ISSB tar steg mot riktlinjer för naturrelaterad rapportering

International Sustainability Standards Board, ISSB, har beslutat att ta fram en vägledning för naturrelaterade upplysningar inom IFRS-ramverket. Vägledningen ska publiceras som ett så kallat Practice Statement i stället för en ny standard. Initiativet innebär att företag får tydligare instruktioner för hur de ska rapportera risker kopplade till biologisk mångfald, vattenbrist och ekosystem.
Beslutet bygger vidare på de befintliga standarderna IFRS S1 och IFRS S2, som redan kräver att väsentliga hållbarhetsrisker redovisas. Genom att använda ett kompletterande dokument vill ISSB undvika att skapa ytterligare komplexitet för företag som redan implementerar regelverket.
Ett utkast planeras att publiceras i oktober 2026 för global konsultation. Målet är att skapa mer jämförbar och beslutsrelevant information för kapitalmarknader. Initiativet ses också som ett steg mot mer formaliserade globala krav på rapportering inom området.