Svensk teknik ska stoppa hoten i regnskogen

För Hans Sinclair Sachs, ägare av Trustbrand Global Sweden, är nomineringen ett erkännande av arbetet.

– Det är såklart väldigt roligt och med ödmjukhet att det är många andra fina finalister, spännande att se alla de här bidragen. Det är riktigt roligt att vi blir uppmärksammade självklart, säger han till Miljö & Utveckling.

Ögat är både en app och en klocka. Verktyget är tänkt att användas av personer som befinner sig i utsatta situationer, till exempel sociala ledare i Colombia. Om en hotfull situation uppstår kan användaren larma andra personer och Trustbrands central i realtid.

När larmet aktiveras skickas geografiska koordinater från platsen. Samtidigt startar ljudinspelning och filmning. Enligt Hans Sinclair Sachs gör det att Trustbrand kan dokumentera var en incident sker, när den sker och vad som händer.

– Detta har vi fått verifierat av advokater, människorättsadvokater, miljöadvokater och specialister: att våra data har väldigt bra legal juridisk hållbarhet.

Enligt honom har Trustbrand nu också fått fram en lösning med satellituppkoppling, vilket gör att användare kan rapportera även offline.

Enligt Hans Sinclair Sachs är den juridiska dimensionen central. Trustbrand arbetar i områden där urfolkens territorier enligt honom är skyddade genom bland annat Colombias konstitution och fredsavtal, men där illegala aktörer ändå tar sig in. Kokain, olja, guld och palmolja är exempel på verksamheter som förekommer i områdena.

– Men då blir det väldigt viktigt att kunna dokumentera och registrera vad som faktiskt händer i territorierna. Där har Ögat en stor fördel. Det här är data som håller i en legalprocess, säger han.

Ett nästa steg är att använda Ögat även i due diligence-processer. Hans Sinclair Sachs menar att verktyget kan bidra med underlag om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, urfolksrättigheter, påverkan på ekosystem, klimatrisker och korruptionsrisker.

– Ögat har vi börjat nu jobba med också som verktyg för due diligence-processen som bolag måste göra. Här tar vi hjälp av civilsamhället och lokala befolkningar. Vi gör due diligence för bolagen – jobb som de egentligen skulle göra redan nu enligt gällande lagar, säger han.

Reaktionerna från användarna uppges vara positiva. Enligt Hans Sinclair Sachs är de nöjda med att verktyget gör det möjligt att dokumentera vad som sker i områden där hot, intrång och våld annars kan vara svårt att bevisa i efterhand.

Samtidigt är säkerheten en av de största utmaningarna. Ögat bygger delvis på att det ska vara känt att en person kan larma, filma och registrera en händelse. Tanken är att det i bästa fall ska ha en avskräckande effekt på illegala aktörer, eftersom materialet kan sparas och senare användas i en rättsprocess.

Men i praktiken är situationen mer komplicerad. De personer som använder verktyget kan redan vara utsatta för hot. Om det syns att de bär klockan eller använder appen kan det, enligt Hans Sinclair Sachs, också uppfattas som en provokation av de aktörer som vill fortsätta sin verksamhet ostört.

– Vi hoppas på att det ska vända, att de som gör de dåliga sakerna ska förstå att det är bättre att lämna de här människorna i fred och i bästa fall lämna territorier för att de har Ögat, att det kan bli mer riskfyllt för dem att hota eller angripa lokala ledare och urfolk, avslutar han.