Kommuninvests effektrapport för 2025 visar att gröna investeringsprojekt bidrar till cirka 598 644 ton minskade eller undvikna koldioxidutsläpp årligen. Totalt omfattar satsningarna 748 kommunala projekt, vilket är fler än föregående år och speglar en fortsatt ökning i klimatrelaterade investeringar.
Gröna investeringar växer – minskar utsläpp med 600 000 ton
Klimat Gröna lån fortsätter att öka i kommunsektorn och bidrar nu till betydande utsläppsminskningar varje år. En ny rapport visar hur investeringar i allt från energi till infrastruktur får konkret effekt i klimatomställningen.
Samtidigt uppgår beviljade gröna lån till 134,2 miljarder kronor, varav 99,6 miljarder kronor betalats ut. Andelen gröna lån i den totala utlåningen är 17,7 procent, och allt fler kommuner har en stor del av sin finansiering i gröna lån.
De största utsläppsminskningarna kommer från projekt inom förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader och hållbara transporter. Investeringar i vatten- och avloppssystem ökar också, med en uppgång på 3,3 miljarder kronor under året.
– Sveriges kommuner och regioner spelar en avgörande roll i den gröna omställningen. Årets rapport visar hur hållbarhetsambitionerna omsätts i praktiken genom konkreta investeringar. Med 748 projekt och nära 100 miljarder kronor i utbetalda gröna lån ser vi hur den lokala omställningen fortsätter att accelerera, säger Maria Viimne, vd på Kommuninvest, i en kommentar.
Rapporten visar även att 43 medlemmar nu har mer än 30 procent av sin finansiering i gröna lån och att 46 procent av portföljen är delvis förenlig med EU:s taxonomi.