Ny FN-resolution: Det krävs av länder i klimatfrågan

Juridik FN:s generalförsamling har antagit en resolution som tydliggör staters ansvar i klimatarbetet. Beslutet kopplar klimatfrågan närmare internationell rätt – och pekar ut flera krav på hur länder väntas agera framöver.

Ny FN-resolution: Det krävs av länder i klimatfrågan
Foto:: Adobe Stock

FN:s generalförsamling har antagit en resolution som välkomnar Internationella domstolens rådgivande yttrande om staters skyldigheter i fråga om klimatförändringar. Resolutionen beskriver yttrandet som ett viktigt bidrag till att klargöra gällande internationell rätt och markerar att klimatfrågan inte enbart är politisk, utan också knuten till staters folkrättsliga ansvar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

I resolutionen uppmanas alla stater att följa sina internationella skyldigheter för att skydda klimatsystemet och andra delar av miljön från utsläpp av växthusgaser. Det handlar bland annat om att förebygga betydande miljöskador, agera med så kallad due diligence och samarbeta i god tro för att minska riskerna för klimatrelaterade skador. Generalförsamlingen lyfter också att stater ska respektera och säkerställa mänskliga rättigheter genom åtgärder som skyddar klimatet och miljön.

Resolutionen riktar sig även till parterna i Parisavtalet och uppmanar dem att agera i linje med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell nivå. Bland de åtgärder som nämns finns att tredubbla kapaciteten för förnybar energi, fördubbla den årliga takten i energieffektiviseringar till 2030 och ställa om från fossila bränslen i energisystemen på ett rättvist, ordnat och jämlikt sätt. Resolutionen nämner också att ineffektiva subventioner till fossila bränslen som inte hanterar energifattigdom eller rättvis omställning bör fasas ut så snart som möjligt.

En annan del av resolutionen gäller klimatförändringarnas konsekvenser för särskilt utsatta stater. Generalförsamlingen hänvisar till domstolens slutsats att stater inte nödvändigtvis förlorar sin statsstatus om havsnivåhöjningar gör att ett av statens grundläggande element försvinner. Resolutionen bekräftar också att etablerade havsgränser kan bestå trots fysiska förändringar till följd av stigande havsnivåer, vilket beskrivs som viktigt för rättslig säkerhet.

Resolutionen lyfter även att en stat som bryter mot de skyldigheter som Internationella domstolen identifierat kan göra sig skyldig till en folkrättsstridig handling. Följderna kan enligt texten omfatta krav på att upphöra med handlingen, garantier om att den inte upprepas och full gottgörelse till drabbade stater, om villkoren för statligt ansvar är uppfyllda.

FN:s generalsekreterare ombeds nu ta fram en rapport till generalförsamlingens 82:a session om hur efterlevnaden av skyldigheterna kan stärkas. Rapporten ska ta hänsyn till bästa tillgängliga vetenskap, möjliga brister i det multilaterala klimatarbetet och samordningen med befintliga mekanismer, bland annat FN:s klimatkonvention och Parisavtalet.

publicerad 21 maj 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
cirkuläritet

Supporterurin ska bli gödsel i SLU-projekt

34 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Globala intäkter från koldioxidprissättning rekordhöga

14 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

86 procent av plasten från Site Zero återvinns med högsta EU-kvalitet

19 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
cirkuläritet

Supporterurin ska bli gödsel i SLU-projekt

34 minuter sedan
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

12 maj
Bästa hållbarhetsprestation

Så skyddar Stockholmshem husen mot skyfall: ”En kamp mot klockan”

6 maj
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars
Premium
Verktyg

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

24 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

12 maj
Premium
 

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

8 maj
Premium
Miljöprövning

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

30 april
Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

28 april
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

17 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Mindre snack – mer hållbarhetsjobb i skymundan

7 maj
Premium
Karriär

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

29 april
Premium
karriär

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

23 april
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

21 april
Premium
Karriär

Nu blir hon ordinarie vd för Mistra

16 april