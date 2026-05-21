Forskarnas larm: Det här skräpet dominerar på världens stränder

Plast En ny global studie visar att en viss typ av vardagligt avfall dominerar på stränder världen över. Resultaten ger en tydlig bild av hur plastskräpet sprids – och kommer samtidigt som FN:s arbete mot plastföroreningar har kört fast.

Foto: Adobe Stock

Plastförpackningar för mat och dryck är det vanligaste skräpet längs världens kuster, enligt en global studie publicerad i tidskriften One Earth. Forskarna har analyserat data från över 5 300 strandundersökningar och gått igenom 355 tidigare studier om kustskräp.

Materialet omfattar 94 länder, och forskarna har även gjort uppskattningar för ytterligare 18 länder. I 93 procent av de analyserade länderna förekom mat- och dryckesrelaterad plast i kustskräpet. Det handlar bland annat om förpackningar, plastflaskor, lock och korkar.

Richard Thompson, grundare av University of Plymouths forskningsenhet för marint skräp och en av författarna till studien, säger i en kommentar att resultaten visar hur vanliga engångsprodukter dominerar på stränder världen över. Han framhåller att samma typer av plastskräp återkommer även i länder med relativt välutvecklad avfallshantering.

Andra typer av skräp var mindre spridda. Plastpåsar förekom i 39 procent av länderna och cigarettfimpar i 38 procent. Studien pekar samtidigt på regionala skillnader, bland annat att plastpåsar var särskilt vanliga i delar av Asien.

Forskarna konstaterar också att förbud mot plastpåsar inte alltid leder till mindre plastskräp. Bristande efterlevnad av regler och att avfall exporteras mellan länder lyfts fram som möjliga förklaringar. Studien omfattar inte mikroplaster eller plast som inte gick att identifiera, men forskarna påpekar att sådant avfall ofta har sitt ursprung i större plastföremål.

Resultaten publiceras samtidigt som FN:s arbete med ett globalt avtal mot plastföroreningar har försenats. Ordföranden för förhandlingarna avgick i oktober efter uppgifter om påtryckningar bakom kulisserna, och Norge, som är FN:s miljöprograms största givare, ser över sin finansiering av organisationen.

Nästa förhandlingsrunda om ett globalt plastavtal väntas tidigast i slutet av 2026 eller under 2027. Richard Thompson säger att beslutsfattare kan minska plastföroreningarna genom att begränsa plastanvändning till nödvändiga ändamål och göra det lättare att använda återfyllbara mat- och dryckesförpackningar.

publicerad 21 maj 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

