lagförslaget Industrial Accelerator Act för att öka efterfrågan på lågkoldioxidteknik och industriprodukter tillverkade i Europa. Förslaget innehåller bland annat krav eller preferenser för europeiska produkter och lågkoldioxidteknik i offentlig upphandling och i offentliga stödprogram. Åtgärderna riktas särskilt mot sektorer som stål, cement, aluminium, bilindustri samt tekniker som batterier, solenergi, vindkraft och värmepumpar. Förslaget innebär också att medlemsländerna ska införa ett gemensamt digitalt system för tillståndsprövning av industriprojekt. Dessutom föreslås villkor för utländska investeringar över 100 miljoner euro i strategiska sektorer. Lagförslaget ska nu behandlas av EU-parlamentet och Europeiska unionens råd innan det kan antas.

Forskare kritiserar EU:s gröna industripolitik

En ny forskningsantologi riktar kritik mot EU:s gröna industripolitik och pekar på strukturella problem i genomförandet av den gröna given. Boken ”The Green Entrepreneurial State? Exploring the Pitfalls of Green Deals” har skrivits av 18 forskare, däribland Magnus Henrekson, Christian Sandström och Mikael Stenkula. Författarna menar att politiken i stor utsträckning bygger på att staten pekar ut vissa tekniker och projekt som ska prioriteras. Enligt forskarna riskerar så kallad missionsorienterad industripolitik att snedvrida konkurrensen och påverkas av särintressen. De framhåller också att klimat- och energisystem är komplexa och svåra att styra genom politiskt fastställda färdplaner. I stället förespråkar de en klimatpolitik som i större utsträckning bygger på prissättning av utsläpp och teknikneutralitet.

Energimyndigheten: viktiga datum i EU:s utsläppshandel

Energimyndigheten påminner företag om årets tidsfrister i EU:s utsläppshandelssystem. Senast den 31 mars 2026 ska verksamhetsutövare lämna in en verifierad utsläppsrapport för utsläppsåret 2025 till Naturvårdsverket. Om rapporten saknas, lämnas in för sent eller inte är verifierad tas en förseningsavgift ut på 50 000 kronor. Den 30 juni 2026 utfärdas de utsläppsrätter som tilldelas utan kostnad till stationära anläggningar och flygoperatörer. Senast den 30 september 2026 ska företag överlämna utsläppsrätter motsvarande sina verifierade utsläpp för 2025. Företag som inte lämnar in tillräckligt många utsläppsrätter i tid måste betala 100 euro per ton koldioxid som saknas.

Kritik mot rundabordssamtal om EU:s vattendirektiv

Ett rundabordssamtal om EU:s ramdirektiv för vatten i Stockholm den 2 mars kritiseras för att domineras av gruv- och stålindustrin. Mötet leddes av EU:s miljökommissionär Jessika Roswall och hölls samtidigt som EU-kommissionen planerar en översyn av direktivet under 2026. Enligt organisationen European Environmental Bureau är civilsamhällets deltagande begränsat medan branschorganisationer och bolag från gruv- och stålsektorn väntades delta. Ramdirektivet för vatten ska skydda floder, sjöar, grundvatten och våtmarker från föroreningar, men i dag har endast 39,5 procent av EU:s ytvatten god ekologisk status. Uppskattningar visar att uteblivna samhällsekonomiska vinster kan uppgå till omkring 51,1 miljarder euro per år om målen inte nås. European Environmental Bureau varnar för att en försvagning av regelverket kan leda till ökade kostnader för vattenrening och påverka dricksvatten och ekosystem.

EU-domstolen bötfäller Portugal för bristande naturskydd

EU-domstolen har dömt Portugal att betala 10 miljoner euro i böter för att landet inte har följt EU:s regler om skydd av biologisk mångfald. Domstolen beslutade också att Portugal ska betala 41 250 euro per dag tills landet uppfyller ett tidigare domstolsbeslut från 2019. Enligt domstolen saknar fortfarande 55 områden det skydd som krävs enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Bötesbeloppet motsvarar 750 euro per dag för varje område som ännu inte har fått tillräckligt skydd. EU-kommissionen väckte ärendet eftersom Portugal inte hade utsett flera viktiga naturområden till särskilda skyddsområden inom den tidsfrist som EU-reglerna kräver. Portugals regering uppger att ett lagstiftningsarbete har pågått sedan april förra året och att landet snart väntas uppfylla kraven.

EU-kommissionen presenterar strategi för jämställdhet

EU-kommissionen har presenterat en ny strategi för jämställdhet för perioden 2026 till 2030. Strategin ska integrera jämställdhet i områden som utbildning, hälsa, arbete och politiskt deltagande samt hantera nya risker som cybervåld och hot kopplade till AI. Enligt European Institute for Gender Equality kan det ta 50 år innan full jämställdhet uppnås i EU om utvecklingen fortsätter i nuvarande takt. Strategin innehåller bland annat åtgärder mot könsbaserat våld, insatser för att minska löne- och pensionsgap samt initiativ för att öka kvinnors deltagande i forskning, innovation och politik. Den omfattar också åtgärder för att förbättra kvinnors tillgång till vård och stärka jämställdhet inom hälso- och sjukvårdssystem. Strategin presenterades inför den internationella kvinnodagen den 8 mars.

Tyskt varv godkänns för fartygsåtervinning

EU-kommissionen har godkänt ett tyskt varv i Emden för fartygsåtervinning och inkluderat det i den europeiska förteckningen över godkända anläggningar. Det är första gången en anläggning i Tyskland tas upp på listan. Beslutet innebär att varvet får ta emot stora fartyg som seglar under EU-flagg, förutsatt att strikta krav på miljö, säkerhet och arbetsmiljö följs. Samtidigt har godkännanden förnyats för fyra varv i Danmark, Estland, Litauen och Spanien samt ett i Turkiet. Tre varv har tagits bort från listan, bland annat ett i Finland som inte ansökte om förnyelse. Den uppdaterade listan omfattar nu 41 anläggningar, varav 30 i Europa, tio i Turkiet och en i USA.

EU
publicerad 6 mars 2026
av Carolina Högling

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Åtgärder som effektivt minskar matsvinnet

42 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Portugal böfälls för bristande skydd av natur

37 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Trots löften om bättring: farliga kemikalier i Shein-produkter

26 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Så kan odling stärka lokal resiliens

5 mars
Premium
Teknik

Så använder Växjö AI för att spåra utsläpp

2 mars
Premium
Karriär

Hållbarhetsjobb utan att gå sönder: Experternas råd för en hållbar arbetsvardag

17 februari
Premium
Krediter

Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing

9 februari
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Myndigheter föreslår nationell plan med 201 åtgärder för naturen

27 februari
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

27 februari
Premium
EU-svepet

10 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

20 februari
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

10 februari
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

10 februari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Dagens M&U

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Karriär

Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

16 februari
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari