Naturvårdsverket kartlägger snabb omställning till fossilfritt

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga vilka statliga myndigheter som snabbt kan ställa om till fossilfria bränslen. Uppdraget fokuserar på att identifiera verksamheter som kan gå över till HVO100 eller elektriska alternativ redan under 2026. Initiativet är en del av vårändringsbudgeten, där regeringen föreslår ekonomiskt stöd för att påskynda omställningen. Totalt avsätts 500 miljoner kronor för att täcka merkostnader när fossila bränslen ersätts.