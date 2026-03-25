Gröna investeringar växer – minskar utsläpp med 600 000 ton

Samtidigt uppgår beviljade gröna lån till 134,2 miljarder kronor, varav 99,6 miljarder kronor betalats ut. Andelen gröna lån i den totala utlåningen är 17,7 procent, och allt fler kommuner har en stor del av sin finansiering i gröna lån.

De största utsläppsminskningarna kommer från projekt inom förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader och hållbara transporter. Investeringar i vatten- och avloppssystem ökar också, med en uppgång på 3,3 miljarder kronor under året.

– Sveriges kommuner och regioner spelar en avgörande roll i den gröna omställningen. Årets rapport visar hur hållbarhetsambitionerna omsätts i praktiken genom konkreta investeringar. Med 748 projekt och nära 100 miljarder kronor i utbetalda gröna lån ser vi hur den lokala omställningen fortsätter att accelerera, säger Maria Viimne, vd på Kommuninvest, i en kommentar.

Rapporten visar även att 43 medlemmar nu har mer än 30 procent av sin finansiering i gröna lån och att 46 procent av portföljen är delvis förenlig med EU:s taxonomi.