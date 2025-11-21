8 nyheter på veckans EU-agenda

Skogsskövling, strategiska råvaror, fossilbilar och nya EU-krav från MP i veckans EU-svep. Foto: Adobe Stock/ Miljöpartiet
EUDR skjuts upp till slutet av 2026
EU:s medlemsländer har enats om att skjuta upp införandet av avskogningsförordningen EUDR till slutet av 2026, samt att öppna för en översyn av reglerna under nästa år. Beslutet togs av Coreper, ministerrådets förberedande organ, och stöds av en majoritet av medlemsstaterna efter ett kompromissförslag från Tyskland och Danmark. Förordningen, som trädde i kraft i juni 2023, skulle ursprungligen börja tillämpas i december 2024, men tidpunkten har nu ändrats flera gånger.
Den nya kompromissen innebär att EU-kommissionen senast i april 2026 ska presentera en rapport om möjliga förenklingar av regelverket, vilket kan leda till lagändringar innan förordningen tillämpas fullt ut. En viktig förändring är att endast den första aktören som placerar en produkt på EU-marknaden behöver lämna in en så kallad due diligence-deklaration. Aktörer längre ner i leveranskedjan ska endast vidarebefordra referensnumret.
Sz/DgFqTZ6eR+NVhGy3NonaPH1Kj5NuQ6+TcGaBYj0hC+XNdjsW8p7qY74TEpH94zxMmLa5bF8HhWhcoeZB5QhSqP2S8MjsZSGxQULnU79IUDLdEFhORh1tDC5BqondyU71mOva4ueSQkTVOyG+XoXVq4Q5Sy+s1fas6a3NY4hTOE+pcVC6JS+MogHX4AHJ4BN/FwT1LQ6TeGONGdACjQLtxtLiGfJX49hasOkNvjq23hDaGpvFBTaEzBD4BTa7aa+3hVvriNz+W3Xw4r/eaUJsuIYZlBd7ODgy6XQ3U+pt/IUA1EpkCTP/xDDZelYBU5FVZBOIvEA0FTeIAJlOkCRoG+omru75gQLxoD9Eqz4MRTnMeeJEl4kGW+pL0REDM2sBpJKbzen8GvrAIacOZN+Msl5mQofzj9okqXccxLKz++l1JlJFv1XWdKxuZBelJW1lk+/XCP9cXayG7IG50Kw4kNEkpZiD+TF7mC/bKLOCGCwwoV6LXvcq/5WnmN5qTN4B8vLRg0TV1meT5rxcAeB4n7Yh6fHHuRRN4gae+f9YUQQaCrARZMO3iWmf4vnUMG4hq/0jQpOzsw2B3mAyMOYKFuHHZphi9gUfdeNYoXWo8X7BqyLOG4ABmPbRToHBXwnL6UfGkE1GvE3/Xpz6d7YFBlNzfmq2jM0vnvTMGr7D72YxJOpgYoGkh24fX3ygyoiGnasPlK8Gu2oWbyqoHbNVelwvoxVwaWMoBqDVmWl29zkyAI1juhEjMMFD3FYoXSHt+KsbTutjVN6kXgTv2Ca/CUV0PZokubyxW+ebbneOEwr1QfCV15BhDuLKECK/N3FVifrFv+1S3ym2YcBanmdWGlrIeL0e3+9H9LB7XCPM1VFPUQiCST6kuvTs4okvwZVLOgYM8d+lPlhawfbFoM3eAcFbxeHFe89HwmDJ9URfPcNFDI5nCBe6LNCYvP4hmn4AFSWyd1Exu/ETVdWQHFHZLgA6SQhC8Zw/0J96I+Rgyx7B4/65JU183orRetc/B3uY/zlLXB4lXWb8QbttvoYzSIbR3y8T578K9NjpypuvVuk7vktwQVpMpFuQaqwJZnU2X+wqrgtHLqWHtdiyS54LXOC9Hehk0EBbjSCWR5ox7CEAW5YtKXHX6HDj36+l4J6TmoMxcwwiEKthNOY7F89b3S4xRjOU/PG7UKyZaK09Fv/NMP0trj7LLFBp9OTeEmNeQ5ETdmiJ8ok+/LzWEp2X5f8vuudSh3JknTyMk3FYf7GmI/WviNjZjmNeOnPs1pm5mxX6gqeBPXIgqPqiFlocaZjrDOwUhGzfa0wSW8RDv1KNk6po7nD5fozp5TtuqdWuTGsiejLtvHq3SHlBbm1V5jGEMA8bFL8rtLN+0yCHptwbvSZr03scwBo4hshcJjNFU9UGW3noA9ZgEDlen/KktVdfsuFEXPGZWMRnmn25TyERdE+9pw+sjG0bl7JLydfwCvfhUgLE8euaG3DA5c8RJARLD0BOfYukyAY7A5C6DVqDGdHR8z1Ce9X0lqROaAzmv2UOy8I8v00vdgo8GbuiD7bg6UFGL598FJB13HJf33X2Dj1+HfUOwjrOGaD0ia2Zfahi6B6bCBcxbq7CxVM5BkNbRkrJ3kHpjazV0Z7WI0ABYZHkvoDmxLZtZcK6RkCevmW2FlCKZhatJm/6FcsXKYA5ZanMbJyp4FOVJsECjb7g5rVNzba7u+lXSFQrH3hmgqubBHk73hMGJQd9iF9u5+jwlrT8XlllZ3rX+DdLcwfcsIWkBfkFPuoHr/kR5RY0fsonj7sJtv9KssSB4Vj/KvP3Ho/C6iJ0AFi8ary13Ex93x3L0lxV5zJeUoJbdzTdN6INB+2t/gOLHe1fAykMPkUKvyaSM9EBuaV55+bcUC9WKFmUEbMZif+spkzk8JWr+9dqZVHVBODrOOrJ6EFghB12W9t0ptrs8C+VaD9vrU/0V5qqNA0J+RXdr+d3w1Sf1VolSq+jBcV9l8+ieE8R/74QnCC55+bbUBAPy9x95QzKgxrQm8/jBVwXrWl8E3vCNpOKxBNGs+Ncu5N0sGm9VT4TgiMeT9aN9TR2mHtDX3sGpzpBrVwcP9XROe/mktfBwmtLIF9e0FmeM0p2Tum6UKpT/CunKP+7YmmNjfboqkQLxDeiSmpZZTg/VR2TWlgLrdE0S8BwCundozON1zTSrsIae3JJFGWvNj7ATUBHZZhcmU2CSZO0/yEGn9m4kkoTt3zCsT9gNQV/MAB9rNjYdZKuxvl1zzzgVYONPRgCH1bmtTwqOvXcGpk1j4JnvtifYs0+BBa7dseoc9Gyv21O0bXAy1eqFV0fA99ZKtmSAYK5wSu+nLFrOW1t2jbGsAehufkI3RPpLJ3VR9k4cQYjI4AfgrsMGuA6GPBuHR9TyOlDCNojmTcn6nLjKxI1qJSI9pfvBwheEMlbgNFXA0cT3fiwmeI2+RQ+UZZOi1YMJ6VZOMjg4LN8m3wSKLc1sZs0/154rOigMY63saTyZCGO9Vj6UcJgQ/SJGnBYSjdtr3J0AKs2orxCicEO0+qnAFQGMI86PF4UtZ+N2ZF6z0LSLjTMVQWYQfpA84BtuzYybgWQbGR7kwfJClLNzHCEktGoVAd60CoN8FWAhs2MbaeQjhraSIP56sqLq8ovZJAW29fEgTExgUAJjDCS8LmLWAiUBJsEJtliDQ6bydnO0ctGL3FJZpvKiKlSiwVFzCRxM8s6f4YBQU84nmeN3foS1hY6m9en+bPS2IKxynXR6vLHJN7vbsR1SXaYc23cMR/DaCyvXjIDkJvDP1s/Mn0eaGVYpecsTJehBxygJmrzevcMLB97VDItjaTynzai+S3p1IEXY1R+YBoxE1MwUPruSR//xxs9zsPHCHTzNbwk6DiknOIeZg5NXeNlv01erjLax6qhpsqVAeJ+Ml0u40bgDVogGVCQA+RhCLGiiryrUSx4UOgiV/o+CA0cLP05BLF66LboESX1pP7JnUAhz+71Rx8Pj3wh8v1ZudTcgtfbGGiyCRJlr7wLpsw1NOpTzSXOvjTfhb46J4f5noAWoi49DHhwYnv2FmBzUQaSMb26tOEsSpN2IMPQ8b4rzMJnpcP+23NamOLHEVEyeWSvn3FyiljCxetE81mJEgewxG7mB98t8E4qf0pk/RPoCi8y48x9KvouFoRSPHbOW4vlVRG0t0Pugvl7kQrKKMN2bXud/ow9yGdvmAsmTRgLAuQEyh2z/J1Lw8DLuQI1+k8AmUEVweyTsnGTIfZM8wei6VFlBeSPSJPXd9pQG/ZvbiQdGXq0YyxD4gErXuoXAtZ9cRvdRSUnmTnt+1SJMku2IMxA+cGiPPQUSOY2TAAmxPDaQXB1RMd3Q2kEd1byxt2GA+b8FU+f/w0GaMdbB6Yobd6sqPdL/jLhNqMSCUpaLVEkxK22S/ymUfN9pN8rCtW68KvjdrIycHMxZajCNRmxU4Vll2MzoyOliUC10ItmTpqNzj3EHjPlTxrU4DZghaB2uMXeGlQ/GyLaHo3J1Zbjjcl0dlPyxwoXJjj7yf/qFY2ibBF3m8rn93jTAvz7itv5gegx8ix6YKX0yjLP+iyIT15tdjE7isIdSetk/gEho1PG9dsgR1AEW79eCFwcJGmP2BOzeQfhWqMvWuqPGGul8MQV6vCPPeCKpY7NZohdgkBcp8jPfD7CmcdC+KlmNkimzjepDF1EcasHZFvCWL5sIbP+tXvaffqpnMwIwZk3k/rdAjvcobo3wkjGlixpNdBwsI+mBx/J3924ZsEaGMeLMY219i2dHZyRwfdKHklP2wuU769p8UvuMG1cVUhg95LbGAZ1DhwzoUIqp9MBmHF8iNfa2mDGKVkAChS4Biqnlb5pKx1zNWSJrMjFrvrIoc8d92MkBc8ZPNbpp5vo+bG2XhPHz1WxtShB8vEaaWzee4zLTeggU8BfAqlmKXf1CWvo2D1mk4zBYGmsN4+355gfhkhtVleFmMc7fX/K/ddIu8lTK2FeuVetX50dd3wpf5cqeMsWPYYqQZR1LJb6v0gU8yBwDdxVLrY6rTdgdLNjet2agL579ABGRUmEEgvJnhZhUpLnUsY/X+h7InY5ORr2ae83PHOfcrFbsLb3PG1j+AAjnOXIpifPEbye6ikil/TIJhK+J6J8g/kmlF1hl3O8EOd27syDo1YMiEXHacJJGO2WgPK5pxMFmCiMil6Q/l/qZ7F/GLwdWHrT+jEhixJQuOhWbgzITecFV8ATzgI9ld6Gc5pWUorR/3ew3hmBOd7VDAupFFNv9e1TUCQfTcsaLRJRWeD8IA8LBnKwx5b/5bAbeGjI0BQ/G5e+SYx+pgVGcz/XLoyEbsXE9PZu7WmBvC6phIhCo05pr+7CRaIP7KnvZvPrM46qJOUpjq1HGLyYsTI48LVOjGHVUmCjJS0Hh7/4c/k6ejrSGRxZZorwQS054zGLfse0DoETIfkS6Ag9AGR9uwSEfoxzX74aAphK+kqzoVc1P2yIOaXu54+UbYEFdhMHSFdXevxe+yjfxJawkS99UeCN4MzmqSrGTC6nWb5Ww3DC2hNefyZ7+PxaiyNRePctRZ1Tg4tNlH4x2/OVDDCUW/GkIMgyNuqxGYdfIGlHPUJTEdo339LuL/y/ixEJEM32728EEtUPfNZpqEXf3nTjMFxymeu1toEOSOJaOM3Oyp1Bf69F8pnx1EU8vz9yhqi/s5BTi2GFR4atZKm94gaQt/M+aQPQ/6Twzlb/GaAWA5r4I76y3119cWgw61pHlyVUhxOsvrZuggkc9uMHg++876YV7wkQ+AM5I7XMQcLqWHkUM5Eqlw2JZ1zl5kSzkXF1Ur7q9bjwQfZar4eUv6O5DDXWh1Nh+gw2jbJ3u4Po5mjlk4CovbUlrLTKchvXFJ3Pc1C54NlYDo5e7ygm59MDfuw0TEpt8FkQ1FJfozjPSaOpADdV8BTtXGtBu6OS3Zhcu/lje140tbNUDtj2WT1drfUeUTTaIcdB3uUBg5Fey95o9+T3xDJlMWEkgPpdyz+WMouKY0Yj+S2WcXXTRSXdGdShzZJI8g5LONqS/Edk6BBoKcQ1x7s2uLdKx3V2TAxf+JnsbBv2inK0Lp8PcKgzctEBBvrA4DJMFo8tZxRIkQyK30Xepxq9ooTw9WXMo1xIZ8alA3VQEGhRWjeMEnreFw8LJdvxXr+emaujQRuQtI6OBDnHZCyRR/D3NXPDThXuAd/D05ZROF2JQmrZy0Fvr5BGZiXLlK4IdtUipCgPaKbFwkO7Fxe/EiKiMt5wWgw0Kbrv8H9pPJ9XrcZd4lHQrfzsCBNfL+nQMsyz9y51UxG/7Mi57P34MqRJpflwZ7Ib+aAccchiX/NLBk8Ay6pRKAWjTfEBZrmRHzzQkQTlN9MCpL5iO/MolXxdqKyMHUX9sE7wupjyCJsn6r49tqDlpVV9melFw/JGjhITLpI0uFHA1sAlGYhERZWVP9xlHblYYn/VlTSpG3gDYbrK/A9S16lbRJjRPkgw/syCiUxbk5D8Nv2G/eVpx8GKjq1jhCuVxV+eCG9aGlQBpcWEuB0KMjS4ijYkBp+x7tYe/9lU2XlmmNyEdRTM7u1vhEtCIIola4kVxmr/U9dY+kjypZgN4PZnmiqZgB2D0D4nAUAG1K3holbbRCJ6IqUAs7qqsmUA5+mWRr19t4H0VvRCkOSxMJROdn6+vOVj/zYfS9qpzTNuL+IuFG6EoLRnOVDrOi89jQAZg0CsbP1mrfKKh+lyEj0ty+4n4Hb1R4hR5L18Em1zvpNPpxbrtHBMlUq3B0extYMDLX25aE2b3HT1IoTd1KKa37u1t2hkqOb3P7YA4XA2KvS35Ijny66D2GuNqzB0TpOulql+2m4oeRKtI+qn7dIHiHTkd97eGBLLqufsMyYgPSujXM71/oBALyOsrRBCuSzz7ZA3yz8zQf1lz2MFDjyeb+8OEG2veEKj/RPKkq6W3dGBDolgOeM98D4iNdL3g8dSCn3iSsEu1DgJwfOV0fGaeRR3WmdQ5wSjbqSpnVc1AHYuniLOBRE1x8XXZ6mBUsRipcU0nApwKAia3Ca1SGzkWEwMXRjQGwN1bqB4Aiq7fYSTnCZoMZP8BPmeX9KyWJ5AU+3/ct48a5meJOmFONTusGTJA0znUYT3G3nH0JGOH4mJsHgi01dIwT4wCl2QKgMXa1d79jBvL8h+y3JhXTzYT+2Z0wYQVM52thlZ7b212EwSkDORtVz+rNqyvJ3qBPzpwDTGfzp/hxg0VsGte5et6HEO6JDWVht89wihKaaW0Ie/ARIBXb75+Mj1nfhoO8eaTpVli6/Zz9NQyQWYjba3BGHourV+CSNCAySMhryR+E1Vwxfh29XlzLVHKdCA3QmyrwslC/KrdiR0RgDugL3ANLpNq6uE/mvFKAZRrk2Kxp/mo0RnVEX+VPFyqcyp1L0eC+TD9nzvEiw/ME5LlM+Sdn1pZHIXOanqetMLQ9WEgBte8nW1QdN4R84jlSzfg0sHCBewfjWlY1sgbjAQ28r1MlPpHFMZTz1T7sY83aZ0XbJ6ZgFHlQbyw48XNkSCZr3Z9RQXf6eusKKN1R868esfqgegLq+pnBZO502VzyrDdy2eaXau1jdn78Wy387+kdoVye7eb/5bbENxO/mke5YzLzoVHdKkcKSa3GgE28MGisDMHXDIs150FqS6JHqeSEZFteYyVOmFLp9aRMuE+2LhkFIiagQNYPdTociMfTRmd6T/8Acq34uJs+NLJmIy3EPEtP5RfRuap0BbaAedtnHjm//1LTjFiLIJO5+zYqW+T0p6svLEwOet064ef6ynNjPG7nTogtRwwSWNjV5VUl1SdVFRKTsZWppv7QUxmviiFWzOQbrIvsKS5ptl/7yKAxqfc026Z6zhuOx9Io9vH/UCt6Pj/yLMq7v3Hy2f1k+zsE8UjB9hKEs7nA+VB+GlOx7BG+VVSFDbV6TxyMvIgMF4ry60YjxZjUjODMf4sdvuZjfh/wEswjpap4lbG/YQx5m6utcjmEvP8MhDIctaTMXQN7ncdkpPPoiySrjf9NaDg/PrydhauXamlgoYRYAXNRGE1GoTyWeXjTYQNAw3PdxRNpzyVmf2nY8wvICb7zVtG8LjBAuvMBBS0itFrUDcFEEVkhsCMgjjD8X1/9j8ThYe130L+FMCbK0kngCx8lTrnPYdYjY1mPClU45TRde35nwLGgEsMwGM3AzLBJwQXC/+Urv2fKlpC5UN0EV7PoxFhHOk5ZhQ6Fa5UznO8RJ3MY7Ja0qjqDBNrkoiL8NreNlhfqwPIdOULE1SkflxzCNRIISQ77RdjLHsTmdPLRfa4y9MCiXPrdtllxVps5aNXdZTL3V7cdu2T/QONpyVa8G+hOg1nSAYW82W+CuVqzHT6XmG4BIBKLA2OjD6AnVhXSX63+oaYmtgasUyChfRyGnhTghdVcLrFCFEeUSUwSTM63ovNMCF9zU59LkE1cCSs/5vePYnSkrZVUtHHfusMqnGVloTOTnnlX71mjOBCgPrsfH6DzTzEzz+eg28rlXhW/15WAPkl2Y2u4skGlf659IkViXCz+agGNk3HKJzs7bWHnYJcIQ8fCEZJL/QRXhhGPVQWJbVarrXOA0raxfLGq87+tR2u1xAdapOpLx6px850v0vFksYaQUGZAuLOK7OLugwgckdcx04Iv+GsY/T5aRI8hesSkpGP9x56iGERRrLlLOG0KJZASKxgupIOi8qzHNx8EPuW4Jb9mcsIsWP2VvEVbZwAoJud4bBZfImtgFZ+sggtMI89hvwVmvq37dWy4CLlRDp83Ng34F36ehBF/MGUZD1QK3lLUkZ0tdfBpSIIg0rBciFSJaV/FvHbPG/9GvRw2m9al+K/Xdv9TswongkjdyPPaCDjihOWsNdnMBa5lJvFlbXM12wCK/6/PjsAW4qlvxboBeVXKhc96lD1aw7yWsosIMRPx6y5QSybLlO0V1Z04sQQRWH744zZ+FOPU6Y0b1rMSnw0THd1d/r+hj4cedqpuVVSUbdI4SspkoS+qeZ2d1eY20yECdJMvZe1Epu9NXXM8kp8WKXveAEygmtCAXrdwbt72LzkEuJHqUJ6U3xYGpf6cfSffjsnl9oCDUOmMNH0XLFmgl16vlpEazipE4+7/h+U3V9NuP8ZazHWLUk+hnk1Zw4g5ijwra4AF0iC2StBmWXAHsB04y5H0a/DVTegnfdJt84DtGpd4NSEWjHvSJrvEoz/1Oe5/N+IARs+iaoOEYHM3hTR5IqXaipfJD+pKgX5BHkcKF07YDPyrk4XWu+xMTb/Kt8xygNPQacMu0Fq2dxd8QCcZ1pKGoQZKZHlg6dkauoUssPz6TzmHb61ktwZNY3VqQADGOuyOCcFdeRsEY0T/Rz6KKcCHuJtht47f0HIHrEzHbcPB9WZsbC8jfe4VoZ0j2C8QSg9QhK3AohYK9YPgdl3N72Fn4z0AnZEmPEEjrt8UhA19mDk1ndjB1yPraSJJH1uDM8kxff+u7B8nD8fWJumeGcS5mxIuhxSGzzPh34cFr6v8srx+d6OX8OSHp47XjDTRlmXmvxrPRxfgqi5n4sER7FvD6IwgnXUg0U1fBewIYNCQQPrCW8NGaw+b445dDlEn/FLeyIgyyFNAU1tYKuncAe0ZnCzYnPzmmr7ySSEi2ONl/ECMY29C95dXE+NCGkqswF4GphmOY+i9jH9rV4r1bFXq7BH0Mx7Feqnym2gh9K0g2hJVlZc9JwrU5RQTRI0SSXaxB/CjxhnPwxvN9UeAGFP5OfSZDX8QhAQm5AkH6X8pwIU9XsWLa9M+YLhXjZsbw9c6yPRPjPjwQeOX0VPRxY3gzR6z/T9el6wB/QLqwTP12J4i+4QVSqymql8AZWcHZOEPXS8aCLTsOo4rL2/Tb9sTmWUcWq/S2ajkOe8ynoURml9VEvIbcnOIZUOm1o+GdVd4tw8iileusLjMXcgBy7mZnqJLbtwRugy5ND6HygSB2LcEI8K0kDoUQWkwI0jitMvIVjsDgkoKXj6qCeMkBl+XCV66abHfibop3B6qgspEeic1oVvk4pjrdcGRR+kPJ7KBK0sIpsjFKlkl9dov4GDU9fiJIeMTXDrsnqKfPUg0haDR3uSzx3ZoH1o16Vj2a4UT2p4n17+RZEnoRnCMZsaRXPjr4eRB1epgGB3T7j9U9Bt7oJz86ZL8s02kBYaw7Mp/oIFH1E4ed4g7/YGug65BAjz4HwXswCyYHAH1s3Z0DkTSTUgtUUNzq8IuKSz5WH5gvHmxeSPKqaoKiQBU5Ul32U7FxB/98nBQn0p7RAfvWyDmg5eA50btZsKO1bWQ7TKsjLFnhGxj8AqniRonpXLXKToQLRWFtq3g+1ba7QoahiJvItabmiYsMW7oUcTQmBdjPkEK3yqRz/xZH+4Rxv6KXTK20gCv05Wx4uJoPNZ4lzKRPTF/KkQLH45ljk3GlfK+RBFDP5Dl2nTBqCTgF7kc+L2e04Q8JfVJG+bkwfzGUYyCYr0W5oi4ATFZsMPkr5F+452O/qBIRO6KvQ4ZVkTDhkvZKNpobiwJXn/m6aEsX8j0+ScufV8aMoFk/fhYSePWV0Y39Cg5f8bMyTUqv/37NNBPJnpQsFce0Czff/ULN1wNqX2HoePeIYlasL5+MMStff2BbmrmlGfvZYxHlRLB6I6AQkKNdiqxn0AR6dBQTMd3BMo4/3sBcmrhfLuxaRbThzIUv8GSH0yZ+Mnvwy6iEC1052VN7mlEsTYQbRIV2wWC1MnzvHuVoQTR3M7xSNyIu10NgWkQ3VfbgeSlBcUXBwwoyAO5WP8H90OTBX9BbnZW8bCb8MMs1oZdXKDCORsC9STDJOKtbgk22R4pJTO4bSJnY8wwckVS9USN59SBylhwyrqCkS26d9KMSFMYaYUAdCxMtQu4vaCQUq1OxBRBiyQlCbyBO/4snTByNZwPKolmSpxBjHYAK3pQ6XZ28F8NA9HdiqGIprR4AIom6FrV8oyFN8uf+Uacfr/pgBtxxfhPOfeq8FvTOFqazfhFU4GIZ/oFFOgEihjmkLIUE1roedc15pA1oZH9lZ0skWsMxZahXEi5D951+OdersN1MhgNjFyRMAdU8N7RqCm6cUhRux3EEuEKIbmUG6EfnKGnJgIqBALheeGUnI78A/qxbkzsbl1LMYRf2W2SVTRG04PFnrazLpnKW7gqRPGzwVwBy3TZzhedFgGvZJKOK6ll8GjIsVNqpEM+OR+ANiMkF5rLg==
publicerad 21 november 2025