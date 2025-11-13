Lönetransparens blir lag 2026 – ”Stor regelbörda och risk för fler tvister”

TRANSPARENS EU:s nya krav innebär ökad insyn i lönesättningen, skärpta lönekartläggningar och utökat rapporteringsansvar. Samtidigt varnar arbetsgivarsidan för mer administration och ökad rättsosäkerhet.

Lönetransparens blir lag 2026 – ”Stor regelbörda och risk för fler tvister”
Anna Nordin, Teknikföretagen. Foto: Pressbild & Adobe stock.

EU:s nya regler om lönetransparens ska börja gälla i Sverige i juni 2026. Kraven innebär större insyn i lönesättningen, skärpta lönekartläggningar och utökat rapporteringsansvar. Arbetsgivarsidan befarar att reformen leder till mer administration och ökad rättsosäkerhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

När lönetransparensdirektivet införs i svensk lag får arbetsgivare skyldighet att öppna sina lönestrukturer för både anställda och arbetssökande. Inför rekrytering ska lön eller lönespann anges. Anställda får rätt att begära information om lönestrukturer, lönekriterier och hur lönesättningen motiveras.

PK3cmGGaXekBWvqrYBXxAZP77QyaK7WAsFJL3h/Y/Ciy6HGmvwucR9A8XXDqJxCx/4XeQs9bHh+/PZMVEXSEsy+p/slgT1D7n8Q29NLAGboxPCZjtlgKdK7ylGfGPlQrxb/rpsgJN5BDNLhNWp/apmtKQmGWFReGw5E4LmPA1PqDGRcIQsUsc2b3tj+9Xh1dOc1UDI21zQHNMBReMmrtMk/9vbpoF0DSXyspdxRrvIbEABqtdE3gT9kFRmAEO0+BqRtETK1vLdSmIDJeZiX5ylZwLo2aZdUqAexY6Ie439p3IqVuNN/6qhw4lpsTNBjtx/cvvkeY7TxR6XAAfRPex4k/7xr9UesNtVMzBZMkGqw6UCWDAvhAS2SeUZ5qrdYv0WD/sU3l8b0wELbAh6u2XgoMARhFvSUcSXajBhxMM1os5arbOh/oI9iYm5M1P6Sd3Y4DRE/z+azpfRZ5JteGN0qqFJqj8/JRvgjVX+fD54Y/NKGpbcn+cHYyjFi9n6d9EZGrWYp0+Xz5oq/oPN2GPxy9kSS+7LczsoNYuUN995n3rhCPGgUchX+dZnlB9YFfbwKChE8Am1VzGAPhgNhVl4tFxCaOoFKa/W2XmlZ++/GESPmPodr7gre+8727rYah2Yqr8gMBMdZanDC2Zej1zY33Rt+HOqr0JUkOCLNTinkEo8JDZ/4yG9weksy5X7P2W3piPiogsHodLFw5m7Q3os1P8L9fwDGnKBeknfx0De2RiVei9R3XtFNYHbqQU1Oa10plE26S8LdfFUtbS0WhPhG/GixMoiGIsWwRf7kBuITgy4dZDHnLl0x+cMoRCQ7EEC/sTceodQoo9BKVdFeJBdeYoKOl1Ajtpi0Wd9QexF5Y6lx1pjs0O43pzz/u3c7LZd2EoBv3e1dKsLS815Eg/4ASITA2u/96uabU7Oh7EGeqOdrxCMVYyzb8xrR5Aj5XZZGDtYbOau5IAA27G+CQVRDBI/vHXPIdWVlGOP5t52dCfvgPtXK5vq/ncCHgwGng+18wRQVTrXwrRNxD+QXe8KwsD3fteDkFYrI9xjpKnCkSnaT/HUfWaICFyqM8ZzIqqhmS8l2D0IQx3d3HiMcG9+9SF18ASuAkeaNTSqCfEj+xOjmLI9svtnf6BLXe8l+5kF4hNaOl8g8zrVIJwn2hLLAYWaDrvT61J2BPfwIqK6V8+nKiPAqsurLOqFTT88tbdH/RQte/dQx7daMf+AlZPbkMUBmwfnEPttkXgffKZ0WdWb0ihduEiARizxSZ1q10z6jZHXzUkSLI48SPHmEVvupfIU6SqUGRknnRlRqT4e6acbcf1vo+hWkfm4aMTjtMniFiCIKLcYt2UhNdh6r2DWwcNqrJJKxbpLMZgDGHCGlprKpm1fZFobmob7b9ZgUW2gUiADeWrioipORCFBrTaDME7MXN+p7DSzWosD9JvxLUk+IPctQkdlbb/mlyXtKZNW2cMDtTEs/5GwCiVcN37tb2CMe+gOZ0UVA3HzZaUkt4RFbo4c3//t0jeRAen3Dbol7yogruLp8IWQZ415/qXwClixVoE7dX2GVb1TMG+HWVLm0pMhjMFzpb2Z5F8BaeyuhKBb6e6z7rB3mksFj+/M54gpRmnAXzzRQgR+pquiw2PNhqnWYqF3Ed6YpHYUhB++oq5liDEbGU1b1ZSdvnuigQI8zduTr/CIHUNsbyYfe0yi/jetkv8R50DIiNiE2UOYKzoqNR/4BtfGuajyDdcBEG1YEvIN99w/ENAHbOQxb94HJ8kPhIfZf7Gfw5KDJ2C5CCdUkvCCScg7SPm02+D6JLTc2ommnTa4wnVF3FR94o2UvfCrYGE5ltdSVospgVWJejKT7hZ9GzUmRytNoVqdgvRf5IbDNBG2FZ/heWyLdxbIEeW1QDKCw0z57iyY3t3MwxJI609MfDnj+TbAXSikXYZEkFtETnWN0HltwUU3BuKh1Ck7YFXX5pNxQ6e/VKlGgkn8u58LEBKMk+mJ377Yjj9bj0Mp9qDYhvz+SP8lvt64BbP1Es3LNYgwT/Hu7nnJgNfH5asAuyAO78FrsK0SJEP5CSLx/30BtKpvNkXcY2ti6qtMNwKlbi1yLjJVIVkSOwGW9/JJzy3cd8BkJeis8qibbfK2YpgxxJnjq1q+2g8xR59Ix8RDwHFtuOtAPHZETNc8sTiX6pYiCx5QOJEhLLQPSeFJOQfpZR+9oMVe/pwxHCamfUwINAXD+CXfJxmRtZhzBq1WmvvTwNc5X2vN6eJsWXpX7/m7eXA/C20d91h2yVbHnaeckCvJ2GbUNhdRwigNPe37ITKj1Nr1bi21wbX3xlH3iYWuzuDy9QAkBieopfbqnKhMLXmN8wXq69h7mR5dSxCV4nPVnxsSd1H7AzAmlDqP+D0W6mYOMbXD9DQrBBSUj2Cjcr45A3+/QFdEPEl6rzXzFHVA95a8Xj1r8oulQ3wutz4Zi948Vv7N4bBY/Bz1SrKRoI3RR2JPq62yFx3PNJ+Z1BJDY51YcI5Gj+ijMcZo2tWn16YM0ZKErEzZmzMMS+XiZbon3ywc51vE0/H+GfSjoambDx/oBzQpUl8m6gOhih9VqpjkzGaggsFkQ3TqthFcGw+FIzFnQuhA8Nh+FHCYzUNceiEYNn8y1RqTkbWRLU1FH0QwRiFBZHLCi+Bp1TLjB4yImitUtkU4lAuWD0AhAqN+5kEOP4BVEpGomycRxTXl/JEFoJNRCISXDQDk1BGZY4sH+cQ5JcezeDVhjPtJxATKxNuWXjjmBKn+s2vPQbny8+qOugboiwXhrg2Rw5T16d6RS87dXVj1sOyjeTZWk/Nr2DoHo39Mugw99eE+jlpLKK4CVLHgr/f5Wm8ySz/m0PEcmsW8hcHP181kKCfhNrBDcSyJ9Y5VqB5/pN99LXpJ7+MMPpbH0XuZ8WETn5cuCN6pk1unsVC4xrO+yffZk6i5KlXosDr8ry78xRRzqOmyVhMGMSCcADlBGtIxUp56VDKLiC+I4ODhWONnoDAXmTD5bbZV8ImNDX+NHyW4/P+41s4ATSepg4mzOg9EYo6YgwpOiV1tIpNDTCydxm5pNbJWOj01CSXlzIn1nShcxyS9fzN5LJQo5Sq0kB6RltnMxSHYeZx+/F63EBlldjNzV8RUBCl6PFf4kTUh677892aMOJ1Ividc/iPWQOoVlZ1LfSNx94IH+j1H6MIRrhVhMblencKmkswxBuqYVsAeKVPBLzeeB0FVjGk/jUuNzizBJ6KsXWm7J48ioFE7l8qzmlH3NxFXfhEPkHk9kZ9gO/shNqN/bOSKM5tmJiAY6w1i6hWN/qWlbL42zkqY0d1fUIn5amvbDCrkaGc7JUze1EHUmGo4RqajxCwVzhVpDW79ZPWXGf2+Z6Wzv4qcc7dgCNxCF9n/oApUB8xTDMSMkuD07qJorNTTXA3Bwp6t6GZNexuoAMq/tQ+IaACRCeEUT2BugfLb/amlQ+X5MgIgEAVg/VJH6Ut66KjSqAjpsPofLoXhs+pQSCeLB65iDsUIoruNMZVoVrPDAKoMfk9OulJmEAJ/QOePIPlXeb3cw8A99q0Dc3Jvp2CQobyjL/rt/6xW+EAUCe+p2EFqDa758i2+UJanAn7rXP4eSgg69uh8WVjjEhwDSc+RrtUP2zaJYbIwpt2Ti8f6QHyuf+bdJq4gaFD2UH4PDX7dYjpFMtwGm0rSNhSG6pTZdayPlWc9wuM5fsaiFc1ZI6Ah1uGKBDhUlcNnRYuF8HYWdTBoujxK2VcrcQg+1dm3u4ofpN//b6jddhg+JH2O35jRy3n81pG+edOknWMa2ge2kC7j0l2tpUi45OdFGa9u81u1CK/6q3aF4tDvLLGd+UTBKF5AncspmG3VgVRa8X+xM6f4NSRmWPdOypyZhQnAvbde4GcAdnKnBYWU5uMOMECdf2mEH6//FkYwtVLiggQ4hD08gItml6yLe14CYo+aYtLepjrdS8ozCVgs9eg5txacWkU7znXeJCAAWk0ZZbxOJNb0dE7z4O7YdoNeoccFLp5o0JBqfAlsPZAGaAglKjJdOgAsVOJ0I74WwHvtF5IHrhc1ScrJ46spqJjM36KWlVdDOC73oe9wr+wtFxoFUWJtmXUc7c+2Q6Cq6XhWqoUtnzuh0fvH+SG9oeqIviG2ya2ONri+kOqAnkNrG2bV9lVrN6E4SFjVXCZBGJ9uxkjUKRX8bfBt+Rxwn25c/7qg1Cn1j5jPOEoQfc3PY3kR3eWd1KmSZoeAQQ9ZSEoTOvNmOE3Kr4fBN4wKchJeFIsl/UlTjnnqpuZ9kdPoSSeCXJyiofm3RVkeS+9ZKju5E0G4zbJlc32l45raei9jPwkKrEc72Jvrg9Sf4qiCf1xKawlbbXSjp/jyRF7NNzqYaJtqTdc/6T2TIRWvVUaHO5nlMuR/HL6i4nsat9Q2+RHE7JaPo9JaTXDII7s2rDc/yIozGNo/KWNhA9hTaDE+o0SxNTsftyQDPMeXRLPCIfr1oK8S2ochJDL+tSYl08+wxgkheBuPXeu9xz9NUVLeGKy5TqbL/6ibNU9yh4Fw0rwMtmDMeFn13msjMcwt98U71PMc8Q412ggEEmWcU+4Uw7Bscs3FIuG/CJaVmoD7qLgt937dpnfuIYB9nS3L9sg5YXJLb28ndrK1xhRm8y5omefGOTJq/iBy6IvsVNJLoy8NjMTzv4OPga+4RUZJbBmty9839UPjkc2dPgT/hT+2AgugsK3jcqTXJzQ4Hhz2uhk2lnNN/BrRzAZLpSlvyWM5xT6RbJMvs1k4UMs6E3P6Jqbh4JRhrkDJDRuygAFZtWyE18nv8idCe+7GPLdXX9cLNTzf3YX9NT2c1UCIk9Hz/4i4g58+6Gev1MSUKaP+EE7iPMgoLRHu/i/LlKsaFW6pRVzCFRwbsNYeatnfe9qmGU/MeDFoa8zVFfaJkFglBtd3LcWr/iQFAsyY1NUcsKa0kPcuIe8bart47KqmkpN/hG/AXdfHer3kusb05TeKX5Xtpo2EmvnqJ3jzfsjL2nLBDxwL5Ni6Aqf8ntPgcR9nB8ou8TH3tcDy7IBw8MjTa3IXNrRTfxcxDh4vAZeJbcEGLVdMFuuOGs5/8Pv4kSP9UL+6bfwS0kLAHtoZvvh1CTNhzRTg+m+84fjtz0M9sp8b1gByAogUnfEOrBis5U3JJc0YQ1DVR/moI8ZUQNri0tCH8Yh1PHmL8Pc0YDRyOVjl81yLm7OMgjgDCoWnIekpa0ULuEza+1xkp4ZUVUuoohKql6NYw5u8XkVy2SAa85LNTVTR99yUHulD6HTDJlu8fRPo3rsYSOyX9eJT36P0J4MXNYDRepe56LDwp/5Ae6D82QifnLN4CcwvMwK2N70xBhalLlXIkLPoltkKPH7SHFOQinSCOOBfeI6Ot9RCh6u7nmCc2cxy9uN44MUX3F/Si6cf2i8ROGZOQDhI5Ze1/hxUvPs7lWrLq1vdRrsTM0zrWuCn40hQpMk2r9HM7VSShZhbuzu45/711eRYew2E4dqSQ/Xl3KkCBko6OJa6YorlKgWQ2NeZiIpMecaKpxJoZMnkaR3PrsK2ZewPhaWSXFLbFC/mu+Jae+gkJoXFEIONDsYAsrNOko2YiiWS5gSHT2F4T38C3If5B2UDuuYHJQg9A1JuMF0TRrLzMoccekepw3eAfDSSCv8pJhOTAdh6krFjIYKzLCw4WA8iTfwQyCTpV3pdj+Ji2XIbMahJw5qI5gDWbzvlpNStflq7U1v/BNhPFbl+RWNcXs550q3nlKf+7Jmnz8mJZURHezTJJW7UWyj525Un1NievJE+H4FQl6bIXDI8Y2gKMk/yjMywH5LnWZf5WaQZVrErMA5i2fNtgG7gKH/CtJv2pi9z0uLaXB/seh2LS7UdaZ+L5AQ4W25iSEDavL9F1V0xVuvI8h3jeBna99bea0VaTonbbnS9m9RzxnJonBSur0eBSlFWTz6HqJgPKvRqAW34DxeptBAoucpfvdohvBeWGK7QnkkJYWIvIgIAO0Mb6+pOc15wEwssklU2bsmET2mdIYhemlNAXBzCuwX+o8hyFfMbRTCqLddO5q3MVw5dM8qbvWGKTHkzIqkXf9TEARodFXYUXJk2zHws+E05w/CV1rW8UCV+A/GrOklnUG/WJtro3QMchT+Ps58b2DIkyqf6xjyt9ElJ220RXCcXv+MjwH+Qjwa040Z9mJgGo06z0EpoMJLEM8+rTnQOCyCyw3pE3X/zcXZdhXC2r5gJ5GgID08O00/IgmRgmc6CD6nGaQj73ZVs3qtyrCqT94CBhBVWo0Z3wZJtte0KIkOi4TnQ3zqpTv8gjx5CKPHXBYcTIKdClEm1hlQETY3L+UGWmCWSgfoCB51WRRSOCaG+h/iARvJGA6qXgnL+PuayUJNWMCgqFjbsVgjKITsYymMVr9taCZxzab0oS9m46TOqMuFIkMJtj/4NN3GP03bMP5k50zKIEP/zlyWDJfD0LDJdmQFudkBD6Q1rFXVzoUjwVL+HUQznhTH5JYdUwiYpeFMyiPyrtUY4LOK9WAB8mxtGqLKf57LsyR0B1ogYfXPNvJ/5rzRlaQ5zdM36UcBwBWb3z56E9yWgYhwKmvIcBmT19fKarZXMJceeo27Rve8KiWAjv7250ljEIHoNrzBthNCp5mjT6lmzRp2H2Qr5UoxoAo6f0qsD4HinpsCkFoFwWLNB//czPwnf6dqJvPYNg/wtyd1/+XE6LXklQuiTuS36rOXascC2FmELyo3ovGDOmjtbKsVow/4iahVAObDHg0vfI5e6ipvAz178xZAihjLdek/pkUVX6f9HKFn3V2Sv8bL0W6toFt7xL6qYhO6BLNoSuyirmXDIGymLn4hchR6flbjoO1RWK1RvJB96lWJjzffxyg4TBKVjac4f2w+ec1ccpXMBgvI2iz/C4V9pEWPBCLIUwwOmgmY3CQGUe6GOO2q+DpopwvMcxa8SETMjVFlfim4IRg+SFUHnGcuyQozY0U3CK7qPh2lIL0G3LAPfk6xqILHaorwmqz9YQOXqW1QnZnCXyQgDfPbtz3PkmgT9tRKbGCVSWxR7cWH8pIo+Wfo2082X3qoHIv7h0q2pu38PK/+XEcaOCTHPHpiHCHRMT/tKQzgG+ZuSj3oCVhddaSb67uRe9xzRyxOYu7EIuV1aveAs6jxwOuW0i7iLCev58t4WEzIoM/LeJHRBfnkYLyGahozT29L5z1YFZzweRGEF99LSFRNvpcfSqVF8Q+NxFRekRy3YpnaSnHHDmULmFvLiaBA8+VRTuPpRi0qpqvbm+V44YI6O0o8Q2ckVb0IpyCkKWd8Fw1acnOwqvBNnN1blCkh8jeoFsjnTR1Vh5f0NiaR9p3vG4l09pc9SZEs4PQQ2iseuWF0UpGT4/qLmXeEqNfbmj5ESguVnAxwgJm6hUJVN74aei9zmgM63vX4GvzypMfyX8G9xS5SSOfzSTMDXgnsi0QVbO7NdiC3AcjHasc3IOQ67A4odrpOnrn6zyHodHM+2hLwuS2K+6GacdE6sOrTekXFvyY3qJN8FvKoQbjh+7VfxdUfSMJcK9FAdjpoS703CwUgPLWnq0Kp3QQkPpSFym5Q3slvAZRtiTnHtgG4krq4l5q4qdwtGDUD6EOSI3QS9rukMAaC035kFAXseZfMrCTO8VngNncLg/Pbw471OiKjUBiVtYx+o2FhIMP87H3ABGThYhbfBa2b0JJyidQuLWrqTuCGBjYbslDcvNHoLxaTGJlcFJRXVH4XFddVgpTVOLt7mf/KfdbAwokLCyrc32aLAcSj4O9uRKQB2OKM4ELbI8Tnl0nii7FLR/50vRX0MCNYJ2xFRzzD9ZZ1AQR4sJvS0NX4DEg3d4PMeqKP1+7bGTfsel6REb2Pt1QPplEK9aaDf9OYnlTrl6J42Y4XjfPwF0+pmoVf9ul6nquOaiVQAc2YWrYRj35xrSPYHgf0WakbEU=
EU Hållbar utveckling Juridik & Politik Politik
publicerad 13 november 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

52 minuter sedan
Premium
kommunikation

Nytt verktyg: Så kan reklambranschen fasa ut fossilkunderna

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Klimat och hållbarhet i fokus i EU den här veckan

2 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

52 minuter sedan
Premium
TEMA: UPPHANDLING

Överprövningsspöket – myt och verklighet i hållbara upphandlingar

4 november
Premium
REDOVISNING

VSME i praktiken – Danmark visar hur

4 november
Premium
Avfall

Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet

3 november
Premium
Klimat

Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

28 oktober

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
TRANSPARENS

Lönetransparens blir lag 2026 – ”Stor regelbörda och risk för fler tvister”

4 timmar sedan
Premium
EU-svepet

9 nyheter på veckans EU-agenda

7 november
KLIMATMÅL

Hårda reaktioner mot nya klimatmålet: ”En katastrof”

5 november
Premium
Politik

Reaktionerna: ”Viktig signal” och ”olyckligt”

30 oktober
Premium
Politik

Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar

30 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september

Det senaste

Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

52 minuter sedan
Premium
kommunikation

Nytt verktyg: Så kan reklambranschen fasa ut fossilkunderna

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Klimat och hållbarhet i fokus i EU den här veckan

2 timmar sedan
Premium
Kemikalier

Ny miljörisk i svenska vatten – SGI varnar för oupptäckt förorening

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Järfälla utvecklar AI-verktyg för hållbar samhällsplanering

2 timmar sedan
Premium
Klimat

Forskning: Varmare sjöar kan fördubbla metanutsläpp

2 timmar sedan
Premium
TRANSPARENS

Lönetransparens blir lag 2026 – ”Stor regelbörda och risk för fler tvister”

4 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

Verktyg: Globalt ramverk ska hjälpa företag mäta och styra cirkularitet

23 timmar sedan
Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

52 minuter sedan
Premium
kommunikation

Nytt verktyg: Så kan reklambranschen fasa ut fossilkunderna

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Klimat och hållbarhet i fokus i EU den här veckan

2 timmar sedan
Premium
Kemikalier

Ny miljörisk i svenska vatten – SGI varnar för oupptäckt förorening

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Järfälla utvecklar AI-verktyg för hållbar samhällsplanering

2 timmar sedan
Premium
Klimat

Forskning: Varmare sjöar kan fördubbla metanutsläpp

2 timmar sedan
Premium
TRANSPARENS

Lönetransparens blir lag 2026 – ”Stor regelbörda och risk för fler tvister”

4 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

Verktyg: Globalt ramverk ska hjälpa företag mäta och styra cirkularitet

23 timmar sedan