ISSB tar steg mot riktlinjer för naturrelaterad rapportering

International Sustainability Standards Board, ISSB, har beslutat att ta fram en vägledning för naturrelaterade upplysningar inom IFRS-ramverket. Vägledningen ska publiceras som ett så kallat Practice Statement i stället för en ny standard. Initiativet innebär att företag får tydligare instruktioner för hur de ska rapportera risker kopplade till biologisk mångfald, vattenbrist och ekosystem.