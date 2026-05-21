Ny FN-resolution: Det krävs av länder i klimatfrågan

I resolutionen uppmanas alla stater att följa sina internationella skyldigheter för att skydda klimatsystemet och andra delar av miljön från utsläpp av växthusgaser. Det handlar bland annat om att förebygga betydande miljöskador, agera med så kallad due diligence och samarbeta i god tro för att minska riskerna för klimatrelaterade skador. Generalförsamlingen lyfter också att stater ska respektera och säkerställa mänskliga rättigheter genom åtgärder som skyddar klimatet och miljön.

Resolutionen riktar sig även till parterna i Parisavtalet och uppmanar dem att agera i linje med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell nivå. Bland de åtgärder som nämns finns att tredubbla kapaciteten för förnybar energi, fördubbla den årliga takten i energieffektiviseringar till 2030 och ställa om från fossila bränslen i energisystemen på ett rättvist, ordnat och jämlikt sätt. Resolutionen nämner också att ineffektiva subventioner till fossila bränslen som inte hanterar energifattigdom eller rättvis omställning bör fasas ut så snart som möjligt.

En annan del av resolutionen gäller klimatförändringarnas konsekvenser för särskilt utsatta stater. Generalförsamlingen hänvisar till domstolens slutsats att stater inte nödvändigtvis förlorar sin statsstatus om havsnivåhöjningar gör att ett av statens grundläggande element försvinner. Resolutionen bekräftar också att etablerade havsgränser kan bestå trots fysiska förändringar till följd av stigande havsnivåer, vilket beskrivs som viktigt för rättslig säkerhet.

Resolutionen lyfter även att en stat som bryter mot de skyldigheter som Internationella domstolen identifierat kan göra sig skyldig till en folkrättsstridig handling. Följderna kan enligt texten omfatta krav på att upphöra med handlingen, garantier om att den inte upprepas och full gottgörelse till drabbade stater, om villkoren för statligt ansvar är uppfyllda.

FN:s generalsekreterare ombeds nu ta fram en rapport till generalförsamlingens 82:a session om hur efterlevnaden av skyldigheterna kan stärkas. Rapporten ska ta hänsyn till bästa tillgängliga vetenskap, möjliga brister i det multilaterala klimatarbetet och samordningen med befintliga mekanismer, bland annat FN:s klimatkonvention och Parisavtalet.