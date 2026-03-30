Nya ledamöter ska stärka arbetet med cirkulär ekonomi

Dagens M&U Regeringen har utsett två nya ledamöter och en ny vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi för att utveckla arbetet i fler branscher.

Vanja Winblad, Elisabet Jamal Bergström och Jessica Cedervall. Foto: Pressbild

Regeringen har utsett två nya ledamöter och en ny vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Johan Britz (L), vikarierande klimat- och miljöminister, uppger att förändringarna ska bidra till att utveckla arbetet i fler branscher. Delegationen har i uppdrag att fungera som katalysator för affärsmässiga cirkulära lösningar inom svenskt näringsliv.

Till ny vice ordförande utses Elisabet Jamal Bergström, verkställande direktör för SEB Asset Management. Nya ledamöter blir Jessica Cedervall, verkställande direktör för NG Nordic Sverige, och Vanja Winblad, chef för Europafrågor vid SKF. Caroline Andermatt, verkställande direktör för Myrorna, omförordnas som ledamot, medan Maria Sandell, hållbarhetschef på Heidelberg Materials, lämnar sitt uppdrag.

Delegationen leds av Mattias Philipsson, verkställande direktör för Svensk Plaståtervinning.

publicerad 30 mars 2026
av Jon Röhne
import-jon.r@miljo-utveckling.se

