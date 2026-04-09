EU-kommissionen medger risker med nytt förslag om bekämpningsmedel

Vid en utfrågning svarade Klaus Berend att det inte går att bevisa att reformen inte innebär en försämring. Han uppmanade i stället beslutsfattare att avvakta och se hur systemet fungerar över tid.

Förslaget, som presenterades i december 2025, syftar till att förenkla regelverket för livsmedels- och fodersäkerhet. Kritiker menar dock att det i praktiken kan försvaga nuvarande skydd genom att göra godkännanden av bekämpningsmedel obegränsade och ta bort återkommande säkerhetsprövningar.

Sedan 2011 har sådana omprövningar lett till att 54 ämnen förbjudits på grund av risker för människor och miljö. Flera forskare, jurister och organisationer varnar därför för konsekvenserna av förändringen.