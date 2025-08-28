En domstol i Frankfurt har förbjudit Apple att marknadsföra sin Apple Watch som ”CO₂-neutral”. Anledningen är att klimatkompensationen bakom påståendet inte täcker hela produktens livslängd fram till 2050, vilket domstolen menar att konsumenter har anledning att förvänta sig.
Domstol förbjuder Apple att kalla klocka koldioxidneutral
En tysk domstol slår fast att Apples påståenden om att Apple Watch är koldioxidneutral bryter mot marknadsföringslagstiftning. Domen kan få långtgående följder för hur företag får använda klimatpåståenden i sin reklam.
Kompensationen baseras på ett skogsprojekt i Paraguay, där marken endast är leasad till 2029. Apple kunde inte visa att avtalen förlängs eller att skogen består därefter. Enligt domstolen räcker inte de buffertkrediter som använts som försäkring.
