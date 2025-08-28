Domstol förbjuder Apple att kalla klocka koldioxidneutral

Kommunikation En tysk domstol slår fast att Apples påståenden om att Apple Watch är koldioxidneutral bryter mot marknadsföringslagstiftning. Domen kan få långtgående följder för hur företag får använda klimatpåståenden i sin reklam.

Domstol förbjuder Apple att kalla klocka koldioxidneutral
Foto: Adobe Stock

En domstol i Frankfurt har förbjudit Apple att marknadsföra sin Apple Watch som ”CO₂-neutral”. Anledningen är att klimatkompensationen bakom påståendet inte täcker hela produktens livslängd fram till 2050, vilket domstolen menar att konsumenter har anledning att förvänta sig.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Kompensationen baseras på ett skogsprojekt i Paraguay, där marken endast är leasad till 2029. Apple kunde inte visa att avtalen förlängs eller att skogen består därefter. Enligt domstolen räcker inte de buffertkrediter som använts som försäkring.

e2Cs/YQ9d5HG/4qwiO//l7tpfMWe1B6QDXJrLd/vK1ZRww05Cwwy+mhmxTEuz12dYEmcckOvJEmnSa/JCEOR6nWWaAMifAfXRMIWDqxcxanumq0p3d6rllsdTVJzuG47dOL3qjqMziNWAgaReQpoMq4Sa31S0ADTOhZWPa7qrhk48KuSraM3onOxzT1PU5iBe213ewG+oemDWFifX+vrtYmvniMjy+qx7rAl3Qi4/ajblnvX06tjWTe+oSDASZYGdxi6ruZVnhdLuwYfUX/zMcXMayNm/N7MDsJvf1fBnSct/MGXWLbLCUnBm1wnVsTGnTSb4QclonMJaurHA8E/3aSn/MZAs1iyBwRGMIWGO9paEg1gamjYwVyNjwVRyzCvacTwA6pqWsw1+an6qMHDE5Od1ThSggpK70vArcbXTtw8S7VY1qxrNNxUeiIOdB2k9LVnSyeDL7m42vpFVvHia4uHxpBWtO3LWncWeViqjiELAzz7Ljgf4RxB4cErvmgIQSbDMbf+c0R0sGAXsMNP+YxwNLtV6WFEbF5nTHCGtPrC4LZ3KSWYFyTI2X94qAneOd7dCkm6mdNL8NODnM4GOLHE+zOTQ60icGNg0nqGkzITpUjoD/M01JImE3R0HEmUmbL65Ehq2CPEWLifgYKzM4/ogUAA+0hW2o0rEcS+xdkcaefligWuOOeUPg7pnEkW0Yo9PcE/Ys4ordN3xUHYlIBNMqEVdrn4ttm0/ltjbk5KpZO1fyvG99i+hW2wWvRmEtiLIAjawFRd/2208JduGNUtCrL9IdqElHOMg4BOJHyNgi7FFrqF0CzQ8JLVB3vFICpBM5sMy6Gjg6Gqm0gx/e19NRh4NN71ZGa9gN95e2pabfW2MPwoFnE4ef7l0w/iIgmQMtqEaO6MWDIYTv5oSrhtwo0xwyeFacDiY487gn6ogH5skkoc/K8FA0wdchnsCodnT1V4kIKJpi6LyNXGZTAtCTnqTefV6feEyBzPUXhkFG62l2BHIVHq8J5JmBl499waQ2O1x+jcgK7QYpdDI7ntAwBaHfMYZRgFi14X3V2rJzky8D12HFxKIeNdNwR3nbjS2XTdvdWNROwiaMspWa9RAJIbLq//nHS3ZixUfsVUt0HHL7+PHVdwjh7j0UTBUYYYOEMF6Z8LfiXaSzBy723XC9Fymaex2U0ebzNPu43WTvi1icWqrzU7JTS1UQqPyJnoMtx/qIoeareYgx8yaVPbc8I1CDzOjp8Q3oOoZR8U9FW3Lix19AXn585L/U4pap32KchojzhMeVFuCpVNrUCw6JpcztviW8qPMR1ZTW45mYtKddukqTs+P3rYO1hDJ2P5m7ztkeE/ctIMLwAUvd5qujW8jfjYLgRgjxeiD7Tvi5g/idoiXN3znKSoaCB/ILc6Kh+bVCXnhCaZGfTJ4QdKd0M5XYtpfyghbsSe9inc5pQZEuREpF06ZU+FSR0nUBeBQPWuy7DSdtz+aiWnyRzxv0b8rnMmNHjcN9ySfIJksxIckiKCoQ5Ag3ja8pv/+1RvbPSzoUVRDTTJhKmKZxyRD0O5DJRaf11w7aAB69rfru3Q+m2iBqDQ8kT4Lzl5t3ux9uzc6hfk6Dht6slE99xsS4ls6wPUJajlgdCOqGTwu7Wi7jAwBV1kBkn8lhmp8+uHqqjUJ7rkE+O7JE1JDgL8yYjngL93wpObWqkl7YSzBSnbLJDCAw8vUCialsXp0Ut/6XGlmlK1K5IuqyWRahrAlXskXp3CV1/8pTtzVotaYf8mGvkXlI0QgWiFMweVQM0vNtl86YuovS+i8ImQQNxfPto5acSdrVZEyXmZJC+AeXmGj5hxAJoAwYRl9aVkp73/k2gdvZlyDIKmpm3ZbNo6E4xCURHxs2yzluir1LbE/75PrsLp20KoDq0GacvdeapXU29zYiINYbObNeHUoqpYELUXES93l19lJGZ1Wdgxqm/+6cWVtgdyqRN1/loYyMd6gipGJ0idwkv0NpfN+ZbCjreo5yQVllHbKeaVhIZJflsJXC8VTufkhplz+ALf8qsikSyEUfIEmqDifc4iawPpvgYrEW2rOlr9vPmgVb2/V5jTmXPY/ZKcoxi1/pZDgiDDsfs5mm0xeX7YTrg3i6OykfgUnqutamQ1j176Qqek3EvT7+xFewgWi5kS+DFDpgPs/AWQTBEgD54huDLA7oOVk2+Sh1hVWD5usEB3t5Q+RWFJ+c63oEPFzmBUITfg5HqHu8irYtv02j0FZRdNb7hGjcV1CBmJhYSqWLnCSH+4g3WEzp+ejQP161gZ5yeU8jUJCMLYepHsi1JLikCnTDfbp/tQunZrvZs6WW+MX35fCBMCEhntBQo3khS6BYsVhGkN60Tqp0tUwYAciyvVn6jACMcOU8L3bJAHQGW8TicUWM+3jJguOoW0uh9zppfT/tNbi90Rv2w1N09M8IZJ3ieI+cfyRBGF9Zu1PdTZdyGP3gLcxla1jWvzcV0ZB+qvISHZ8S5/SzdLh2XYJwv1QAjhJnPoP/lYe2JEBC7voOdAUxANDCb2EBhFkDhPMyalLq4OXf3gZsgWtxlqr3Ybs4Yj4tkcfSls1mNpMlXh5m+iFXv04GlCPg30eKtM3oN9sTcmeaTYi+OIEV1TngxE741XBYFjy2oGeD6bvZgs7CJnHDD2lTH23atMoJ8u6/JzVJU4ngsoDh4CdoB4vIAOALKAu6sH6NkqmdkJFwSCVMZ0exh+ccFjJyCEuAsyYYC93+2bgp1XgHb742rBQpZhcxRonbkLSTwO3IKif1ElkjLlbtgH2VXEsJtEjm6/WckFgnDHKClRr0Y6vJMo7pGU9YbbvVyFr886Lu2bdR8r0aloYZTTOcbYtLkn8tg+lD6p8C23pSCdcqy/tJ5Zy4mDLqo9pZ2A+mi/ajkBXJzEfWolbvOmgfg1yAJC1/+lh1fuXDWZASALIq0ZOg5wb7vjuwO8kYNVQI7XDf8nNg5Fwwpsj4VdsrMux9Hj0Oeof6rvafHbsytoucZjntHee4n4NS/oUqTRGlczYysAzzLoGFaSKq6aj8ylG9Hi7knvoS5/Evm2O4siLllfuRWm73bctI4oG1ZotWy0EB2RC1ViV6w4Vk3UbWoKNU2ePzZBBuyYSJnhqexK0J/VLQ3RpEfY6kmV7LjmV5kNWed255Dh7I0kqRA0kokaJIpPnxGlF+MhvouksVDTOg1xXREl3Kd8xdP5ajAageqZ5Xpdv5gDbIuScHSules3YlI+zyKRDbXqTBkFix8sdIiXNzv7Y29Kr5FVKZxsQfXWAZRJ+FzRRwl+acdSNfDrZvNv+YqNIInA3ikKFu6VOmN8/cNrVzqjU8I4eoTEjMh64phgtRWZFzkf0FJodRPB6NacBLCRua/Rpi5gOBhXdPf+4Xg9F71an4xtAUhT6YATaGf0Xqs9AguX+TiXpN8Xzl/m+ey8ZQJ33FUyxQL9vbdrv7I62R21Ee3Wv8w+0WK8thAuEsL8cDw1xKjileLoguFikE6uSJcotukwmg9tRDktmgEt56IlVDuKHrMkiotl9XYKE33dHPlD26RuvJf3FCFv9epLuNCNDt94JXDzbN7Nckh0979guSFSd8WrtOaxNDabqai1lkM5PNCnDCI55GhjUm+ttGhom0YF2x1YQlE8zK32ucoy0Aw+KpMpX0pLhpXlbOlkuHyZH/7g44iq9OnSE/cbuD3IFcW+141zz4AxtoFQHA6bSMBXCuCs040HlFCTdqFzvBFPBWJiSFrDuiX6SBBAxUJQ1TJlcmTLYiDRtjis0k2zUIxnJ76nTulsbx4+Ukd93MhNTejQUSjkllk0Y0A7TemLAoOqO2x+BDc9nftpvrclrkW2QnPgv6o+hY9T8bQ1Q4dzWqbEJ76UC0z26VA7/70zQyJTcTi+u++bJ2hmlpxY7nmx9DAeG6OBu8Wl1L808JUPVs1V1XbY41COPlJTkBb42OeBW3nKKYpyTlIZktRDW0W97lvm3Q7o/A7hdHwVTbyWQSlHPmolQmw5LK9jNkVarlVZBWBtXu0HybEtb8N0ahmtFIxpfLTHI2fHdWQXIHZaOTgQAUpuzgMRduiltGjB4ZISEbsHhOFCLP5hdUiImkDLkenGpgLKOerIqLOC5vWFXVZgjEJdXBsUy2scptAhFi8iIpS8kUjbY1yVDE9yfkCh3HPY2YApCCLat0coIhuoveZB3jSCQuHn9GJdVXGaQxH3kk6MCVZAOSe5BFi9gPW9X2qxOsb0fse26E4OSBvIgw/AEQf0qdhcXnRcQDq5CQXrHoqZwFWobg/CDHjp7MsvFQW3e3dbBMbqbTqY2i3o7Mp37eaFotr3Lx0aGcjN9wNtN+Fa2wkJxWv5ZVXGwLaVtDovJ//4ASXBTn4eHrwoTzY9kmAmUwNb4I2Uqj7BJ+4YV3sCB7wQBuHUe2d9RYgskopVNsMM48hjg3nil/LQ+yEIm7/cP+eoaGgDZh0IeAateZS23ilPJe3MhmBi0M5inuTdUF0e1B3te9K6hKjWsOMSo8MnNhhmM0JtShz/dcsvg+Qytx6AY1LGCUv0VJkWVTqMP0zk0L1gPSC/LlVPyqnG2QXGGzA/XAftJ9QOEVTi108BtB2azjugbpJmEaZh9k6nUaVNRluiEK/FUqv7JyjG8YRwt2w/bCs0ytrAfotGUUzHMHhl5pi7iMFeYtYQm3T6ePG7J1aHVk/AY2fZD9IoknMmD8HdiJKooz/pXM2h+Bd0yp8qfU7V2CHuSbB9C879ljTHvTc1jtZae2eEuekpFbV1fFgW+4AiNv3eXlzcBmrvQXjKP/Yald34vZYr+5LVaTBzRJZ15slmYjzCqlATOsk+ETDhdvuaZ9WvkAV7eee5dk6pyPpX3g8boeU6L+Iphl1RH2Iw7WQXtI8F0mAPiDBzqtxdp63GgJqrFTbigAp3hPz9msE85/2gjiJnVc2iINdvK4NbOuG9uXr2IWw46AOIgXr0lJhmPH0wU914sbmGDArl/0r64QFNJfbSes25N1duaCzjaSZPHisDUGY+QGCRy655N3xW2tVKTw/doRaKhj/HHCd15zUxR3SnASgBpiSK7tvWN1ydKFNr6dWaChM1Ma0BNjACm+2rREm54OSiSyrTpQNsKtjBCb7BXbkuzxcSUpkBszMoUAw9DGLZiqualACekGGtZi553y+YEuWNGOriynojCVAAkLxZtubnp6Ern44s0k4GONDJffJBnwpUHGQvi6p/8E06WG1hfnCipc2leA4mvn3/Ygf+DaihpkQNA5fCcTYq524yXLu9Yf7vgmOThVWWgKy6GlamrJGL7uY3JCM5Pv9Dau5k5AqQuF39NUvS0zYAt+zNIaNYE1B7e0LKbgm+EXzSZ1QUAAG53mA/rQ+oUCvrMnuaKt14rBlRhjvGPZmdKhXlu+piyNFgSUz4aW5TFc/kEW6DvKF299WhZ9TyKjNnG1rSGwj1iMYjSqb5/WrH4fXV9QETAWNIpdzbsALU8G+cWb489qzQyBdjl/Ot+d6ZwbPOppDeKVT2N8bkK4qPaSrK4UaBOM9xIcramQcNdqDdhIueQnhqpaTVKUfRujuqYtWzsycCgDTBOYvQRZVkN2j5xMXdaXUpA+8TR8LDrsSym/hKS8AlG0RqE9gre6OcWtOdtWCn0kn8EUGqi4udaUdXWNcRLnxIJCsvadBjDTgc8velKZrNQhbAo5SiNcK220fdIRokUB6lcpuLmKtN0CzzuF/dwvQPqVj9bYWEcZlAw3SH/Xi7qgujpc3reQ3YcGfKAo8awlibSDnuhB+I1hi/W3sXg9w8atUWTJ2tMNE+ApkIE5k5hswptq3LEwkjhW5DDrlrAkHphYdXv9hWhkUONhqDireaI7mipyXQx7nveYArPNGLIpGoOBqSJaTAXM4IY2k+7P31Bvxk6snbXpdSTM3ss9iPM6ZLajY/1TBPaQJ62CN5z37QzxS4g4M2l5/RiBZsKL3bK/objgVxcTjLhs2TtYUHmgRHn/LarSEveVYKByh5oNMv7ixol4orNE19FGUfI2KW3e1MWQ35YaEjWHMZSU8G2bFhrnOMBO0NJWCshhqIJL2wuLTooi3o+BtfaKvcvLViIDG277rDpWUHeh6whjxVGYdCVbMmNfSgWjyRwM77Qnt/I2ndhQttFTDO5dwyeVoF9mRHup8PRrKkMEgVO/hlNY9eLigiiMiaalSElx05qivw0WJInNYi2A108ywpI/2f3H+4lv2gsUqCSIUYnf2RWnHZPQyIGQMKsiNqa7CHumArqua0DeHNm8YDY33LuhKC9Vu59Gmm3w3h9tAuBL8bglgUAJ/PSTO7xNMjTHUZR/g2dfSGvpv3VkHy4FXCfeT8P9GQiM7qJi66/c02Y+3FA6XqN4O9d9l6RijUOYWLWepAez3sUKIveOX7/aNkgDtC8IyDsamQlWa6qT46bDHxdPVTgbfBJYaJOwzn5ZnJnwdoBqWpxOt1Pmr0CDVB9w85c0HZwOEk5okDrGYMPi4lGV7J4c35hKQ2wM/piYc6EGoFzGpEGJbV7Txb0z+c3/udgQwbDpuXltLhzKz2bW5oUV8GBg4hPhK+EY3r6hGVRnQrwaH5sLODn0WUKKfgGDKZEpMgiEIrNd212b/8RCnhEskCVjvpq5b/ESLnRyrP/0mYY/5xGl5dvaKLLnaOSxOno4TsARV6e/ZP7XCOp3cxS+hv3AILeJabuIleJdW7IIL6aZxHIrMVy0BQRIPx4+Vd7JD4p9dCoa1aArYji47a+MSTry4wJLiy5Ee7zLJw/fai+bNIcduukyEB7xIzJawJi7Bex0RcE5VaZM/uv7BODNmZwo5iT1vQ
Hållbarhetsredovisning Internationellt Klimat Kommunikation
publicerad 28 augusti 2025
av Jon Röhne

Senaste nytt

Premium
Upphandling

Verktyg: 6 tips för hållbar upphandling av städtjänster

27 minuter sedan
Premium
Kommunikation

Domstol förbjuder Apple att kalla klocka koldioxidneutral

2 timmar sedan
Premium
Klimat

Regeringen föreslår sekretess för förnybar energi

22 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Upphandling

Verktyg: 6 tips för hållbar upphandling av städtjänster

27 minuter sedan
Premium
OFFENTLIG SEKTOR

Hållbar turism i praktiken – lärdomar från Köpenhamn

26 augusti
Premium
Avfall

Turismskräp växande problem för kommunerna – här är expertens bästa strategier

19 augusti
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

11 augusti
Premium
Klimat

Så hittar du trovärdiga koldioxidkrediter – fyra principer att följa

10 juli

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Premium
EU-svepet

6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

22 augusti
Premium
Juridik

Remissgenomgång: Stort stöd för skärpt miljöstraffrätt – men olika syn på sanktionsnivåer

19 augusti
Premium
KOMMUNIKATION

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

14 augusti
Premium
PLAST

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

11 augusti
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Premium
Karriär

Han blir hållbarhetsansvarig på Stena Fastigheter

25 augusti
SOMMARTANKAR

Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”

14 augusti
SOMMARTANKAR

Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

13 augusti
SOMMARTANKAR

Åsa Domeij: ”Mat måste få kosta”

12 augusti

Det senaste

Premium
Upphandling

Verktyg: 6 tips för hållbar upphandling av städtjänster

27 minuter sedan
Premium
Kommunikation

Domstol förbjuder Apple att kalla klocka koldioxidneutral

2 timmar sedan
Premium
Klimat

Regeringen föreslår sekretess för förnybar energi

22 timmar sedan
Klimat

Forskare: Upprepade värmeböljor åldrar kroppen lika mycket som rökning eller alkohol

23 timmar sedan
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Premium
Kemikalier

Det är nytt i Echa:s PFAS-förslag: ”Fullständigt förkastligt”

26 augusti
Premium
Verktyg

Nytt verktyg: Så placerar du våtmarken rätt

26 augusti
Premium
Cirkularitet

Cirkulär IT gav 3 500 ton i klimatbesparing: ”94 procent av våra datorer fick nytt liv”

26 augusti
Premium
Upphandling

Verktyg: 6 tips för hållbar upphandling av städtjänster

27 minuter sedan
Premium
Kommunikation

Domstol förbjuder Apple att kalla klocka koldioxidneutral

2 timmar sedan
Premium
Klimat

Regeringen föreslår sekretess för förnybar energi

22 timmar sedan
Klimat

Forskare: Upprepade värmeböljor åldrar kroppen lika mycket som rökning eller alkohol

23 timmar sedan
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Premium
Kemikalier

Det är nytt i Echa:s PFAS-förslag: ”Fullständigt förkastligt”

26 augusti
Premium
Verktyg

Nytt verktyg: Så placerar du våtmarken rätt

26 augusti
Premium
Cirkularitet

Cirkulär IT gav 3 500 ton i klimatbesparing: ”94 procent av våra datorer fick nytt liv”

26 augusti