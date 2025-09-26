Krav på klimatomställning stannar inte vid det egna företaget. En växande andel av klimatpåverkan sker i leverantörsledet – ofta dolt i de svårfångade Scope 3-utsläppen. För att möta både regulatoriska krav och ökade förväntningar från kunder lanserar Climate Transition Coalition nu verktyget Supplier Decarbonization Playbook, en vägledning som samlar praktiska tips för leverantörer som vill minska sitt klimatavtryck och samtidigt stärka sin konkurrenskraft.
Handbok: Så kan dina leverantörer halvera utsläppen
Klimat En ny handbok ger företag konkreta verktyg för att minska utsläpp i leverantörsledet. Fokus ligger på energi, jordbruk och avskogning – och på att göra hållbarhetskraven praktiskt genomförbara.
Illustration: Adobe Stock
Handboken lyfter sex dimensioner som är avgörande för en klimatneutral värdekedja: mätning och rapportering av utsläpp, förnybar elektricitet, förnybar värme, en långsiktig utsläppsstrategi, avskogningsfria råvaror samt övergången till regenerativt jordbruk.
