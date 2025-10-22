Vändningen: EUDR införs som planerat – men med förändringar

EU-kommissionen har meddelat att den nya lagen mot import av produkter kopplade till avskogning, den så kallade EU Deforestation Regulation, EUDR, kommer att träda i kraft enligt den ursprungliga tidsplanen. Det innebär att lagen börjar gälla den 30 december 2025 för stora företag, och den 30 december 2026 för små och mikroföretag. Ett tidigare förslag från september om att skjuta upp införandet med ett år har alltså avvisats. Samtidigt införs dock ett sex månader långt ”nådatidsfönster” där överträdelser inte kommer att leda till böter, vilket kritiker menar riskerar att försvaga lagens effektivitet.