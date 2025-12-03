– I dag är en historisk dag, konstaterar Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, i början av presskonferensen under onsdagsmorgonen från Bryssel.
Historiskt EU-beslut: Rysk gas och olja ska bort – Detta händer nu
EU Efter nattliga förhandlingar i Bryssel presenterar EU-ledare vad de beskriver som ett betydelsefullt steg för unionens energipolitik. Det preliminära beslutet markerar en tydlig kursändring med potentiellt stora konsekvenser för Europas framtida energiförsörjning och relationen till Ryssland.
Från vänster: Faith Birol, Ursula von der Leyen och Dan Jørgensen från onsdagens presskonferens. Foto: EU-kommissionen.
EU tar ett historiskt kliv bort från sitt beroende av ryska fossila bränslen. Efter intensiva nattliga förhandlingar nådde Europaparlamentet och ministerrådet ett preliminärt politiskt avtal om att permanent stoppa importen av rysk gas och på sikt fasa ut all rysk olja. Beslutet beskrivs som början på en ny epok – en där Europa för första gången på decennier står fritt från rysk energipåverkan.
