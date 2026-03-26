EU stramar åt – eller släpper taget? Striden om företagens hållbarhetskrav fortsätter

Svaret visar en spänning i EU-politiken just nu. Å ena sidan finns ett tryck på att förenkla regler och stärka konkurrenskraften. Å andra sidan finns en oro för att detta sker på bekostnad av klimatambitionerna.

Emma Wiesner pekar på att förenklingar behövs, samtidigt som hon sätter en gräns.

– Det är väldigt mycket fokus på konkurrenskraft, det är väldigt mycket fokus på regelförenkling. Vi i Centerpartiet ser ett behov av att regelförenkla och ta larmen på allvar, sa hon under presskonferensen.

Hon betonar att partiet vill göra regelverken mer hanterbara.

– Det som ofta faktiskt sätter käppar i hjulet är att kraven är motstridiga eller svårtolkade. Vi har framför allt förespråkat enklare krav. Det ska vara enklare att följa och det ska vara tydligt och lättare att hantera systemet, sa Emma Wiesner.

Samtidigt markerar hon mot en bredare utveckling där själva hållbarhetsagendan ifrågasätts.

– Samtidigt så finns det hela ifrågasättandet av klimatpolitiken och hållbarhetsagendan och där är vi väldigt, väldigt emot den utvecklingen, sa hon.

Hennes slutsats är att båda perspektiven måste rymmas.

– Vi måste kunna regelförenkla och skapa smidiga spelregler samtidigt som vi behåller kursen, sa Emma Wiesner.

Men från socialdemokratiskt håll är kritiken skarpare. Heléne Fritzon (S) varnar under en presskonferens för att förändringarna inte bara handlar om förenkling – utan om en faktisk nedmontering av regelverk.

Konkurrenskraft i fokus

Hon beskriver hur nya förslag, ofta motiverade med konkurrenskraft, riskerar att slå undan redan beslutade klimatregler.

– Det är viktigt i Sverige att vi har en god konkurrenskraft. Om man tappar övertygelsen om att vi behöver göra klimatomställningen, varje Omnibus nedmonterar regelverken som precis är på väg att införas och där svenska företag har gått före, sa Heléne Fritzon.

Enligt Heléne Fritzon finns ett tryck från näringslivet att behålla kraven.

– Vi har ju ständigt möten med svenska företag som trycker på, som säger till oss, håll i och håll ut. Vi är redan där, sa hon.

Trots det menar Heléne Fritzon att vissa politiska krafter driver motsatt linje.

– Vi hade ärendet om hållbarhetsredovisningar för företag. Där svenska moderater, jag tycker det är anmärkningsvärt, tog en ledande roll mot svenska företag att nedmontera hållbarhetsredovisningar, sa hon.