Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga vilka statliga myndigheter som snabbt kan ställa om till fossilfria bränslen. Uppdraget fokuserar på att identifiera verksamheter som kan gå över till HVO100 eller elektriska alternativ redan under 2026. Initiativet är en del av vårändringsbudgeten, där regeringen föreslår ekonomiskt stöd för att påskynda omställningen. Totalt avsätts 500 miljoner kronor för att täcka merkostnader när fossila bränslen ersätts.
Naturvårdsverket kartlägger snabb omställning till fossilfritt
Bakgrunden är att utsläppen från statliga myndigheters fordon, arbetsmaskiner och fartyg ökade med 26 procent mellan 2023 och 2024. Regeringen vill nu vända utvecklingen genom att öka användningen av förnybara drivmedel. Kartläggningen ska bidra till att minska utsläppen redan under innevarande år. Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast den 26 juni 2026.