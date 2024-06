Verktyg: Nytt ramverk gör utsläpp från annonsering jämförbar

World Federation of Advertisers verkar för annonsörers intressen och arbetar bland annat för att främja ansvarsfull marknadsföring och reklam genom att utveckla hållbara och etiska riktlinjer. Ad Net Zero är ett samarbete mellan flera stora aktörer inom reklamindustrin som syftar till att minska reklamindustrins koldioxidutsläpp. Det nya ramverket går under namnet Global Media Sustainability Framework och är enligt skaparna ett verktyg som ska ge stöd till världens annonsörer, reklambyråer, medieägare teknikföretag och branschorganisationer. I Sverige har initiativet CommToAct Planet, som leds från Sveriges Annonsörer, varit en av remissinstanserna.

– Den stora fördelen är att vi nu får ett ramverk som alla kan förhålla sig i när man mäter klimatutsläpp från medieköp. Det gör ju att vi kan jämföra äpplen och äpplen vilket vi inte har kunnat göra tidigare. Det är viktigt, både globalt och lokalt att vi mäter på samma sätt, säger Karin Grohman, verksamhetsansvarig på CommToAct.

De första versionerna av ramverket innehåller beräkningsmodeller för TV, digitalmedier och utomhusmarknadsföring. Men fler beräkningsmodeller uppges komma inom kort. Förutom beräkningsmodeller innehåller ramverket också verktyg för datainsamling och en frivillig övervakningsmall.

Karin Grohman säger att det största intresset för ramverket i dag finns hos mediebyråerna som uttryckligen yttrycket ett behov av ett standarder.

– De behöver en standard för att kunna leverera samma typ av mätdata till sina kunder.

I ett nästa steg planerar WFA och Ad Net Zero att skapa ett system för datatöverföring mellan köpare och säljare där data kan valideras och följas upp för att mäta användning och effektivitet.

– I dag finns ingen samlad statistik över hur stora utsläppen som medieköp genererar. Det finns generella globala siffror för utsläpp från så kallad programatisk annonsering. Men det är allt. Därför blir det här ramverket extra viktigt, säger Karin Grohman.

I samband med lanseringen av det nya ramverket ger WFA och Ad Net Zero ett antal tips till ramverkets användare. Här uppmanas bland annat annonsörer att kontrollera att partners mäter sina utsläpp och använder det nya Global Media Sustainability Framework. Byråer uppmanas att säkerställa att deras partners använder ramverket och inkluderar växthusgasutsläpp i alla medieplaner. Medieägare å sin sida uppmanas att leverera klimatdata med högsta möjliga detaljrikedom och försöka förbättra datakvaliteten på datan över tid.