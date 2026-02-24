När Miljö & Utveckling senast pratade med Linda Nilsson, vd för Sveriges Kommunikationsbyråer, om behovet av ökad kunskap inom hållbarhetskommunikation var det 2023. Då var budskapet tydligt: branschen behövde höja sin kunskap om hållbarhet i takt med att efterfrågan ökade och regelverken skärptes. I dag beskriver hon ett läge där mycket har hänt, och där utmaningarna delvis har skiftat karaktär.
Kommunikationschefen: Greenhushing oroar mer än greenwashing
Efterfrågan på hållbarhetskommunikation är fortsatt hög och kunskapsnivån i branschen har stärkts. Samtidigt växer en ny oro för att företag väljer tystnad av rädsla för att göra fel, enligt Linda Nilsson, vd för Sveriges Kommunikationsbyråer.
– Efterfrågan ligger fortfarande stabilt. När hållbarhetskommunikation görs bra är den engagerande och effektfull. Byråernas kunskapsnivå är högre och ansvarsfull, säger Linda Nilsson.
