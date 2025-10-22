EU-kommissionen har meddelat att den nya lagen mot import av produkter kopplade till avskogning, den så kallade EU Deforestation Regulation, EUDR, kommer att träda i kraft enligt den ursprungliga tidsplanen. Det innebär att lagen börjar gälla den 30 december 2025 för stora företag, och den 30 december 2026 för små och mikroföretag. Ett tidigare förslag från september om att skjuta upp införandet med ett år har alltså avvisats. Samtidigt införs dock ett sex månader långt ”nådatidsfönster” där överträdelser inte kommer att leda till böter, vilket kritiker menar riskerar att försvaga lagens effektivitet.
Vändningen: EUDR införs som planerat – men med förändringar
EU EU:s nya lag för att stoppa import av varor kopplade till avskogning träder i kraft som planerat – men inte utan förändringar. Efter månader av debatt har kommissionen nu tagit beslut som både välkomnas och kritiseras.
Foto: Adobe Stock.
EUDR är en av världens mest ambitiösa regleringar mot avskogning i globala leverantörskedjor. Den förbjuder att produkter som nötkött, kakao, kaffe, palmolja, naturgummi, soja och trä säljs på EU-marknaden om de bidragit till avskogning efter 2020. Produkterna måste dessutom vara lagligt producerade i ursprungslandet. Ansvaret för att bevisa detta ligger på företagen själva, genom så kallad due diligence.
