Skogsbolaget SCA har utsetts till vinnare av Svenska greenwashpriset 2025, ett antipris som delas ut av miljöorganisationen Jordens Vänner. Priset offentliggjordes under Bokmässan i Göteborg under lördagen, där SCA röstades fram som vinnare med överväldigande majoritet. Övriga finalister var Arla och Ikea.
De vann Svenska greenwashpriset 2025
Kommunikation Ett av Sveriges mest omdiskuterade miljöpriser delades ut under helgen på Bokmässan i Göteborg. Priset går årligen till en aktör som anklagas för att försköna sin miljöpåverkan – och i år har vinnaren väckt starka reaktioner.
Foto: Adobe Stock
Svenska greenwashpriset delas ut till företag, myndigheter eller offentliga personer som anses framställa sin verksamhet som mer hållbar än den faktiskt är. I årets omröstning fick SCA kritik för sin framställning av hållbarhet i kombination med omfattande avverkningar i skyddsvärda skogar. Enligt Jordens Vänner är detta exempel på så kallad ”greenwashing”.
