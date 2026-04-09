EU-kommissionen medger risker med nytt förslag om bekämpningsmedel

Dagens M&U EU-kommissionen kan inte garantera att det nya omnibusförslaget om bekämpningsmedel inte försämrar skyddet för hälsa och miljö, enligt uttalande inför nederländska parlamentet.

EU-kommissionen medger att det saknas garantier för att det nya omnibusförslaget om bekämpningsmedel inte försämrar skyddet för hälsa och miljö, enligt Pesticide Action Network Europe. Uttalandet gjordes av Klaus Berend, direktör för livsmedelssäkerhet vid EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa, inför det nederländska parlamentet och motsäger tidigare besked om att säkerhetsnivån ska bibehållas.

Vid en utfrågning svarade Klaus Berend att det inte går att bevisa att reformen inte innebär en försämring. Han uppmanade i stället beslutsfattare att avvakta och se hur systemet fungerar över tid.

Förslaget, som presenterades i december 2025, syftar till att förenkla regelverket för livsmedels- och fodersäkerhet. Kritiker menar dock att det i praktiken kan försvaga nuvarande skydd genom att göra godkännanden av bekämpningsmedel obegränsade och ta bort återkommande säkerhetsprövningar.

Sedan 2011 har sådana omprövningar lett till att 54 ämnen förbjudits på grund av risker för människor och miljö. Flera forskare, jurister och organisationer varnar därför för konsekvenserna av förändringen.

publicerad 9 april 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

