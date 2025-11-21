8 nyheter på veckans EU-agenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
✔ EUDR skjuts upp till slutet av 2026
✔ EU skjuter upp ETS2 till 2028
✔ Nytt verktyg för att säkra strategiska råvaror
✔ Bekämpningsmedelsregler i konflikt
✔ EU föreslår omfattande reform av SFDR
✔ Kompromiss om fossilbilsförbudet 2035 förhandlas
✔ ”Halva EU:s budget bör gå till klimatinvesteringar”
✔ EU-stöd godkänns för arbetslösa efter Northvolts konkurs

8 nyheter på veckans EU-agenda
Skogsskövling, strategiska råvaror, fossilbilar och nya EU-krav från MP i veckans EU-svep. Foto: Adobe Stock/ Miljöpartiet

EUDR skjuts upp till slutet av 2026

EU:s medlemsländer har enats om att skjuta upp införandet av avskogningsförordningen EUDR till slutet av 2026, samt att öppna för en översyn av reglerna under nästa år. Beslutet togs av Coreper, ministerrådets förberedande organ, och stöds av en majoritet av medlemsstaterna efter ett kompromissförslag från Tyskland och Danmark. Förordningen, som trädde i kraft i juni 2023, skulle ursprungligen börja tillämpas i december 2024, men tidpunkten har nu ändrats flera gånger.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Den nya kompromissen innebär att EU-kommissionen senast i april 2026 ska presentera en rapport om möjliga förenklingar av regelverket, vilket kan leda till lagändringar innan förordningen tillämpas fullt ut. En viktig förändring är att endast den första aktören som placerar en produkt på EU-marknaden behöver lämna in en så kallad due diligence-deklaration. Aktörer längre ner i leveranskedjan ska endast vidarebefordra referensnumret.

Sz/DgFqTZ6eR+NVhGy3NonaPH1Kj5NuQ6+TcGaBYj0hC+XNdjsW8p7qY74TEpH94zxMmLa5bF8HhWhcoeZB5QhSqP2S8MjsZSGxQULnU79IUDLdEFhORh1tDC5BqondyU71mOva4ueSQkTVOyG+XoXVq4Q5Sy+s1fas6a3NY4hTOE+pcVC6JS+MogHX4AHJ4BN/FwT1LQ6TeGONGdACjQLtxtLiGfJX49hasOkNvjq23hDaGpvFBTaEzBD4BTa7aa+3hVvriNz+W3Xw4r/eaUJsuIYZlBd7ODgy6XQ3U+pt/IUA1EpkCTP/xDDZelYBU5FVZBOIvEA0FTeIAJlOkCRoG+omru75gQLxoD9Eqz4MRTnMeeJEl4kGW+pL0REDM2sBpJKbzen8GvrAIacOZN+Msl5mQofzj9okqXccxLKz++l1JlJFv1XWdKxuZBelJW1lk+/XCP9cXayG7IG50Kw4kNEkpZiD+TF7mC/bKLOCGCwwoV6LXvcq/5WnmN5qTN4B8vLRg0TV1meT5rxcAeB4n7Yh6fHHuRRN4gae+f9YUQQaCrARZMO3iWmf4vnUMG4hq/0jQpOzsw2B3mAyMOYKFuHHZphi9gUfdeNYoXWo8X7BqyLOG4ABmPbRToHBXwnL6UfGkE1GvE3/Xpz6d7YFBlNzfmq2jM0vnvTMGr7D72YxJOpgYoGkh24fX3ygyoiGnasPlK8Gu2oWbyqoHbNVelwvoxVwaWMoBqDVmWl29zkyAI1juhEjMMFD3FYoXSHt+KsbTutjVN6kXgTv2Ca/CUV0PZokubyxW+ebbneOEwr1QfCV15BhDuLKECK/N3FVifrFv+1S3ym2YcBanmdWGlrIeL0e3+9H9LB7XCPM1VFPUQiCST6kuvTs4okvwZVLOgYM8d+lPlhawfbFoM3eAcFbxeHFe89HwmDJ9URfPcNFDI5nCBe6LNCYvP4hmn4AFSWyd1Exu/ETVdWQHFHZLgA6SQhC8Zw/0J96I+Rgyx7B4/65JU183orRetc/B3uY/zlLXB4lXWb8QbttvoYzSIbR3y8T578K9NjpypuvVuk7vktwQVpMpFuQaqwJZnU2X+wqrgtHLqWHtdiyS54LXOC9Hehk0EBbjSCWR5ox7CEAW5YtKXHX6HDj36+l4J6TmoMxcwwiEKthNOY7F89b3S4xRjOU/PG7UKyZaK09Fv/NMP0trj7LLFBp9OTeEmNeQ5ETdmiJ8ok+/LzWEp2X5f8vuudSh3JknTyMk3FYf7GmI/WviNjZjmNeOnPs1pm5mxX6gqeBPXIgqPqiFlocaZjrDOwUhGzfa0wSW8RDv1KNk6po7nD5fozp5TtuqdWuTGsiejLtvHq3SHlBbm1V5jGEMA8bFL8rtLN+0yCHptwbvSZr03scwBo4hshcJjNFU9UGW3noA9ZgEDlen/KktVdfsuFEXPGZWMRnmn25TyERdE+9pw+sjG0bl7JLydfwCvfhUgLE8euaG3DA5c8RJARLD0BOfYukyAY7A5C6DVqDGdHR8z1Ce9X0lqROaAzmv2UOy8I8v00vdgo8GbuiD7bg6UFGL598FJB13HJf33X2Dj1+HfUOwjrOGaD0ia2Zfahi6B6bCBcxbq7CxVM5BkNbRkrJ3kHpjazV0Z7WI0ABYZHkvoDmxLZtZcK6RkCevmW2FlCKZhatJm/6FcsXKYA5ZanMbJyp4FOVJsECjb7g5rVNzba7u+lXSFQrH3hmgqubBHk73hMGJQd9iF9u5+jwlrT8XlllZ3rX+DdLcwfcsIWkBfkFPuoHr/kR5RY0fsonj7sJtv9KssSB4Vj/KvP3Ho/C6iJ0AFi8ary13Ex93x3L0lxV5zJeUoJbdzTdN6INB+2t/gOLHe1fAykMPkUKvyaSM9EBuaV55+bcUC9WKFmUEbMZif+spkzk8JWr+9dqZVHVBODrOOrJ6EFghB12W9t0ptrs8C+VaD9vrU/0V5qqNA0J+RXdr+d3w1Sf1VolSq+jBcV9l8+ieE8R/74QnCC55+bbUBAPy9x95QzKgxrQm8/jBVwXrWl8E3vCNpOKxBNGs+Ncu5N0sGm9VT4TgiMeT9aN9TR2mHtDX3sGpzpBrVwcP9XROe/mktfBwmtLIF9e0FmeM0p2Tum6UKpT/CunKP+7YmmNjfboqkQLxDeiSmpZZTg/VR2TWlgLrdE0S8BwCundozON1zTSrsIae3JJFGWvNj7ATUBHZZhcmU2CSZO0/yEGn9m4kkoTt3zCsT9gNQV/MAB9rNjYdZKuxvl1zzzgVYONPRgCH1bmtTwqOvXcGpk1j4JnvtifYs0+BBa7dseoc9Gyv21O0bXAy1eqFV0fA99ZKtmSAYK5wSu+nLFrOW1t2jbGsAehufkI3RPpLJ3VR9k4cQYjI4AfgrsMGuA6GPBuHR9TyOlDCNojmTcn6nLjKxI1qJSI9pfvBwheEMlbgNFXA0cT3fiwmeI2+RQ+UZZOi1YMJ6VZOMjg4LN8m3wSKLc1sZs0/154rOigMY63saTyZCGO9Vj6UcJgQ/SJGnBYSjdtr3J0AKs2orxCicEO0+qnAFQGMI86PF4UtZ+N2ZF6z0LSLjTMVQWYQfpA84BtuzYybgWQbGR7kwfJClLNzHCEktGoVAd60CoN8FWAhs2MbaeQjhraSIP56sqLq8ovZJAW29fEgTExgUAJjDCS8LmLWAiUBJsEJtliDQ6bydnO0ctGL3FJZpvKiKlSiwVFzCRxM8s6f4YBQU84nmeN3foS1hY6m9en+bPS2IKxynXR6vLHJN7vbsR1SXaYc23cMR/DaCyvXjIDkJvDP1s/Mn0eaGVYpecsTJehBxygJmrzevcMLB97VDItjaTynzai+S3p1IEXY1R+YBoxE1MwUPruSR//xxs9zsPHCHTzNbwk6DiknOIeZg5NXeNlv01erjLax6qhpsqVAeJ+Ml0u40bgDVogGVCQA+RhCLGiiryrUSx4UOgiV/o+CA0cLP05BLF66LboESX1pP7JnUAhz+71Rx8Pj3wh8v1ZudTcgtfbGGiyCRJlr7wLpsw1NOpTzSXOvjTfhb46J4f5noAWoi49DHhwYnv2FmBzUQaSMb26tOEsSpN2IMPQ8b4rzMJnpcP+23NamOLHEVEyeWSvn3FyiljCxetE81mJEgewxG7mB98t8E4qf0pk/RPoCi8y48x9KvouFoRSPHbOW4vlVRG0t0Pugvl7kQrKKMN2bXud/ow9yGdvmAsmTRgLAuQEyh2z/J1Lw8DLuQI1+k8AmUEVweyTsnGTIfZM8wei6VFlBeSPSJPXd9pQG/ZvbiQdGXq0YyxD4gErXuoXAtZ9cRvdRSUnmTnt+1SJMku2IMxA+cGiPPQUSOY2TAAmxPDaQXB1RMd3Q2kEd1byxt2GA+b8FU+f/w0GaMdbB6Yobd6sqPdL/jLhNqMSCUpaLVEkxK22S/ymUfN9pN8rCtW68KvjdrIycHMxZajCNRmxU4Vll2MzoyOliUC10ItmTpqNzj3EHjPlTxrU4DZghaB2uMXeGlQ/GyLaHo3J1Zbjjcl0dlPyxwoXJjj7yf/qFY2ibBF3m8rn93jTAvz7itv5gegx8ix6YKX0yjLP+iyIT15tdjE7isIdSetk/gEho1PG9dsgR1AEW79eCFwcJGmP2BOzeQfhWqMvWuqPGGul8MQV6vCPPeCKpY7NZohdgkBcp8jPfD7CmcdC+KlmNkimzjepDF1EcasHZFvCWL5sIbP+tXvaffqpnMwIwZk3k/rdAjvcobo3wkjGlixpNdBwsI+mBx/J3924ZsEaGMeLMY219i2dHZyRwfdKHklP2wuU769p8UvuMG1cVUhg95LbGAZ1DhwzoUIqp9MBmHF8iNfa2mDGKVkAChS4Biqnlb5pKx1zNWSJrMjFrvrIoc8d92MkBc8ZPNbpp5vo+bG2XhPHz1WxtShB8vEaaWzee4zLTeggU8BfAqlmKXf1CWvo2D1mk4zBYGmsN4+355gfhkhtVleFmMc7fX/K/ddIu8lTK2FeuVetX50dd3wpf5cqeMsWPYYqQZR1LJb6v0gU8yBwDdxVLrY6rTdgdLNjet2agL579ABGRUmEEgvJnhZhUpLnUsY/X+h7InY5ORr2ae83PHOfcrFbsLb3PG1j+AAjnOXIpifPEbye6ikil/TIJhK+J6J8g/kmlF1hl3O8EOd27syDo1YMiEXHacJJGO2WgPK5pxMFmCiMil6Q/l/qZ7F/GLwdWHrT+jEhixJQuOhWbgzITecFV8ATzgI9ld6Gc5pWUorR/3ew3hmBOd7VDAupFFNv9e1TUCQfTcsaLRJRWeD8IA8LBnKwx5b/5bAbeGjI0BQ/G5e+SYx+pgVGcz/XLoyEbsXE9PZu7WmBvC6phIhCo05pr+7CRaIP7KnvZvPrM46qJOUpjq1HGLyYsTI48LVOjGHVUmCjJS0Hh7/4c/k6ejrSGRxZZorwQS054zGLfse0DoETIfkS6Ag9AGR9uwSEfoxzX74aAphK+kqzoVc1P2yIOaXu54+UbYEFdhMHSFdXevxe+yjfxJawkS99UeCN4MzmqSrGTC6nWb5Ww3DC2hNefyZ7+PxaiyNRePctRZ1Tg4tNlH4x2/OVDDCUW/GkIMgyNuqxGYdfIGlHPUJTEdo339LuL/y/ixEJEM32728EEtUPfNZpqEXf3nTjMFxymeu1toEOSOJaOM3Oyp1Bf69F8pnx1EU8vz9yhqi/s5BTi2GFR4atZKm94gaQt/M+aQPQ/6Twzlb/GaAWA5r4I76y3119cWgw61pHlyVUhxOsvrZuggkc9uMHg++876YV7wkQ+AM5I7XMQcLqWHkUM5Eqlw2JZ1zl5kSzkXF1Ur7q9bjwQfZar4eUv6O5DDXWh1Nh+gw2jbJ3u4Po5mjlk4CovbUlrLTKchvXFJ3Pc1C54NlYDo5e7ygm59MDfuw0TEpt8FkQ1FJfozjPSaOpADdV8BTtXGtBu6OS3Zhcu/lje140tbNUDtj2WT1drfUeUTTaIcdB3uUBg5Fey95o9+T3xDJlMWEkgPpdyz+WMouKY0Yj+S2WcXXTRSXdGdShzZJI8g5LONqS/Edk6BBoKcQ1x7s2uLdKx3V2TAxf+JnsbBv2inK0Lp8PcKgzctEBBvrA4DJMFo8tZxRIkQyK30Xepxq9ooTw9WXMo1xIZ8alA3VQEGhRWjeMEnreFw8LJdvxXr+emaujQRuQtI6OBDnHZCyRR/D3NXPDThXuAd/D05ZROF2JQmrZy0Fvr5BGZiXLlK4IdtUipCgPaKbFwkO7Fxe/EiKiMt5wWgw0Kbrv8H9pPJ9XrcZd4lHQrfzsCBNfL+nQMsyz9y51UxG/7Mi57P34MqRJpflwZ7Ib+aAccchiX/NLBk8Ay6pRKAWjTfEBZrmRHzzQkQTlN9MCpL5iO/MolXxdqKyMHUX9sE7wupjyCJsn6r49tqDlpVV9melFw/JGjhITLpI0uFHA1sAlGYhERZWVP9xlHblYYn/VlTSpG3gDYbrK/A9S16lbRJjRPkgw/syCiUxbk5D8Nv2G/eVpx8GKjq1jhCuVxV+eCG9aGlQBpcWEuB0KMjS4ijYkBp+x7tYe/9lU2XlmmNyEdRTM7u1vhEtCIIola4kVxmr/U9dY+kjypZgN4PZnmiqZgB2D0D4nAUAG1K3holbbRCJ6IqUAs7qqsmUA5+mWRr19t4H0VvRCkOSxMJROdn6+vOVj/zYfS9qpzTNuL+IuFG6EoLRnOVDrOi89jQAZg0CsbP1mrfKKh+lyEj0ty+4n4Hb1R4hR5L18Em1zvpNPpxbrtHBMlUq3B0extYMDLX25aE2b3HT1IoTd1KKa37u1t2hkqOb3P7YA4XA2KvS35Ijny66D2GuNqzB0TpOulql+2m4oeRKtI+qn7dIHiHTkd97eGBLLqufsMyYgPSujXM71/oBALyOsrRBCuSzz7ZA3yz8zQf1lz2MFDjyeb+8OEG2veEKj/RPKkq6W3dGBDolgOeM98D4iNdL3g8dSCn3iSsEu1DgJwfOV0fGaeRR3WmdQ5wSjbqSpnVc1AHYuniLOBRE1x8XXZ6mBUsRipcU0nApwKAia3Ca1SGzkWEwMXRjQGwN1bqB4Aiq7fYSTnCZoMZP8BPmeX9KyWJ5AU+3/ct48a5meJOmFONTusGTJA0znUYT3G3nH0JGOH4mJsHgi01dIwT4wCl2QKgMXa1d79jBvL8h+y3JhXTzYT+2Z0wYQVM52thlZ7b212EwSkDORtVz+rNqyvJ3qBPzpwDTGfzp/hxg0VsGte5et6HEO6JDWVht89wihKaaW0Ie/ARIBXb75+Mj1nfhoO8eaTpVli6/Zz9NQyQWYjba3BGHourV+CSNCAySMhryR+E1Vwxfh29XlzLVHKdCA3QmyrwslC/KrdiR0RgDugL3ANLpNq6uE/mvFKAZRrk2Kxp/mo0RnVEX+VPFyqcyp1L0eC+TD9nzvEiw/ME5LlM+Sdn1pZHIXOanqetMLQ9WEgBte8nW1QdN4R84jlSzfg0sHCBewfjWlY1sgbjAQ28r1MlPpHFMZTz1T7sY83aZ0XbJ6ZgFHlQbyw48XNkSCZr3Z9RQXf6eusKKN1R868esfqgegLq+pnBZO502VzyrDdy2eaXau1jdn78Wy387+kdoVye7eb/5bbENxO/mke5YzLzoVHdKkcKSa3GgE28MGisDMHXDIs150FqS6JHqeSEZFteYyVOmFLp9aRMuE+2LhkFIiagQNYPdTociMfTRmd6T/8Acq34uJs+NLJmIy3EPEtP5RfRuap0BbaAedtnHjm//1LTjFiLIJO5+zYqW+T0p6svLEwOet064ef6ynNjPG7nTogtRwwSWNjV5VUl1SdVFRKTsZWppv7QUxmviiFWzOQbrIvsKS5ptl/7yKAxqfc026Z6zhuOx9Io9vH/UCt6Pj/yLMq7v3Hy2f1k+zsE8UjB9hKEs7nA+VB+GlOx7BG+VVSFDbV6TxyMvIgMF4ry60YjxZjUjODMf4sdvuZjfh/wEswjpap4lbG/YQx5m6utcjmEvP8MhDIctaTMXQN7ncdkpPPoiySrjf9NaDg/PrydhauXamlgoYRYAXNRGE1GoTyWeXjTYQNAw3PdxRNpzyVmf2nY8wvICb7zVtG8LjBAuvMBBS0itFrUDcFEEVkhsCMgjjD8X1/9j8ThYe130L+FMCbK0kngCx8lTrnPYdYjY1mPClU45TRde35nwLGgEsMwGM3AzLBJwQXC/+Urv2fKlpC5UN0EV7PoxFhHOk5ZhQ6Fa5UznO8RJ3MY7Ja0qjqDBNrkoiL8NreNlhfqwPIdOULE1SkflxzCNRIISQ77RdjLHsTmdPLRfa4y9MCiXPrdtllxVps5aNXdZTL3V7cdu2T/QONpyVa8G+hOg1nSAYW82W+CuVqzHT6XmG4BIBKLA2OjD6AnVhXSX63+oaYmtgasUyChfRyGnhTghdVcLrFCFEeUSUwSTM63ovNMCF9zU59LkE1cCSs/5vePYnSkrZVUtHHfusMqnGVloTOTnnlX71mjOBCgPrsfH6DzTzEzz+eg28rlXhW/15WAPkl2Y2u4skGlf659IkViXCz+agGNk3HKJzs7bWHnYJcIQ8fCEZJL/QRXhhGPVQWJbVarrXOA0raxfLGq87+tR2u1xAdapOpLx6px850v0vFksYaQUGZAuLOK7OLugwgckdcx04Iv+GsY/T5aRI8hesSkpGP9x56iGERRrLlLOG0KJZASKxgupIOi8qzHNx8EPuW4Jb9mcsIsWP2VvEVbZwAoJud4bBZfImtgFZ+sggtMI89hvwVmvq37dWy4CLlRDp83Ng34F36ehBF/MGUZD1QK3lLUkZ0tdfBpSIIg0rBciFSJaV/FvHbPG/9GvRw2m9al+K/Xdv9TswongkjdyPPaCDjihOWsNdnMBa5lJvFlbXM12wCK/6/PjsAW4qlvxboBeVXKhc96lD1aw7yWsosIMRPx6y5QSybLlO0V1Z04sQQRWH744zZ+FOPU6Y0b1rMSnw0THd1d/r+hj4cedqpuVVSUbdI4SspkoS+qeZ2d1eY20yECdJMvZe1Epu9NXXM8kp8WKXveAEygmtCAXrdwbt72LzkEuJHqUJ6U3xYGpf6cfSffjsnl9oCDUOmMNH0XLFmgl16vlpEazipE4+7/h+U3V9NuP8ZazHWLUk+hnk1Zw4g5ijwra4AF0iC2StBmWXAHsB04y5H0a/DVTegnfdJt84DtGpd4NSEWjHvSJrvEoz/1Oe5/N+IARs+iaoOEYHM3hTR5IqXaipfJD+pKgX5BHkcKF07YDPyrk4XWu+xMTb/Kt8xygNPQacMu0Fq2dxd8QCcZ1pKGoQZKZHlg6dkauoUssPz6TzmHb61ktwZNY3VqQADGOuyOCcFdeRsEY0T/Rz6KKcCHuJtht47f0HIHrEzHbcPB9WZsbC8jfe4VoZ0j2C8QSg9QhK3AohYK9YPgdl3N72Fn4z0AnZEmPEEjrt8UhA19mDk1ndjB1yPraSJJH1uDM8kxff+u7B8nD8fWJumeGcS5mxIuhxSGzzPh34cFr6v8srx+d6OX8OSHp47XjDTRlmXmvxrPRxfgqi5n4sER7FvD6IwgnXUg0U1fBewIYNCQQPrCW8NGaw+b445dDlEn/FLeyIgyyFNAU1tYKuncAe0ZnCzYnPzmmr7ySSEi2ONl/ECMY29C95dXE+NCGkqswF4GphmOY+i9jH9rV4r1bFXq7BH0Mx7Feqnym2gh9K0g2hJVlZc9JwrU5RQTRI0SSXaxB/CjxhnPwxvN9UeAGFP5OfSZDX8QhAQm5AkH6X8pwIU9XsWLa9M+YLhXjZsbw9c6yPRPjPjwQeOX0VPRxY3gzR6z/T9el6wB/QLqwTP12J4i+4QVSqymql8AZWcHZOEPXS8aCLTsOo4rL2/Tb9sTmWUcWq/S2ajkOe8ynoURml9VEvIbcnOIZUOm1o+GdVd4tw8iileusLjMXcgBy7mZnqJLbtwRugy5ND6HygSB2LcEI8K0kDoUQWkwI0jitMvIVjsDgkoKXj6qCeMkBl+XCV66abHfibop3B6qgspEeic1oVvk4pjrdcGRR+kPJ7KBK0sIpsjFKlkl9dov4GDU9fiJIeMTXDrsnqKfPUg0haDR3uSzx3ZoH1o16Vj2a4UT2p4n17+RZEnoRnCMZsaRXPjr4eRB1epgGB3T7j9U9Bt7oJz86ZL8s02kBYaw7Mp/oIFH1E4ed4g7/YGug65BAjz4HwXswCyYHAH1s3Z0DkTSTUgtUUNzq8IuKSz5WH5gvHmxeSPKqaoKiQBU5Ul32U7FxB/98nBQn0p7RAfvWyDmg5eA50btZsKO1bWQ7TKsjLFnhGxj8AqniRonpXLXKToQLRWFtq3g+1ba7QoahiJvItabmiYsMW7oUcTQmBdjPkEK3yqRz/xZH+4Rxv6KXTK20gCv05Wx4uJoPNZ4lzKRPTF/KkQLH45ljk3GlfK+RBFDP5Dl2nTBqCTgF7kc+L2e04Q8JfVJG+bkwfzGUYyCYr0W5oi4ATFZsMPkr5F+452O/qBIRO6KvQ4ZVkTDhkvZKNpobiwJXn/m6aEsX8j0+ScufV8aMoFk/fhYSePWV0Y39Cg5f8bMyTUqv/37NNBPJnpQsFce0Czff/ULN1wNqX2HoePeIYlasL5+MMStff2BbmrmlGfvZYxHlRLB6I6AQkKNdiqxn0AR6dBQTMd3BMo4/3sBcmrhfLuxaRbThzIUv8GSH0yZ+Mnvwy6iEC1052VN7mlEsTYQbRIV2wWC1MnzvHuVoQTR3M7xSNyIu10NgWkQ3VfbgeSlBcUXBwwoyAO5WP8H90OTBX9BbnZW8bCb8MMs1oZdXKDCORsC9STDJOKtbgk22R4pJTO4bSJnY8wwckVS9USN59SBylhwyrqCkS26d9KMSFMYaYUAdCxMtQu4vaCQUq1OxBRBiyQlCbyBO/4snTByNZwPKolmSpxBjHYAK3pQ6XZ28F8NA9HdiqGIprR4AIom6FrV8oyFN8uf+Uacfr/pgBtxxfhPOfeq8FvTOFqazfhFU4GIZ/oFFOgEihjmkLIUE1roedc15pA1oZH9lZ0skWsMxZahXEi5D951+OdersN1MhgNjFyRMAdU8N7RqCm6cUhRux3EEuEKIbmUG6EfnKGnJgIqBALheeGUnI78A/qxbkzsbl1LMYRf2W2SVTRG04PFnrazLpnKW7gqRPGzwVwBy3TZzhedFgGvZJKOK6ll8GjIsVNqpEM+OR+ANiMkF5rLg==
EU juridik Politik
publicerad 21 november 2025
av Jon Röhne

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Studie: Kök i hyresrätter rivs i onödan

51 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU föreslår omfattande reform – vill förenkla SFDR

11 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

En tredjedel av verksamheters förbrända avfall hade kunnat återvinnas

5 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Textil

Helene Behrenfeldt: ”Så bygger vi ett fungerande kretslopp för textilier”

20 november
Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

13 november
Premium
TEMA: UPPHANDLING

Överprövningsspöket – myt och verklighet i hållbara upphandlingar

4 november
Premium
REDOVISNING

VSME i praktiken – Danmark visar hur

4 november
Premium
Avfall

Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet

3 november

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

8 nyheter på veckans EU-agenda

2 timmar sedan
Premium
Cop30

Cop30: Branddrama, textstrid och stigande förhandlingstempo

4 timmar sedan
Premium
EU

EUDR föreslås skjutas upp – igen: Detta händer nu

20 november
Premium
Cop30

Dag 10: Klimatsmart jordbruk, gödselstrid och Lula i pressat läge

20 november
Premium
Skog

Så ändras Svenska kyrkans skogspolicy – går emot tidigare utredare

19 november
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september