Han leder klimatkampen – men måste först övertyga rummet

– Ibland får man nästan förklara sig själv innan man får börja prata om det vi faktiskt ska göra, säger han till Miljö & Utveckling.

Redan som 22-åring är han grundare och vd för CO2Check, en klimatdataplattform som gör det möjligt för företag att följa sina utsläpp löpande, baserat på faktiska inköp och rådata.

Bakgrunden till bolaget växte fram ur både utbildning och eget intresse för hållbarhet och företagande.

– Jag insåg ganska snabbt att även företag som verkligen vill göra rätt ofta saknar en tydlig bild av var de står just nu. Utan den grunden är det svårt att veta om besluten man tar faktiskt är bra.

Men att ta sig an ett komplext område som klimatberäkningar tidigt i karriären har inneburit mer än tekniska utmaningar. Rollen som vd kommer enligt honom med ansvar – och med förväntningar.

– Det är klart att det är speciellt. Det är mycket ansvar, men det är också det som är så roligt. Jag drivs verkligen av det.

Responsen från omvärlden har varit blandad, men övervägande positiv. Samtidigt har Theo Carlström märkt att han ibland behöver bevisa sin kompetens innan samtalet kan gå vidare.

– Det händer absolut att man blir ställd mot väggen först. Men då gäller det att vara kunnig och trygg i det man gör.

När han själv pekar ut vad som varit avgörande för att ta sig fram så snabbt återkommer han till en sak: lyhördhet.

– Nyfikenhet är det absolut viktigaste. Att våga ställa frågor och verkligen lyssna, särskilt på dem som har mer erfarenhet.

Han lyfter också vikten av att våga satsa fullt ut på sina idéer, även när utfallet är osäkert.

– Ett försök har alltid två utvägar: det blir bra eller dåligt. Men det händer i alla fall något. Försöker man inte så händer ingenting, konstaterar han.

Vd-rollen beskriver han inte som en traditionell chefsposition, utan som ett ansvar att leda arbetet i rätt riktning.

– Jag ser det mer som att man styr och samordnar. Det görs ju inte utan bra kollegor.

För Theo Carlström handlar hållbarhet inte om stora ord, utan om att göra rätt val oftare – med rätt underlag i rätt tid. Enligt honom är hållbarhetsarbetet också både tekniskt och personligt. Klimatfrågan är långsiktig, och han är övertygad om att nya perspektiv behöver ta plats när nästa generation tar plats i branschen.

– Det är vi som ska ta över det här arbetet. Då måste vi också få vara med och forma hur det görs, avslutar han.