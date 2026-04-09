Regeringens förslag att sänka skatten på bensin och diesel kritiseras hårt av en majoritet av remissinstanserna. Det menar 2030-sekretariatets grundare Mattias Goldmann som gått igenom samtliga 36 svar i en kommentar på Dagens industri. Bland svaren pekar flera instanser på att skattesänkningen är kortsiktig och försvårar omställningen.
Trots remisskritiken – regeringen vill sänka bensinskatten: ”Knappt märkbar dumhet”
En majoritet av remissinstanserna sågar regeringens förslag om lägre bensin- och dieselskatt, enligt 2030.sekretariatets vd Mattias Goldmann som gått igenom samtliga remissvar. Kritikerna menar att åtgärden är kortsiktig och försvårar omställningen, men Mattias Goldman säger att han är upplyft av responsen på förslaget.
– Det som förvånade mig var att även myndigheter så tydligt säger att det här är fel väg att gå. Det ser vi från Energimyndigheten, Statskontoret och Trafikverket, säger Mattias Goldmann och tillägger att han också är förvånad och imponerad över att drivkraftsbranschen inte varit för sänkt skatt.
– Man kan ju tänka att drivmedelsbolag skulle tänka att de säljer mer med lägre priser, men konsekvent har de sagt att Sverige kan bättre än billig bensin. De har ju också ett egenintresse i att vi ställer om till eldrift, eftersom de ställer om sin affärsmodell dit.
Trots att regeringen kommer att gå vidare med förslaget om sänkt skatt tror han inte att det kommer ha någon vidare påverkan på klimatet.
– Det är rent slöseri med pengar. Klimatmässigt har det här ingen stor betydelse för bensinpriset påverkas inte av skattesänkningar på några tiotal ören. Det påverkas av Trumps agerande i mellanöstern.
– Jag känner mig trygg om att det här blir en kortvarig och knappt märkbar dumhet.
Bland remissvaren lyfter bland annat Drivkraft Sverige och Trafikverket att skattelättnader kan ingjuta en förväntning om återkommande statlig kompensation. Mattias Goldmann säger sig ändå vara glad över att remissvaren så unisont varit emot en sänkning.
– Jag är superglad, eftersom det hjälper oss att undvika 2022 års valrörelse då politiker kände sig tvingade att gå på val med billig bensin. Många fler än 2022 har nu antingen redan skaffat elbil eller, med hjälp av den nya elbilspremien, känner att en elbil är inom räckhåll. Sammantaget gör det att jag känner mig mycket orolig nu för att det blir en valrörelse där politikerna känner sig tvingade att leverera billig bensin och diesel.
Regeringen går ju ändå vidare. Vad säger du om det?
– Jag tror att politiker gör rätt i att lyssna på en samlad opinion. Det är synd om många upplever att remissprocesser är ett spel för gallerierna.
Skattesänkningen ska gälla perioden 1 maj–30 september 2026.
Fakta
2030-sekretariatet
2030-sekretariatet är en partipolitiskt oberoende samarbetsorganisation som arbetar för att Sverige ska nå målet om en fossiloberoende transportsektor till år 2030.