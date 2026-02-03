Nytt verktyg ska hjälpa företag att bedöma kvaliteten i naturprojekt

Hållbarhetsarbete Ett nytt bedömningsramverk ska hjälpa företag och investerare att jämföra naturprojekt och avgöra vilka som faktiskt levererar klimatnytta, biologisk mångfald och social påverkan.

Nytt verktyg ska hjälpa företag att bedöma kvaliteten i naturprojekt
Foto: Press/ Adobe Stock

Earthly har lanserat Keystone 3.0, ett nytt bedömningsverktyg för naturbaserade projekt. Ramverket är utformat för att ge företag och investerare ett gemensamt underlag för att jämföra naturprojekt och bedöma vilka som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Bedömningen bygger på mer än 160 datapunkter och omfattar tre pelare: koldioxid, biologisk mångfald och människor. Enligt Earthly är Keystone 3.0 avsett att användas som beslutsstöd för investerare och företag som köper eller finansierar naturbaserade krediter.

– Det är en heltäckande och holistisk bedömning som har utvecklats för att säkerställa att naturbaserade lösningar levererar verklig och verifierbar effekt, säger Sharan Ghai, Head of Research på Earthly.

Klimat Kommunikation Omvärld
publicerad 3 februari 2026
av Carolina Högling

