Kommunikationschefen: Greenhushing oroar mer än greenwashing

Kommunikation Efterfrågan på hållbarhetskommunikation är fortsatt hög och kunskapsnivån i branschen har stärkts. Samtidigt växer en ny oro för att företag väljer tystnad av rädsla för att göra fel, enligt Linda Nilsson, vd för Sveriges Kommunikationsbyråer.

Kommunikationschefen: Greenhushing oroar mer än greenwashing
Foto: press/ Adobe Stock

När Miljö & Utveckling senast pratade med Linda Nilsson, vd för Sveriges Kommunikationsbyråer, om behovet av ökad kunskap inom hållbarhetskommunikation var det 2023. Då var budskapet tydligt: branschen behövde höja sin kunskap om hållbarhet i takt med att efterfrågan ökade och regelverken skärptes. I dag beskriver hon ett läge där mycket har hänt, och där utmaningarna delvis har skiftat karaktär.

Någonting är fel

– Efterfrågan ligger fortfarande stabilt. När hållbarhetskommunikation görs bra är den engagerande och effektfull. Byråernas kunskapsnivå är högre och ansvarsfull, säger Linda Nilsson.

Klimat Kommunikation
publicerad 24 februari 2026
av Carolina Högling

